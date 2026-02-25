T20 World Cup 2026: 19 વર્ષના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર થયું આવું... આ 4 બેટ્સમેનોએ મચાવી તબાહી, બની ગયો વર્લ્ડ કપનો મહારેકોર્ડ
T20 World Cup 2026: ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા આયોજિત 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં એક અદ્ભુત રેકોર્ડ બન્યો છે. આ કીર્તિમાન સદીઓના કારણે શક્ય બની શક્યો છે. આ વખતે ચાર બેટ્સમેનોએ સદી ફટકારી, જેનાથી 19 વર્ષનો ઇતિહાસમાં બદલાઈ ગયો છે.
- હેરી બ્રુકની સદીએ પાકિસ્તાનને હરાવ્યું અને તોડ્યો વર્ષો જૂનો રેકોર્ડ
- 4 ખેલાડીઓની સદીએ ક્રિકેટ જગતમાં મચાવ્યો હડકંપ
- T20 વર્લ્ડ કપમાં પહેલી વખત આ ખેલાડી ફટકારી હતી સદી
T20 World Cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં દરેક મેચમાં નવા-નવા રેકોર્ડ બની રહ્યા છે. સુપર-8માં ઈંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 24 ફેબ્રુઆરીના રોજ રમાયેલા મેચમાં ઘણા રેકોર્ડ બન્યા છે. આ રોમાંચક મેચમાં ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી બ્રુકે સદીના દમ પર પાકિસ્તાનને 2 રનથી હરાવીને સેમીફાઈનલની ટિકિટ હાસિલ કરી લીધી છે. આ મેચમાં હેરી બ્રુકે સદી ફટકારતા જ T20 વર્લ્ડ કપનો 19 વર્ષ જૂનો ઈતિહાસ બદલાઈ ગયો. 2026ના આ એડિશનમાં એવો કમાલ થયો છે, જે 2007થી લઈ 2025 સુધી થયો ન હતો.
આ કમાલ સદીઓ સાથે જોડાયેલો છે. આ વખતે 4 બેટ્સમેનોએ સદી ફટકારવાનું પોતાનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કર્યું છે, સાથે જ T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં એક નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવી દીધો છે. T20 વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે, જ્યારે એક જ એડિશનમાં 4 સદી ફટકારવામાં આવી છે. આ વખતે સાહિબજાદા ફરહાન, પાથુમ નિસાન્કા, યુવરાજ સામરા અને હેરી બ્રુકે પોતપોતાની ટીમો માટે સદી ફટકારીને આ કલામ કર્યો છે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં 4 ખેલાડીઓએ ફટકારી શાનદાર સદી
1. ફેરી બ્રુક (ઈંગ્લેન્ડ) - પાકિસ્તાન સામે 100 રનની વિસ્ફોટક સદી ફટકારી, જેમાં 10 ચોગ્ગા અને 4 સિક્સર ફટકાર્યા
2. સાહિબજાદા ફરહાન (પાકિસ્તાન) - નામીબિયા સામે 58 બોટમાં 100 રનની અણનમ ઈનિંગ રમી
3. પાથુમ નિસાન્કા (શ્રીલંકા) - ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 52 બોલમાં અણનમ 100 રન બનાવ્યા, જેમાં 10 ચોગ્ગા અને 5 સિક્સર ફટકાર્યા
4. યુવરાજ સામરા (કેનેડા) - આ 19 વર્ષીય બેટ્સમેનએ ન્યુઝીલેન્ડ સામે 65 બોલમાં 110 રનની ધમાકેદાર ઈનિંગ રમી. યુવરાજ સામરા T20 વર્લ્ડ કપમાં એસોસિયેટ ટીમ માટે સદી ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી છે. નોંધનીય છે કે, યુવરાજ સામરા આ ટુર્નામેન્ટમાં સદી ફટકારનાર સૌથી નાની ઉંમરનો ખેલાડી પણ બની ગયો છે.
2007માં ફટકારવામાં આવી હતી પહેલી સદી
T20 વર્લ્ડ કપનું પહેલું એડિશન 2007માં શરૂ થયું હતું. પહેલા એડિશનમાં એકમાત્ર સદી વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ક્રિસ ગેલે ફટકારી હતી, જેણે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 117 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ 2010ના T20 વર્લ્ડ કપમાં બે સદી ફટકારવામાં આવી હતી. ભારત માટે સુરેશ રૈનાએ સદી ફટકારી હતી, જ્યારે શ્રીલંકા માટે મહેલા જયવર્ધનેએ પણ આવું જ કર્યું હતું. 2016ની સીઝનમાં પણ બે સદી ફટકારવામાં આવી હતી. તમીમ ઇકબાલ અને ક્રિસ ગેલે 2016માં સદી ફટકારી હતી. ક્રિસ ગેલ T20 વર્લ્ડ કપમાં બે સદી ફટકારનાર એકમાત્ર ખેલાડી પણ છે. અન્ય તમામ એડિશનમાં કાં તો એક સદી ફટકારવામાં આવી છે અથવા એક પણ સદી ફટકારવામાં આવી નથી.
