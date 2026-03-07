'મોટા ભાઈ કે પપ્પા બનીને અહીં કંઈ નહીં થાય...' ટીમના ખેલાડીઓને કેવી રીતે હેન્ડલ કરે છે સૂર્યા?
Suryakumar Yadav Captaincy Style: ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ ખેલાડીઓને કેવી રીતે હેન્ડલ કરે છે અને તેમની કેપ્ટન્સીની અંદાજ કેવો છે? વર્લ્ડ કપ ફાઈનલ પહેલા યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તેમણે પોતે જ આ અંગે ખુલાસો કર્યો છે. જાણો તેમણે શું કહ્યું.
- ટીમ મેટ્સને હેન્ડલ કરવા પર કેપ્ટન સૂર્યાનું મોટું નિવેદન
- સૂર્યકુમાર યાદવે સમજાવ્યું કેમ ખેલાડીઓને ફ્રીડમ આપવી જરૂરી છે
- ટીમ ઈન્ડિયાના ડ્રેસિંગ રૂમમાં કોણ નક્કી કરે છે શરતો?
Suryakumar Yadav Captaincy Style: T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલ મેચ પહેલા સૂર્યકુમાર યાદવે પોતાની કેપ્ટન્સી સ્ટાઈલ વિશે વાત કરી હતી. પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે, તમે ટીમમાં સિનિયર ખેલાડી છો, તો જુનિયર્સને કેવી રીતે હેન્ડલ કરો છો? તેના જવાબમાં સૂર્યાએ ખૂબ જ નમ્રતાથી સમજાવ્યું કે ખેલાડીઓ માટે ટીમમાં 'પર્સનલ ફ્રીડમ' કેટલી જરૂરી છે.
તેમણે કહ્યું કે, "ડ્રેસિંગ રૂમમાં આ લોકો જ પોતાની ટર્મ ડિક્ટેટ કરે છે અને હું પાછળ રહું છું. હું તેમને પૂરેપૂરી આઝાદી આપું છું." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, એવું નથી કે હું ખેલાડીઓ સાથે ક્યારેય કડક શબ્દોમાં વાત નથી કરતો, પરંતુ મારું માનવું છે કે તેમને મુક્ત છોડવાથી જ તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન બહાર આવે છે.
મોટા ભાઈ કે પપ્પાની ભૂમિકા પર સૂર્યાનો જવાબ
સૂર્યકુમારે સ્પષ્ટ કર્યું કે, તેઓ ખેલાડી પર કોઈપણ પ્રકારનું કડક નિયંત્રણ રાખવા માંગતા નથી. જ્યારે તેમને "મોટા ભાઈ" બનાવાની ભૂમિકા વિશે પૂછવામાં આવ્યું, તો તેમણે વિસ્તારથી જવાબ આપતા કહ્યું કે, "મને સમજાઈ ગયું છે કે અહીં મોટા ભાઈ કે પપ્પા બનીને કંઈ નહીં થાય. તેમને કાન પકડીને સમજાવવાથી કંઈ નહીં થાય, તેમને ખુલ્લા છોડવા પડશે, તો જ તેમની પાસેથી બેસ્ટ આઉટપુટ મળી શકે છે અને હું અત્યારે એ જ જોઈ રહ્યો છું."
સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું કે, "મેં જ્યારે કેપ્ટન્સી સંભાળી હતી તેના ચાર-પાંચ મહિના પહેલા જ હું સમજી ગયો હતો કે આ લોકોને હેન્ડલ કરવા માટે કડકાઈ કામ નહીં આવે, પરંતુ તેના બદલે તમે તેમને ફ્રીડમ આપીને માત્ર 'ટીમમેટ' બની રહો અને યોગ્ય સમયે સાચું માર્ગદર્શન આપો, તે જ પૂરતું છે."
ખેલાડીઓનું અસલી પાત્ર મેદાન પર દેખાય છે
સૂર્યાનું માનવું છે કે, જ્યારે ખેલાડીઓને પુરી આઝાદી મળે છે, ત્યારે જ તેમનું અસલી હુનર બહાર આવે છે. તેમણે કહ્યું કે, "આ લોકો જ ડિક્ટેટ કરે છે, પોતાની ટર્મ્સ તો મેં જોયું છે કે જ્યારે તેમને આઝાદી મળે છે, ત્યારે ગ્રાઉન્ડ પર તેમનું એક અલગ જ પાત્ર (Character) જોવા મળે છે."
તેમણે યુવા ખેલાડીઓને સલાહ આપી છે કે, તેઓ એવી જ રીતે રમે જેવી રીતે ઘરેલું કે ફ્રેન્ચાઈઝી ક્રિકેટમાં રમતા આવ્યા છે. સૂર્યાએ કહ્યું કે, "મેં બધાને એ જ કહ્યું છે કે, જેવું તમે લોકો અત્યાર સુધી જે રીતે રમતા આવ્યા છો - પછી તે સ્ટેટ ક્રિકેટ હોય કે ફ્રેન્ચાઈઝી ક્રિકેટ - જે તમારા માટે સફળ રહ્યું છે તેને જ ફોલો કરો." તેમણે કહ્યું કે, દરેક ખેલાડીની પોતાની આગવી તાકાત હોય છે અને તેમને મુક્ત રીતે રમવા દેવાથી સફળતાની શક્યતા વધી જાય છે. સૂર્યાએ કહ્યું કે, "દરેક પ્લેયર પાસે અલગ-અલગ સ્કિલ અને સ્ટ્રેન્થ છે... મેં જોયું છે કે જે ખેલાડીઓને મેં ખુલ્લા છોડી દીધા છે, તેમનો વિનિંગ પર્સન્ટેજ શરૂઆતથી લઈને અત્યાર સુધી વધતો જ ગયો છે."
ફાઈનલ મેચના દબાણ વિશે વાત કરતા સૂર્યાએ સ્વીકાર્યું કે, એક લીડર તરીકે તેમના પર પણ દબાણ અને થોડી ગભરામણ છે, પરંતુ તેઓ તેને પોઝિટિવ રીતે જુએ છે. તેમણે કહ્યું કે, "જ્યાં દબાણ નથી, ત્યાં મજા નથી."
