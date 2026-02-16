ટીમ ઈન્ડિયાનું સુપર-8નું શેડ્યુલ આવ્યું સામે, આ ટીમો સામે થશે ટક્કર; જાણો ક્યારે અને ક્યાં રમાશે મેચ
T20 World Cup 2026: ભારતે રવિવારે ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં પાકિસ્તાનને 61 રનોથી ધુળ ચટાવી સુપર-8 માટે ક્વોલિફાય કરી લીધું છે. ભારતનું ક્વોલિફાય કરવાની સાથે જ તેમનું સુપર 8 શેડ્યૂલ નક્કી થઈ ગયું છે.
- પાકિસ્તાનને 61 રનોથી ધૂળ ચટાડી ભારત સુપર-8માં પહોંચ્યું
- સુપર-8માં ભારતની સાઉથ આફ્રિકા અને વિન્ડીઝ સામે થશે ટક્કર
- જાણો ટીમ ઈન્ડિયા કેવી રીતે પહોંચશે સેમિફાઈનલમાં
T20 World Cup 2026 Super-8 Schedule: કોલંબોના આર. પ્રેસદાસા સ્ટેડિયમમાં ભારતે ચાલુ ICC T20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાનને 61 રનથી હરાવીને સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય કર્યું છે. ટીમ ઈન્ડિયાનો લીગ સ્ટેજનો છેલ્લો મેચ નેધરલેન્ડ્સ સામે છે અને આ મેચ હવે ડેડ-રબર છે. જો કે, સૂર્યકુમાર યાદવ અન્ડ કંપની પોતાનો વિજયરથ જાળવી રાખવા અને સુપર 8માં પહોંચવાનો પ્રયાસ કરશે. સુપર 8માં ટીમ ઈન્ડિયા સામે કઈ ટીમો ટકરાશે અને ભારત ક્યાં અને ક્યારે રમાશે તેનું શેડ્યુલ સામે આવી ગયું છે.
ભારતનું સુપર-8 શેડ્યુલ
ભારત સુપર-8માં પોતાનો પહેલો મેચ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રમશે. આ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ગ્રુપ-Dમાં રહેલા દક્ષિણ આફ્રિકાએ 3 મેચમાંથી 3 જીત સાથે સુપર 8માં સ્થાન મેળવ્યું છે. દક્ષિણ આફ્રિકા ગ્રુપ-Dમાં ટોપ પર છે અને તેની છેલ્લી મેચ 18 ફેબ્રુઆરીએ સંયુક્ત આરબ અમીરાત સામે છે.
ત્યારબાદ ટીમ ઈન્ડિયા ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમમાં સુપર-8ની બીજી મેચ રમશે. પ્રી-સીડિંગ શેડ્યૂલ અનુસાર, આ મેચ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમવાની છે. પરંતુ, 26 ફેબ્રુઆરીએ રમાનારી આ મેચ માટે ઓસ્ટ્રેલિયા હજુ સુધી ક્વોલિફાય થયું નથી અને તેના પર ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થવાનો ખતરો છે. જો ઓસ્ટ્રેલિયા બહાર થઈ જાય છે અને તેના સ્થાને ઝિમ્બાબ્વે ક્વોલિફાય થાય છે, જેની સંભાવના ખૂબ જ વધારે છે, તો ભારત પ્રી-સીડિંગ શેડ્યૂલ અનુસાર ઝિમ્બાબ્વે સામે રમશે, કારણ કે ઝિમ્બાબ્વે ઓસ્ટ્રેલિયાના સ્થાને ક્વોલિફાય થશે.
જ્યારબાદ ભારતનો સુપર-8નો ત્રીજો મેચ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે છે. ભારત 1 માર્ચે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ટકરાશે. કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સમાં રમાનારી આ મેચ ભારતની સુપર 8ની છેલ્લી મેચ હશે.
કેવી રીતે નક્કી કરાયું સુપર 8 શેડ્યૂલ
ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત પહેલાં બધી ટીમોને સીડિંગ કરવામાં આવી હતી. ભારત, દક્ષિણ આફ્રિકા અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ટીમ તેમના સીડિંગના આધારે ક્વોલિફાય થઈ છે. હવે તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી કે, ટીમો ગ્રુપ સ્ટેજ પછી પોઈન્ટ ટેબલમાં પ્રથમ ક્રમે રહે છે કે બીજા ક્રમે. પરંતુ, જો આમાંથી કોઈ ટીમ ક્વોલિફાય થઈ શકતી નથી તો તેમના સ્થાને ક્વોલિફાય થનારી બે ટીમોને સુપર 8માં સીડિંગ કરવામાં આવશે.
કેવી રીતે મળશે સેમિફાઇનલની ટિકિટ
ભારતને સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે ગ્રુપ સ્ટેજની ઓછામાં ઓછી બે મેચ જીતવી પડશે અથવા તેમના ગ્રુપના ટોપ-2માં રહેવું પડશે. જો ટીમ ઈન્ડિયા આ હાંસલ કરવામાં સફળ રહે છે, તો તેઓ સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે, પરંતુ જો આવું કરવામાં નિષ્ફળ જશે, તો તેઓ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે. સૂર્યકુમાર યાદવ અને તેમની ટીમનો દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે મજબૂત રેકોર્ડ છે અને ટીમનું લક્ષ્ય સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાનું હશે.
