બસ હવે બહુ થયું ! આ ખેલાડી પ્લેઈંગ-11માંથી થશે બહાર, છેલ્લી 15 ઈનિંગમાં રહ્યો છે ફ્લોપ

Sanju Samson : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ટીમ ઈન્ડિયા સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. 7 ફેબ્રુઆરીથી આ ટુર્નામેન્ટ શરૂ થઈ રહી છે, પરંતુ આ મેગા ઇવેન્ટ પહેલા ભારતીય ટીમનો એક સ્ટાર બેટ્સમેન ખરાબ ફોર્મમાં ચાલી રહ્યો છે, જેના કારણે તે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર થઈ શકે છે.
Sanju Samson : 2026નો T20 વર્લ્ડ કપ નજીક આવી રહ્યો છે અને ટીમ ઇન્ડિયા આ પહેલા દરેક ખેલાડીનું પરીક્ષણ કરી રહી છે. ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની તાજેતરની T20 શ્રેણી પણ આ દિશામાં મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી હતી. પરંતુ આ શ્રેણીમાં ભારતીય ટીમનો એક સ્ટાર બેટ્સમેન સતત નિષ્ફળ રહ્યો છે, જેના કારણે તેનું ભવિષ્ય અનિશ્ચિત બન્યું છે.
સંજુનું નિરાશાજનક પ્રદર્શન
અમે વાત કરી રહ્યા છીએ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસનની. ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીની પહેલી ચાર મેચમાં સંજુ સેમસનને તક આપવામાં આવી હતી, પરંતુ તે એક પણ ઇનિંગમાં અસરકારક પ્રદર્શન કરી શક્યો નહોતો. આ ચાર ઇનિંગ્સમાં તેણે અનુક્રમે 10, 6, 0 અને 24 રન બનાવ્યા હતા. આ શ્રેણી ટીમ ઇન્ડિયા માટે વર્લ્ડ કપની તૈયારીનો ભાગ હતી, પરંતુ સંજુ પોતાની તકનો લાભ ઉઠાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યો.
છેલ્લી 15 T20 ઇનિંગ્સના આંકડા ચિંતાજનક
સંજુ સેમસનનું તાજેતરનું ફોર્મ સતત નબળું રહ્યું છે. તેની છેલ્લી 15 T20 ઇનિંગ્સમાં તેણે માત્ર 262 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેની સરેરાશ 17.46 અને સ્ટ્રાઈક રેટ 129.06 રહ્યો છે. આ 15 ઇનિંગ્સમાં તેણે ફક્ત એક જ અડધી સદી ફટકારી છે, જ્યારે 7 વખત તે 10 રનથી પણ ઓછા સ્કોર પર આઉટ થયો છે. આ આંકડા તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવાની દિશામાં લઈ જઈ શકે છે.
ઈશાન કિશન મજબૂત દાવેદાર
સંજુના ખરાબ ફોર્મ વચ્ચે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઈશાન કિશન શાનદાર લયમાં જોવા મળી રહ્યો છે. ન્યૂઝીલેન્ડ સામે તેણે બે T20 મેચમાં 76 અને 32 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમી હતી. ઈશાન શરૂઆતથી જ આક્રમક બેટિંગ કરે છે અને ટીમ ઇન્ડિયાને ઝડપી શરૂઆત આપી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, જો સંજુને બહાર કરવામાં આવે તો અભિષેક શર્મા સાથે ઈશાન કિશન ઓપનિંગ કરી શકે છે.
સંજુ સેમસન 2014થી T20 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે, પરંતુ આજ સુધી ટીમમાં પોતાનું સ્થાન સ્થિર કરી શક્યો નથી. તે ઘણીવાર ટીમમાં અંદર-બહાર થતો રહ્યો છે. 2024ના T20 વર્લ્ડ કપમાં પણ તે ટીમનો ભાગ હતો, પરંતુ તેને મર્યાદિત તક મળી હતી.
સંજુએ ભારત માટે T20 ઇન્ટરનેશનલમાં ત્રણ સદી ફટકારી છે, જે મોટી સિદ્ધિ છે. અત્યાર સુધી તેણે 56 T20 મેચમાં 1072 રન બનાવ્યા છે, પરંતુ હાલના ખરાબ ફોર્મને કારણે તેની પસંદગી પર સવાલ ઉભા થયા છે.
ટીમ મેનેજમેન્ટ લઈ શકે છે મોટો નિર્ણય
ટીમ ઇન્ડિયા વર્લ્ડ કપમાં કોઈપણ આઉટ ઓફ ફોર્મ ખેલાડી સાથે ઉતરવા માંગશે નહીં. આવનારી મેચોમાં સંજુ સેમસનનું પ્રદર્શન તેના ભવિષ્ય માટે નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે. જો તે ફોર્મમાં પરત ફરવામાં નિષ્ફળ જશે, તો 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે તેની જગ્યાએ ઈશાન કિશનને તક મળી શકે છે.
