SA vs AFG: ટી20 વિશ્વકપના ઈતિહાસની સૌથી રોમાંચક મેચ, આવો રહ્યો ડબલ સુપર ઓવરનો રોમાંચ
ICC T20 World Cup: ટી20 વિશ્વકપની સૌથી દિલધડક મેચ. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં આફ્રિકા અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે રમાયેલી મેચમાં બે-બે સુપર ઓવર જોવા મળી...... જુઓ કેવો રહ્યો આ મેચનો રોમાંચ...
અમદાવાદઃ આઈસીસી ટી20 વિશ્વકપની 13મી મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. આ મેચમાં આફ્રિકાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 6 વિકેટે 187 રન બનાવ્યા હતા, જેના જવાબમાં અફઘાનિસ્તાનની ટીમ 19.4 ઓવરમાં 187 રન બનાવી ઓલઆઉટ થઈ જતાં મેચ ટાઈ થઈ હતી. ત્યારબાદ પ્રથમ સુપરઓવર પણ ટાઈ થઈ ગઈ હતી. આફ્રિકાએ બીજી સુપર ઓવરમાં અફઘાનિસ્તાને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
ટી20 વિશ્વકપની સૌથી રોમાંચક મેચ
આફ્રિકા અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે રમાયેલી મેચ ટી20 વિશ્વકપના ઈતિહાસની સૌથી રોમાંચક મેચ બની ગઈ છે. આ મેચમાં દર્શકોને બે સુપર ઓવર જોવા મળી છે. જો કે બીજીસુપર ઓવરમાં અફઘાનિસ્તાને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
પ્રથમ સુપર ઓવરનો રોમાંચ
પ્રથમ સુપર ઓવરમાં આફ્રિકા તરફથી એનગિડીએ બોલિંગ કરી હતી. જ્યારે અફઘાનિસ્તાન તરફથી ગુરબાઝ અને અઝમત ઓમરઝઈએ બેટિંગ કરી હતી. બંનેએ સુપર ઓવરમાં 17 રન બનાવ્યા હતા. જેના જવાબમાં આફ્રિકાએ એક વિકેટ ગુમાવી 17 રન બનાવ્યા હતા. ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સે અંતિમ બોલ પર સિક્સ ફટકારી સુપર ઓવર ટાઈ કરાવી હતી.
બીજી સુપર ઓવર
બીજી સુપર ઓવરમાં આફ્રિકાએ પ્રથમ બેટિંગ કરી હતી. આફ્રિકા તરફથી સ્ટબ્સ અને મિલર ક્રિઝ પર આવ્યા હતા. બંનેએ અઝમતની ઓવરમાં ત્રણ સિક્સ સાથે કુલ 23 રન ફટકારી દીધા હતા. અફઘાનિસ્તાનને જીત માટે 24 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો હતો. કેશવ મહારાજે બીજા બોલે મોહમ્મદ નબીને આઉટ કર્યો હતો. જ્યારે ગુરબાઝે સતત ત્રણ બોલમાં ત્રણ સિક્સ ફટકારી મેચમાં રોમાંચ લાવી દીધો હતો. પરંતુ અંતિમ બોલ પર સિક્સની જરૂર હતી ત્યારે ગુરબાઝ આઉટ થયો હતો.
