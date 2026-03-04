સેમિફાઇનલમાં એડન માર્કરમને ખોટો આઉટ આપવામાં આવ્યો ? અમ્પાયરના નિર્ણય પર વિવાદ
T20 World Cup 2026 : દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની સેમિફાઇનલ મેચમાં એડન માર્કરમની વિકેટે હોબાળો મચાવ્યો. તેનો કેચ ડેરિલ મિશેલે લીધો. આ કેચને લઈને વિવાદ ઉભો થયો છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે શું છે સમગ્ર વિવાદ
Trending Photos
T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની હાઇ-વોલ્ટેજ સેમિફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન એડન માર્કરમની વિકેટને લઈને વિવાદ ઉભો થયો છે. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની મહત્વપૂર્ણ મેચમાં ડેરિલ મિશેલે માર્કરમનો કેચ પકડ્યો હતો, પરંતુ જે રીતે કેચ પકડ્યો તેનાથી ચાહકોમાં નવી ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે.
શું છે વિવાદ ?
દક્ષિણ આફ્રિકાની ઈનિંગ દરમિયાન કેપ્ટન એડન માર્કરમને મેચની શરૂઆતમાં જ જીવનદાન મળ્યું જ્યારે રચિન રવિન્દ્રએ તેનો કેચ છોડી દીધો. જોકે, રચિન ટૂંક સમયમાં જ તેની ભૂલ સુધારી લીધી. તેણે મિડલ અને લેગ સ્ટમ્પ પર ઝડપી બોલ ફેંક્યો, જેને માર્કરમે મોટો શોટ રમવાનો પ્રયાસ કર્યો. બોલ બેટની એજ પર વાગ્યો અને લોંગ-ઓન તરફ ગયો, જ્યાં ડેરિલ મિશેલે આગળ ડાઇવ મારીને શાનદાર કેચ કર્યો.
BIG MOMENT!
A superb catch from Daryl Mitchell in the deep draws curtains for Aiden Markram ☝️#T20WorldCup broadcast details ➡️ https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/2ww42zDeVf
— ICC (@ICC) March 4, 2026
થર્ડ અમ્પાયરના નિર્ણય પર વિવાદ
ઓન-ફિલ્ડ અમ્પાયરો કેચ અંગે અનિશ્ચિત હતા, તેથી મામલો થર્ડ અમ્પાયરને મોકલવામાં આવ્યો. રિપ્લેમાં જોવા મળ્યું કે બોલ જમીનને સ્પર્શી રહ્યો છે. જો કે, ટીવી અમ્પાયરે સાઇડ-ઓન રિપ્લેની સમીક્ષા કર્યા પછી માર્કરમને આઉટ જાહેર કર્યો. રિપ્લેમાં કેટલાક એંગલથી એવું લાગતું હતું કે બોલ તેની આંગળીઓ વચ્ચે જમીનને સ્પર્શી ગયો હતો.
રસપ્રદ વાત એ છે કે, ડેરિલ મિશેલે તરત જ કેચનું સેલિબ્રેશન કર્યું નહોતું. તેણે અમ્પાયરને ઈશારો કર્યો કે તેને ખાતરી નથી કે કેચ થયો છે કે નહીં. ઘણા ચાહકો માને છે કે કેચ સંપૂર્ણપણે ક્લીન નહોતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે