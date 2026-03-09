ટી20 વર્લ્ડ કપ જીતાડવામાં સિંહફાળો આપનારા સંજુ સેમસનના પિતા આ શું બોલ્યા? કોણે કર્યો હતો પુત્ર સાથે અન્યાય
ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 ટુર્નામેન્ટ ખાસ કરીને સંજુ સેમસન માટે ખુબ સારી રહી. ટીમને ફરીથી વર્લ્ડ કપ જીતાડવામાં તેનો સિંહફાળો રહ્યો જેને પગલે તે પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ પણ બન્યો. સંજુના પિતા આ વાતથી ખુબ ખુશ પણ છે પરંતુ આમ છતાં તેમણે ભૂતકાળની કડવી યાદો યાદ કરીને બળાપો કાઢ્યો. જાણો તેમણે શું કહ્યું.
- સંજુ સેમસનના પિતા સેમસન વિશ્વનાથે ભૂતકાળ યાદ કર્યો
- પિતા દિલ્હી પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલ હતા. પુત્ર માટે થઈને વીઆરએસ લઈ કેરળ પાછા ફર્યા હતા.
- તેમણે કહ્યું કે મારા પુત્રને લોકોએ ડિસ્ટર્બ કર્યો, ખુબ પરેશાન કર્યો
ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલ 8 માર્ચના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ. જેમાં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને સજ્જડ હારનો સામનો કરાવ્યો. આ મેચમાં સંજુ સેમસનનું પરફોર્મન્સ દમદાર હતું. સંજુની છેલ્લી કેટલીક મેચોમાં પાવરપેક પરફોર્મન્સના કારણે ટીમની જીતમાં સિંહફાળો હતો. તેણે ટુર્નામેન્ટના અંતિમ 3 મેચોમાં 97*, 89 અને 89 રન કર્યા. સંજુએ આ ટુર્નામેન્ટમાં 80.25ની સરેરાશથી 321 રન કર્યા. તેના પરફોર્મન્સના કારણે તે પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ પણ બન્યો. ભારતે સળંગ બીજીવાર ખિતાબ પર કબજો કર્યો. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ જીત સાથે અનેક રેકોર્ડ પણ બનાવ્યા. ટી20 વર્લ્ડ કપ ઈતિહાસમાં પહેલીએવી ટીમ બની જેણે 3વાર ટ્રોફી જીતી.
સંજુના પિતાએ કેમ કાઢ્યો બળાપો?
સંજુ સેમસનની આ સફળતાથી તેના પિતા ખુબ ખુશ થઈ ગયા પરંતુ આમ છતાં મનમાં જે કસક હતી તે બહાર આવી ગઈ. તેમણે કહ્યું કે કરિયરના શરૂઆતી તબક્કામાં સંજુને ડિસ્ટર્બ કરવામાં આવ્યો હતો. સંજુ સેમસનના પિતાએ કહ્યું કે હું મારા પુત્રના પ્રદર્શનથી ખુબ ખુશ છું. મારા પુત્રને લોકોએ ડિસ્ટર્બ કર્યો. તેને ખુબ પરેશાન કર્યો. હવે આશા છે કે થોડા દિવસ માટે આવું નહીં થાય. અત્રે જણાવવાનું કે સંજુ સેમસનના પિતા દિલ્હી પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલ હતા. તેઓ પોતે એક ફૂટબોલ ખેલાડી હતા.
સંજુ સાથે થયો હતો અન્યાય?
સંજુ સેમસને દિલ્હીમાં અભ્યાસ કર્યો અને અહીં ક્રિકેટનું કોચિંગ પણ લીધુ. પરંતુ ત્યારે શાનદાર પ્રદર્શન છતાં તેનું અંડર 13માં સિલેક્શન થયું નહીં તો પિતાએ વીઆરએસ લઈ લીધુ અને તેઓ કેરળ જતા રહ્યા. જ્યાં સંજુએ ટ્રેનિંગ લીધી અને જૂનિયર સ્તરે ઝળક્યો. સેમસન વિશ્વનાથે જણાવ્યું કે 18 વર્ષની ઉંમરે મને દિલ્હી પોલીસમાં નોકરી મળી હતી. હું 19 વર્ષની ઉંમરથી દિલ્હી પોલીસની ફૂટબોલ ટીમનો હિસ્સો રહ્યો અને 42 વર્ષની ઉંમર સુધી ત્યાં રહ્યો. મારા બાળકોનું બાળપણ દિલ્હીમાં જ વીત્યું સંજુ સેમસને એક જ ટુરમાં 500 રન કર્યા પરંતુ ટીમમાં તેને જગ્યા મળી શકી નહીં.
સારા પ્રદર્શનનું ઈનામ મળવું જોઈએ
સંજુ સેમસનના પિતાએ કહ્યું કે, સંજુ 10 વર્ષનો છે અને આ ટુર્નામેન્ટ 13 વર્ષના બાળકો માટે છે એમ કહેવામાં આવ્યું. જો આમ હતું તો મેસી 17 વર્ષની ઉંમરે, સચિન તેંડુલકર 15 વર્ષની ઉંમરે ટીમમાં હતા. તમે ઓછી ઉંમરના કારણે સંજુને ટીમમાં સામેલ કરતા નહતા.તેમણે કહ્યું કે જ્યારે બાળકો સારું પ્રદર્શન કરે ત્યારે તેમને તેનું ઈનામ મળવું જોઈએ.
તેમણે કહ્યું કે જ્યારે અંડર 13માં સંજુને દિલ્હી સ્ટેટ ટીમમાં સામેલ ન કરાયો તો મે કેરળ પાછા ફરવાનું નક્કી કર્યું. જો કે મારી પત્નીએ ઘણા સવાલ કર્યા પરંતુ મે કહ્યું કે સંજુ 10 વર્ષની ઉંમરે જે દેખાવ કરે છે એવો 17 વર્ષની ઉંમરે નહીં રમી શકે. તે સામાન્ય બાળક જેવો જ થઈ જશે. મને વિશ્વાસ હતો કે જો કેરળ જઈને મારા પુત્રએ શાનદાર દેખાવ કર્યો તો આખું કેરળ તેની પાછળ પાગલ થઈ જશે. મે નોકરી છોડી દીધી. મે કેટલાક લોકોને સંજુની માફી માંગતા જોયા છે. હું બધી ખરાબ ચીજો ભૂલી ગયો છું. મારા માટે હવે બધુ સારું છે.
