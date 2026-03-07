Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsમોટા ભાઈ કે પપ્પા બનીને અહીં કંઈ નહીં થાય... ટીમના ખેલાડીઓને કેવી રીતે હેન્ડલ કરે છે સૂર્યા?

'મોટા ભાઈ કે પપ્પા બનીને અહીં કંઈ નહીં થાય...' ટીમના ખેલાડીઓને કેવી રીતે હેન્ડલ કરે છે સૂર્યા?

Suryakumar Yadav Captaincy Style: ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ ખેલાડીઓને કેવી રીતે હેન્ડલ કરે છે અને તેમની કેપ્ટન્સીની અંદાજ કેવો છે? વર્લ્ડ કપ ફાઈનલ પહેલા યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તેમણે પોતે જ આ અંગે ખુલાસો કર્યો છે. જાણો તેમણે શું કહ્યું.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 07, 2026, 11:53 PM IST
  • ટીમ મેટ્સને હેન્ડલ કરવા પર કેપ્ટન સૂર્યાનું મોટું નિવેદન
  • સૂર્યકુમાર યાદવે સમજાવ્યું કેમ ખેલાડીઓને ફ્રીડમ આપવી જરૂરી છે
  • ટીમ ઈન્ડિયાના ડ્રેસિંગ રૂમમાં કોણ નક્કી કરે છે શરતો?

Trending Photos

'મોટા ભાઈ કે પપ્પા બનીને અહીં કંઈ નહીં થાય...' ટીમના ખેલાડીઓને કેવી રીતે હેન્ડલ કરે છે સૂર્યા?

Suryakumar Yadav Captaincy Style: T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલ મેચ પહેલા સૂર્યકુમાર યાદવે પોતાની કેપ્ટન્સી સ્ટાઈલ વિશે વાત કરી હતી. પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે, તમે ટીમમાં સિનિયર ખેલાડી છો, તો જુનિયર્સને કેવી રીતે હેન્ડલ કરો છો? તેના જવાબમાં સૂર્યાએ ખૂબ જ નમ્રતાથી સમજાવ્યું કે ખેલાડીઓ માટે ટીમમાં 'પર્સનલ ફ્રીડમ' કેટલી જરૂરી છે.

તેમણે કહ્યું કે, "ડ્રેસિંગ રૂમમાં આ લોકો જ પોતાની ટર્મ ડિક્ટેટ કરે છે અને હું પાછળ રહું છું. હું તેમને પૂરેપૂરી આઝાદી આપું છું." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, એવું નથી કે હું ખેલાડીઓ સાથે ક્યારેય કડક શબ્દોમાં વાત નથી કરતો, પરંતુ મારું માનવું છે કે તેમને મુક્ત છોડવાથી જ તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન બહાર આવે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

મોટા ભાઈ કે પપ્પાની ભૂમિકા પર સૂર્યાનો જવાબ
સૂર્યકુમારે સ્પષ્ટ કર્યું કે, તેઓ ખેલાડી પર કોઈપણ પ્રકારનું કડક નિયંત્રણ રાખવા માંગતા નથી. જ્યારે તેમને "મોટા ભાઈ" બનાવાની ભૂમિકા વિશે પૂછવામાં આવ્યું, તો તેમણે વિસ્તારથી જવાબ આપતા કહ્યું કે, "મને સમજાઈ ગયું છે કે અહીં મોટા ભાઈ કે પપ્પા બનીને કંઈ નહીં થાય. તેમને કાન પકડીને સમજાવવાથી કંઈ નહીં થાય, તેમને ખુલ્લા છોડવા પડશે, તો જ તેમની પાસેથી બેસ્ટ આઉટપુટ મળી શકે છે અને હું અત્યારે એ જ જોઈ રહ્યો છું."

સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું કે, "મેં જ્યારે કેપ્ટન્સી સંભાળી હતી તેના ચાર-પાંચ મહિના પહેલા જ હું સમજી ગયો હતો કે આ લોકોને હેન્ડલ કરવા માટે કડકાઈ કામ નહીં આવે, પરંતુ તેના બદલે તમે તેમને ફ્રીડમ આપીને માત્ર 'ટીમમેટ' બની રહો અને યોગ્ય સમયે સાચું માર્ગદર્શન આપો, તે જ પૂરતું છે."

ખેલાડીઓનું અસલી પાત્ર મેદાન પર દેખાય છે
સૂર્યાનું માનવું છે કે, જ્યારે ખેલાડીઓને પુરી આઝાદી મળે છે, ત્યારે જ તેમનું અસલી હુનર બહાર આવે છે. તેમણે કહ્યું કે, "આ લોકો જ ડિક્ટેટ કરે છે, પોતાની ટર્મ્સ તો મેં જોયું છે કે જ્યારે તેમને આઝાદી મળે છે, ત્યારે ગ્રાઉન્ડ પર તેમનું એક અલગ જ પાત્ર (Character) જોવા મળે છે."

તેમણે યુવા ખેલાડીઓને સલાહ આપી છે કે, તેઓ એવી જ રીતે રમે જેવી રીતે ઘરેલું કે ફ્રેન્ચાઈઝી ક્રિકેટમાં રમતા આવ્યા છે. સૂર્યાએ કહ્યું કે, "મેં બધાને એ જ કહ્યું છે કે, જેવું તમે લોકો અત્યાર સુધી જે રીતે રમતા આવ્યા છો - પછી તે સ્ટેટ ક્રિકેટ હોય કે ફ્રેન્ચાઈઝી ક્રિકેટ - જે તમારા માટે સફળ રહ્યું છે તેને જ ફોલો કરો." તેમણે કહ્યું કે, દરેક ખેલાડીની પોતાની આગવી તાકાત હોય છે અને તેમને મુક્ત રીતે રમવા દેવાથી સફળતાની શક્યતા વધી જાય છે. સૂર્યાએ કહ્યું કે, "દરેક પ્લેયર પાસે અલગ-અલગ સ્કિલ અને સ્ટ્રેન્થ છે... મેં જોયું છે કે જે ખેલાડીઓને મેં ખુલ્લા છોડી દીધા છે, તેમનો વિનિંગ પર્સન્ટેજ શરૂઆતથી લઈને અત્યાર સુધી વધતો જ ગયો છે."

ફાઈનલ મેચના દબાણ વિશે વાત કરતા સૂર્યાએ સ્વીકાર્યું કે, એક લીડર તરીકે તેમના પર પણ દબાણ અને થોડી ગભરામણ છે, પરંતુ તેઓ તેને પોઝિટિવ રીતે જુએ છે. તેમણે કહ્યું કે, "જ્યાં દબાણ નથી, ત્યાં મજા નથી."

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Suryakumar Yadav captaincy styleT20 World Cup 2026 FinalIndia vs New Zealand Finalસૂર્યકુમાર યાદવ કેપ્ટન્સીT20 વર્લ્ડ કપ 2026 ફાઈનલ

Trending news