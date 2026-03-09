શાનદાર સંજૂ... 'પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ' બનતા ઈમોશનલ થયો સંજુ સેમસન, સંભળાવ્યો સચિન તેંડુલકરનો કિસ્સો
T20 World Cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં 321 રન બનાવનાર સંજુ સેમસનને 'પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ' બન્યા છે. ફાઈનલ જીત્યા બાદ સેમસને કહ્યું કે, આ ક્ષણ તેના માટે કોઈ સપનું સાકાર થવા જેવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, મુશ્કેલ સમયમાં સચિન તેંડુલકર સાથે થયેલી વાતચીત અને તેમના માર્ગદર્શને તેને ઘણી મદદ કરી.
- ટીમમાંથી બહાર થયા બાદ કેવી રીતે બન્યો ‘પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ’
- સંજુ સેમસને 5 મેચમાં 321 રન ફટકારી રચ્યો ઈતિહાસ
- વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ સંજુ સેમસને મુશ્કેલ સમયમાં સાથ આપનારાઓનો માન્યો આભાર
T20 World Cup 2026: ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર ભારતીય વિકેટકીપર બેટ્સમેન સંજુ સેમસનને 'પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ' બન્યા છે. આખા ટુર્નામેન્ટમાં 321 રન બનાવનાર સેમસને ફાઈનલ જીત બાદ કહ્યું કે, આ ક્ષણ તેના માટે કોઈ સપનું સાકાર થવા જેવી છે. ફાઈનલ જીત્યા બાદ ઈમોશનલ થયેલા સેમસને કહ્યું કે, તે પોતાની લાગણીઓને શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકતો નથી.
મહાજીત બાદ સંજુએ શું કહ્યું?
સેમસને કહ્યું કે, "આ કોઈ સપના જેવું લાગી રહ્યું છે. હું ખૂબ જ ખુશ અને આભારી છું. આ સમયે મારી પાસે શબ્દો પણ નથી અને મારી લાગણીઓને સંભાળવી પણ મુશ્કેલ થઈ રહી છે." સેમસને વધુમાં જણાવ્યું કે, આ પ્રદર્શનની શરૂઆત એક-બે વર્ષ પહેલા જ થઈ ગઈ હતી. તેમણે કહ્યું કે, 2024ના T20 વર્લ્ડ કપમાં તે ટીમનો ભાગ જરૂર હતો, પરંતુ તેને રમવાની તક મળી ન હતી.
બે વર્ષથી કરી રહ્યો હતો તૈયારી
તેમણે કહ્યું કે, "સાચું કહું તો તેની શરૂઆત બે વર્ષ પહેલા જ થઈ ગઈ હતી. 2024 વર્લ્ડ કપ ટીમમાં હું હતો, પરંતુ રમવાની તક મળી નહોતી. તે સમયથી જ હું સતત કલ્પના કરી રહ્યો અને મહેનત કરતો રહ્યો કે, જ્યારે મને તક મળશે તો મારે શું કરવાનું છે."
ન્યુઝીલેન્ડ સિરીઝ બાદ નિરાશા
સેમસને એ પણ સ્વીકાર્યું કે, એક સમય એવો આવ્યો, જ્યારે તે સંપૂર્ણપણે નિરાશ થઈ ગયો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે, ન્યુઝીલેન્ડ સામેની સિરીઝ બાદ તે માનસિક રીતે ઘણો પરેશાન થઈ ગયો હતો. તેમણે કહ્યું કે, "ન્યુઝીલેન્ડ સિરીઝ બાદ હું પૂરી રીતે તૂટી ગયો હતો. મારા સપના વિખેરાઈ ગયા હોય તેવું લાગતું હતું અને હું વિચારી રહ્યો હતો કે, હવે આગળ શું કરું. પરંતુ કદાચ ભગવાનની યોજના કંઈક અલગ હતી. આખરે મોટા સપના જોવાની હિંમત રાખવાનું ઇનામ મને મળ્યું."
સચિન તેંડુલકર પાસેથી મળ્યું ખાસ માર્ગદર્શન
સેમસને જણાવ્યું કે, મુશ્કેલ સમયમાં ઘણા પૂર્વ ખેલાડીઓએ તેને મદદ કરી. ખાસ કરીને મહાન બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકર સાથે તેની સતત વાતચીત થતી રહી. તેમણે કહ્યું કે, "ઘણા પૂર્વ ખેલાડીઓએ મારો સંપર્ક કર્યો અને મદદ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી હું સચિન સર સાથે સતત સંપર્કમાં હતો. મેં પોતે તેમની સાથે વાત કરી અને લાંબી ચર્ચાઓ કરી. તેમના જેવા મહાન ખેલાડી પાસેથી માર્ગદર્શન મળવું મારા માટે બહુ મોટી વાત છે."
મુશ્કેલ સમયમાં સાથ આપનારાઓને આપ્યો શ્રેય
સેમસને કહ્યું કે, આ સિદ્ધિનો શ્રેય તે તમામ લોકોને જાય છે જેમણે મુશ્કેલ સમયમાં તેનો સાથ આપ્યો અને તેના પર ભરોસો જાળવી રાખ્યો. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, આ એવોર્ડ તેના માટે ખૂબ જ ખાસ છે અને હાલમાં તે આ ક્ષણનો પૂરો આનંદ લેવા માંગે છે.
સંજુ સેમસનનું શાનદાર કમબેક
નોંધનીય છે કે, સંજુ સેમસન માટે આ વર્લ્ડ કપની શરૂઆત સારી રહી ન હતી. તેને શરૂઆતમાં ટીમમાંથી ડ્રોપ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ ત્યારબાદ સંજુએ અદભૂત વાપસી કરી હતી. તેણે માત્ર 5 મેચમાં જ 321 રન ફટકારી દીધા. સંજુએ સતત ત્રણ ફિફ્ટી ફટકારી અને તે પણ ત્રણેય લગભગ નોકઆઉટ જેવી મહત્વની મેચોમાં.
