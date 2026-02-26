Prev
દ.આફ્રીકાએ કરી દીધો કમાલ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની હાર બાદ હવે ભારત માટે શું છે સ્થિતિ? જાણો લેટેસ્ટ સમીકરણ

T20 World Cup 2026: અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં આજે દક્ષિણ આફ્રીકા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે સુપર 8ની મેચ રમાઈ. જેમાં દક્ષિણ આફ્રીકાએ ખુબ જ શાનદાર પ્રદર્શન કરીને આ મેચ 9 વિકેટથી જીતી લીધી. હવે આ મેચ બાદ ભારતના સેમીફાઈનલમાં પ્રવેશવા માટે કઈ રીતે સમીકરણો બની રહ્યા છે તે પણ ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 26, 2026, 07:29 PM IST
  • દક્ષિણ આફ્રીકાએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 9 વિકેટથી હરાવ્યું.
  • ભારત માટે સેમી ફાઈનલમાં પ્રવેશના સમીકરણો બદલાયા.
  • હજુ પણ ગ્રુપમાં સેમી ફાઈનલમાં પ્રવેશની સ્થિતિ સ્પષ્ટ નથી.
     

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં આજે ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની જે સુપર 8 મેચો ચાલી રહી છે તેમાંની વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને દક્ષિણ આફ્રીકા વચ્ચેની મેચ રમાઈ. આ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રીકાએ જબરદસ્ત પ્રભુત્વ દેખાડતા વેસ્ટ ઈન્ડિઝને ધૂળ ચટાડી દીધી અને 177 રનનો લક્ષ્યાંક માત્ર એક વિકેટ ગુમાવીને 23 બોલ બાકી હતા તે પહેલા જ જીતી લીધો. મેચમાં કેપ્ટન એડન મારક્રમે 4 છગ્ગા અને 7 ચોગ્ગા ફટકારીને શાનદાર 46 બોલમાં 82 રન કર્યા. જ્યારે ક્વિન્ટન ડી કોક 47 રન કરીને આઉટ થઈ ગયો હતો. તથા રયાન રિકેલ્ટને 45 રનનું યોગદાન આપ્યું. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની આ મેચ સાથે ભારત માટે પણ સેમી ફાઈનલમાં પ્રવેશ માટેના સમીકરણો બદલાઈ ગયા છે.

દર્શકોનો દ.આફ્રીકાને ભરપૂર પ્રેમ મળ્યો
આજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ભારતીય દર્શકોનો એક મોટો વર્ગ દક્ષિણ આફ્રીકાની ટીમને સપોર્ટ કરતા જોવા મળ્યા કારણ કે જો વેસ્ટ ઈન્ડિઝ જીતી જાય તો ભારતને મોટો ફટકો પડે તેમ હતો પરંતુ દક્ષિણ આફ્રીકાએ ખુબ સારી રીતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવ્યું. આથી હવે દક્ષિણ આફ્રીકાની આ જીત સાથે ભારતના સેમીફાઈનલમાં પહોંચવાના સમીકરણો કેટલા બદલાયા તેના ઉપર પણ નજર ફેરવીએ. 

દ.આફ્રીકા મજબૂત સ્થિતિમાં
ભારતને શાનદાર રીતે હરાવ્યા બાદ દક્ષિણ આફ્રીકાએ આજે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં જ વેસ્ટ ઈન્ડિઝને પણ બરાબર ધૂળ ચટાડી અને સેમી ફાઈનલ માટે પોતાનો દાવો મજબૂત કર્યો. ગ્રુપ 1ની જો કે હજુ સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ નથી. જ્યારે ગ્રુપ 2માંથી ઈંગ્લેન્ડ સેમીફાઈનલમાં પ્રવેશ મેળવી ગયું છે. 

ભારત માટે શું છે સ્થિતિ
દક્ષિણ આફ્રીકાએ આજે મજબૂત રીતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવ્યા બાદ હવે ભારતીય ટીમે ઝિમ્બાબ્વેને હરાવવાનું રહેશે. તથા રવિવારે 1 માર્ચના રોજ રમાનારી છેલ્લી મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને પણ હરાવવું પડશે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને ઝિમ્બાબ્વે વિરુદ્ધ મેચ જીત્યા બાદ ટીમ ઈન્ડિયાના 4 પોઈન્ટ થશે. આવામાં નેટ રનરેટનો કોઈ અર્થ ન રહે. 

2 મેચ જીત્યા બાદ હાલ દક્ષિણ આફ્રીકકા ગ્રુપમાં ટેબલ ટોપર છે. પરંતુ હજુ તેણે સેમીફાઈનલ માટે ક્વોલિફાય કર્યું નથી. જો કે તે ખુબ નજીક છે. દક્ષિણ આફ્રીકાની આ સ્થિતિ ઝિમ્બાબ્વેના કારણે છે. કારણ કે જો ઝિમ્બાબ્વેની ટીમ 1 માર્ચના રોજ દક્ષિણ આફ્રીકાને હરાવી દે તો પછી ગ્રુપમાં રસપ્રદ સ્થિતિ ઊભી થશે. જ્યારે ઝિમ્બાબ્વેનો ગુરુવારની આજની ભારત સામેની મેચ પણ મહત્વની છે. 

ભારત કેવી રીતે પહોંચશે સેમીફાઈનલમાં
ભારતે સેમીફાઈનલમાં ક્વોલિફાય કરવા માટે ઝિમ્બાબ્વે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ મેચ જીતવી જ પડશે. જો કે સમીકરણની તસવીર દરેક મેચ સાથે વધુ સ્પષ્ટ થતી જોવા મળી રહી છે. 

 

 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

