JioStar નહીં, ફ્રીમાં અહીં જોવા મળશે ભારત-ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની સેમિફાઇનલ, જાણો સંપૂર્ણ વિગતો

India vs England T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની બીજી સેમિફાઇનલ ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાશે. આ કરો યા મરો મેચમાં બંને ટીમો જીત પર નજર રાખી રહી છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ કયાં થશે અને તમે ફ્રીમાં કયાં જોઈ શકો છો મેચ.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 05, 2026, 12:14 PM IST
  • T20 વર્લ્ડ કપની બીજી સેમિફાઇનલ આજે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ ટકરાશે
  • આ મેચ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે
  • મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે

India vs England T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની બીજી સેમિફાઇનલ 5 માર્ચે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાશે. વિજેતા ટીમ ન્યુઝીલેન્ડ સામે ફાઇનલ રમશે, જ્યારે હારનાર ટીમ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે. બંને ટીમો માટે આ કરો યા મરો જેવી મેચ છે. ચાહકો આ મેચની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. તમે આ મેચનો ફ્રીમાં આનંદ કેવી રીતે માણી શકો છો, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

મેચ ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકશો ?

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની મેચ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે, ટોસ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે. મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ JioStar પર કરવામાં આવશે, જ્યારે લાઇવ પ્રસારણ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર કરવામાં આવશે. ચાહકો JioStar પર અનેક ભાષાઓમાં કોમેન્ટ્રીનો આનંદ માણી શકે છે. 

ફ્રીમાં ક્યાં જોઈ શકશો મેચ ?

જો તમારી પાસે JioStarનું સબ્સ્ક્રિપ્શન નથી તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે તમે DD સ્પોર્ટ્સ પર ફ્રીમાં મેચ જોઈ શકો છો, જ્યાં તમારે મેચ જોવા માટે એક પણ રૂપિયો ખર્ચવો પડશે નહીં.

કેવું રહ્યું છે બંને ટીમોનું પ્રદર્શન ?

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની છેલ્લી પાંચ T20 મેચો પર નજર કરીએ તો, ભારતીય ટીમે તેની છેલ્લી પાંચ T20 મેચોમાંથી ચાર જીતી છે અને એક હારી છે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડે તેની છેલ્લી પાંચમાંથી પાંચેય જીતી છે. T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં પાંચ મેચ રમાઈ છે. ભારતે ત્રણ મેચ જીતી છે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડે બે જીતી છે.

કેવી છે પિચ ?

વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતેની પિચ નંબર 7 ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની મેચ માટે ફાળવવામાં આવી છે. આ પિચનો 12 ફેબ્રુઆરીથી ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી. પિચ પર ઘાસનો હળવો પડ છે. બંને ટીમોની આક્રમક બેટિંગને જોતાં પિચ 200થી વધુ રન થાય તેવી શક્યતા છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
India vs Englandt20 world cup 2026Ind vs Eng live streaming free

