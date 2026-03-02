સેમિફાઇનલમાં ભારતની મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ? જાણો કોની સામે ટકરાશે ટીમ ઈન્ડિયા
T20 World Cup 2026 Semifinals Schedule : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલ ટીમો નક્કી થઈ ગઈ છે. આ ચારેય ટીમો સેમિફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે સેમિફાઇનલમાં ભારતની મેચ ક્યારે છે અને આ મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે.
- સુપર 8ની છેલ્લી મેચમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝને હરાવીને ભારત સેમિફાઇનલમાં
- પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા ટકરાશે
- ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે બીજી સેમિફાઇનલ રમાશે
Trending Photos
T20 World Cup 2026 Semifinals Schedule : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે. ટુર્નામેન્ટની સેમિફાઈનલની ચારેય ટીમો નક્કી થઈ ગઈ છે. સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ટીમ ઇન્ડિયા નોકઆઉટ સ્ટેજમાં પહોંચનારી ચોથી ટીમ બની છે. ભારતે સુપર 8ની છેલ્લી મેચમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝને 5 વિકેટથી હરાવીને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે, ત્યારે આ જાણી લઈએ કે સેમિફાઇનલમાં ભારતની મેચ ક્યારે છે અને કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે.
પ્રથમ સેમિફાઇનલ
ટુર્નામેન્ટની પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મેચ 4 માર્ચ, બુધવારના રોજ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે.
બીજી સેમિફાઇનલ
ટીમ ઈન્ડિયા સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે ટકરાશે. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે બીજી સેમિફાઇનલ રમાશે. આ મેચ 5 માર્ચ, ગુરુવારના રોજ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચ પણ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે.
સેમિફાઇનલ મેચો ક્યાં જોઈ શકશો લાઇવ ?
બંને સેમિફાઇનલ મેચોનું ભારતમાં સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક દ્વારા લાઇવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે. લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ JioHotstar દ્વારા કરવામાં આવશે, જેનાથી તમે મોબાઇલ ફોન, લેપટોપ અને સ્માર્ટ ટીવી પર મેચો જોઈ શકશો.
રવિવારે રમાશે ફાઇનલ
બંને સેમિફાઇનલમાંથી વિજેતા ટીમો ફાઇનલમાં પહોંચશે. ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચ રવિવાર, 8 માર્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઇન્ડિયા સેમિફાઇનલમાં પહોંચતા પહેલા એક જ મેચ હારી છે અને એ પણ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં.
ટીમ ઇન્ડિયા T20 વર્લ્ડ કપની ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે. 2024માં છેલ્લા T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપમાં ટાઇટલ જીત્યું હતું. રોહિતની ટીમે બાર્બાડોસમાં રમાયેલી ફાઇનલ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવ્યું હતું. આ વખતે ટીમ ઇન્ડિયા કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે