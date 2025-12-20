Prev
T20 World Cup 2026: સિલેક્શન બાદ આ 4 સ્ટાર ખેલાડીઓના કરિયરનો અંત? અગરકરના નિર્ણયથી સૌ કોઈ ચોંક્યા!

T20 World Cup 2026: ટીમ ઇન્ડિયાએ ટી-20 વિશ્વ કપ 2026 માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે. ભારતીય સ્ક્વોડમાં 4 સ્ટાર ખેલાડીઓને સ્થાન મળ્યું નથી. આવી સ્થિતિમાં માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ટી-20 ફોર્મેટમાંથી આ 4 દિગ્ગજ ખેલાડીઓની કરિયર લગભગ સમાપ્ત થઈ ગયું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 20, 2025, 08:02 PM IST

T20 World Cup 2026: ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 20 ડિસેમ્બરે, બીસીસીઆઈએ ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી હતી, જેમાં ચાર સ્ટાર ખેલાડીઓને બાકાત રાખવામાં આવ્યા હતા. હવે, એવું લાગે છે કે આ ચાર ખેલાડીઓ માટે ભારતીય ટી20 ટીમના દરવાજા બંધ થઈ ગયા છે. શુભમન ગિલ આ યાદીમાં પહેલું નામ છે, જેમને વર્લ્ડ કપ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા નથી, જ્યારે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન પંતને પણ અવગણવામાં આવ્યો છે.

આ 4 મોટા નામોની થઈ બાદબાકી
આ લિસ્ટમાં પહેલું મોટું નામ શુભમન ગિલનું છે, જેમને વર્લ્ડ કપ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા નથી. સ્ટાર વિકેટકીપર બેટ્સમેન ઋષભ પંતને પણ પસંદગીકારોએ નજરઅંદાજ કર્યા છે. ઝડપી બોલર સિરાજ, જે 2024ના વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમનો ભાગ હતા, તેમને પણ બહાર રાખવામાં આવ્યા છે. સ્ટાર સ્પિનર ચહલને પણ ટીમમાં સ્થાન મળ્યું નથી, જે ખરેખર ચોંકાવનારું છે. વિકેટકીપર તરીકે પસંદગીકારોએ સંજુ સેમસન અને ઈશાન કિશન પર ભરોસો મૂક્યો છે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ટીમ ઇન્ડિયાની સ્ક્વોડ:
સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), અક્ષર પટેલ (વાઈસ કેપ્ટન), રિંકુ સિંહ, જસપ્રીત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, વોશિંગ્ટન સુંદર.

