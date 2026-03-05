Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsT20 World Cup 2026: ભારત વર્લ્ડ કપની ફાઈનલમાં પહોંચ્યું, અત્યંત રોમાંચક મેચમાં ઈંગ્લેન્ડને આપી ધોબીપછાડ

T20 World Cup 2026: ભારત વર્લ્ડ કપની ફાઈનલમાં પહોંચ્યું, અત્યંત રોમાંચક મેચમાં ઈંગ્લેન્ડને આપી ધોબીપછાડ

T20 World Cup 2026 Ind Vs Eng: ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે આજે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ટી20 વર્લ્ડ કપની બીજી સેમિફાઈનલ રમાઈ. આ રોમાંચક મેચમાં ભારતે ઈંગ્લેન્ડને ધૂળ ચટાડી. ભારતે 7 રનથી જીત મેળવી. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 05, 2026, 11:09 PM IST

Trending Photos

T20 World Cup 2026: ભારત વર્લ્ડ કપની ફાઈનલમાં પહોંચ્યું, અત્યંત રોમાંચક મેચમાં ઈંગ્લેન્ડને આપી ધોબીપછાડ

મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં આજે રમાયેલી ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની બીજી સેમીફાઈનલમાં ભારતે ઈંગ્લેન્ડને એક રોમાંચક મેચમાં હારનો સામનો કરાવ્યો. બેથલની સદી પણ ઈંગ્લેન્ડને જીતાડી શકી નહીં. આજે ટોસ જીતીને ઈંગ્લેન્ડે પહેલા બોલિંંગ કરવાનું પસંદ કર્યું હતું અને ભારતને બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું. હતું ભારતીય ટીમે ઈંગ્લેન્ડની સામે 254 રનનો લક્ષ્યાંક મૂક્યો. વિશાળ રન ચેઝ કરવા ઉતરેલી ઈંગ્લેન્ડની ટીમે એક તબક્કે ફટાફટ વિકેટો ગુમાવી હતી પરંતુ મીડલ ઓર્ડરના બેટ્સમેનોએ રંગ રાખ્યો. જો કે છેલ્લે રસાકસીવાળી સ્થિતિમાં ભારતે ઈંગ્લેન્ડને ધૂળ ચટાડી દીધી. 

ભારતની પહેલા બેટિંગ, વિશાળ સ્કોર ખડો કર્યો
ઈંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને ભારતને બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. ભારતે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 253 રન કર્યા જેમાં સંજુ સેમસનના 42 બોલમાં 89 રન, ઈશાન કિશનના 18 બોલમાં 39 રન, શિવમ દુબેના 25 બોલમાં 43 રન તથા હાર્દિક પંડ્યાના 12 બોલમાં 27 રન તથા તિલક વર્માના 7 બોલમાં 21 રન મુખ્ય હતા. અભિષક શર્મા આજે પણ કઈ ઉકાળી શક્યો નહીં અને 7 બોલમાં 9 રન કરીને આઉટ થઈ ગયો હતો. ઈંગ્લેન્ડ  તરફથી જોફ્રા આર્ચરે 61 રન આપી 1 વિકેટ, વિલ જેક્સે 2 વિકેટ, આદિલ રશીદે 2 વિકેટ લીધી હતી. 

Add Zee News as a Preferred Source

— BCCI (@BCCI) March 5, 2026

ધબડકા બાદ ઈંગ્લેન્ડે દેખાડ્યો દમ
ભારતના 254 રનનો વિશાળ ટાર્ગટ ચેઝ કરવા ઉતરેલી ઈંગ્લેન્ડની ટીમના શરૂઆતના ધબડકા બાદ જેકબ બેથેલ અને વિલ જેક્સે સારી બેટિંગ કરી. ઇંગ્લેન્ડની 13 રને પહેલી વિકેટ પડી ગઈ જેમાં સોલ્ટ 5 રન કરીને આઉટ થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ બ્રુક અને બટલરની વિકેટ પણ જલદી પડી ગઈ હતી. પછી બેન્ટન પણ આઉટ થતા 95 રનમાં 4 વિકેટ પડી ગઈ હતી. ત્યારબાદ પાંચમી વિકેટ માટે સારી એવી ભાગીદારી થઈ અને 172 રને જેક્સ આઉટ થયો. 

— BCCI (@BCCI) March 5, 2026

નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં ઈંગ્લેન્ડની ટીમ 7 વિકેટ ગુમાવીને 246 રન જ કરી શકી અને ભારતે આ મેચ 7 રનથી જીતી લીધી. ઈંગ્લેન્ડ તરફથી બેથેલના આઉટસ્ટેન્ડિંગ પરફોર્મન્સ ઉપરાંત વિલ જેક્સે પણ શાનદાર 20 બોલમાં 35 રન, સેમ કુરને 14 બોલમાં 18 રન અને છેલ્લે જોફ્રા આર્ચરે 4 બોલમાં 19 રન ફટકાર્યા હતા. 

જેકબ બેથેલની શાનદાર સદી
એક સમયે મેચનું પાસું પલટી નાખનારા જેકબ બેથેલે શાનદાર સદી ફટકારી. એવું લાગતું હતું કે ઈંગ્લેન્ડ ટાર્ગેટ ચેઝ કરી જશે. પરંતુ છેલ્લી ઓવરમાં મેચનું જાણે ફરી પાસું પલટ્યું અને બેથેલ 105 રને રનઆઉટ થઈ ગયો. ત્યારબાદ ભારતની જીતની શક્યતા પ્રબળ બની ગઈ હતી. 

 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
t20 world cup 2026Team IndiaCricketInd vs EngEngland

Trending news