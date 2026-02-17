Prev
T20 વર્લ્ડ કપમાંથી 5 ટીમો બહાર, પાંચને મળી સુપર-8ની ટિકિટ, જાણો પાકિસ્તાન અને ઓસ્ટ્રેલિયાની શું છે સ્થિતિ

T20 World Cup 2026 Points Table : T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું પોઈન્ટ ટેબલ દિવસેને દિવસે વધુ રસપ્રદ બની રહ્યું છે. એક ગ્રુપની સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ ચૂકી છે, જ્યારે 3 ગ્રુપ એવા છે, જેમાં એક એક ટીમને સુપર-8ની ટિકિટ મળી છે. ત્યારે કઈ ટીમોને સુપર-8ની ટિકિટ મળી છે અને કઈ ટીમો બહાર થઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Feb 17, 2026
T20 વર્લ્ડ કપમાંથી 5 ટીમો બહાર, પાંચને મળી સુપર-8ની ટિકિટ, જાણો પાકિસ્તાન અને ઓસ્ટ્રેલિયાની શું છે સ્થિતિ

T20 World Cup 2026 Points Table : ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું પોઈન્ટ ટેબલ દિવસેને દિવસે વધુ રસપ્રદ બની રહ્યું છે. ટુર્નામેન્ટ શરૂ થયાને 10 દિવસ વીતી ગયા છે અને અત્યાર સુધીમાં કુલ 30 મેચ રમાઈ છે. લીગ તબક્કામાં કુલ 40 મેચ રમાવાની છે. અત્યાર સુધી ફક્ત એક જ ગ્રુપનું સ્ટેન્ડ સ્પષ્ટ થયું છે.

કઈ ટીમો બહાર અને કઈ ટીમો સુપર-8 માટે ક્વોલિફાય ?

કુલ 20 ટીમોમાંથી પાંચ ટીમો ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે, જ્યારે 5 ટીમો સુપર 8માં સ્થાન મેળવી ચૂકી છે. 10 ટીમો હવે ત્રણ સ્થાન માટે સ્પર્ધા કરી રહી છે, જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ અને પાકિસ્તાન જેવી ટીમોનો સમાવેશ થાય છે.

ગ્રુપ-Aની શું છે સ્થિતિ ?

ગ્રુપ-Aની વાત કરીએ તો, ભારતીય ટીમ સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે, જ્યારે નામિબિયા ત્રણ મેચ હારીને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. આ ગ્રુપમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં યુએસએ ચારમાંથી બે મેચ જીતીને બીજા સ્થાને છે. પાકિસ્તાન ત્રણમાંથી બે જીતીને ત્રીજા સ્થાને છે. નેધરલેન્ડ્સ, ત્રણમાંથી એક મેચ જીતીને ચોથા સ્થાને છે. નામિબિયા ત્રણમાંથી એક જીતીને છેલ્લા સ્થાને છે.

ગ્રુપ-Bમાંથી કઈ ટીમ ક્વોલિફાય ?

ગ્રુપ-Bની વાત કરીએ તો, આ ગ્રુપમાં પરિસ્થિતિ ગ્રુપ A જેવી જ છે. એક ટીમ સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય થઈ છે, જ્યારે એક ટીમ આ ગ્રુપમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. શ્રીલંકાએ ત્રણ મેચ જીતીને સુપર-8માં સ્થાન મેળવ્યું છે, જ્યારે ઓમાન ત્રણ મેચ હારીને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયું છે. ઝિમ્બાબ્વે બીજા સ્થાને છે, જેણે પોતાની બંને શરૂઆતની મેચ જીતી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા ત્રીજા સ્થાને છે, જેણે ત્રણ મેચમાંથી એક જીતી છે. આયર્લેન્ડ ચોથા સ્થાને છે, તેણે ત્રણમાંથી એક જીત પણ મેળવી છે.

ગ્રુપ-Cમાંથી કઈ ટીમો બહાર ?

ગ્રુપ-C માટે પોઈન્ટ ટેબલ પર નજર નાખતાં આ ગ્રુપની પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ થાય છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને ઈંગ્લેન્ડ આ ગ્રુપમાંથી સુપર-8 માટે ક્વોલિફાય થયા છે, જે અનુક્રમે પ્રથમ અને બીજા સ્થાને છે. સ્કોટલેન્ડ પોઈન્ટ ટેબલમાં ત્રીજા સ્થાને છે, જેણે ત્રણમાંથી એક મેચ જીતી છે. ઇટાલી એ જ સ્થાને છે અને નેપાળ ત્રણેય મેચ હારી ગયું છે. સ્કોટલેન્ડ, ઇટાલી અને ઓમાન ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા છે.

ગ્રુપ-Dમાં ખરાખરીનો જંગ

ગ્રુપ-Dની વાત કરીએ તો, આ ગ્રુપમાંથી ફક્ત દક્ષિણ આફ્રિકા જ સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય થયું છે. બાકીની ચાર ટીમો હજુ પણ ટુર્નામેન્ટમાં જીવંત છે. જો કે, જો આજની મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડ કેનેડાને હરાવે છે, તો ન્યુઝીલેન્ડ પણ સુપર-8માં સ્થાન મેળવશે. આ સ્થિતિમાં અફઘાનિસ્તાન, UAE અને કેનેડા ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે. જો કેનેડા અપસેટ કરે છે, તો પોઈન્ટ ટેબલ વધુ રસપ્રદ બનશે.

