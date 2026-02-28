Prev
જો ભારત T20 વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં પહોંચે તો કોની સામે ટકરાશે, જાણો સંપૂર્ણ સમીકરણ

T20 World Cup 2026 : ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે 1 માર્ચના રોજ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં સુપર 8ની છેલ્લી મેચ રમાશે. આ મેચ બંને દેશો માટે કરો યા મરો જેવી સ્થિતિ છે. બંને ટીમો જીતના ઈરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. જે ટીમ આ મેચ જીતશે તે સેમિફાઈનલમાં પહોંચી જશે. ત્યારે જો ભારત સેમિફાઇનલમાં પહોંચ છે, તો કોની સામે ટકરાશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 28, 2026, 02:01 PM IST
  • ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે 1 માર્ચે યોજાશે મેચ
  • બંને ટીમો માટે કરો યા મરો મુકાબલો
  • જે ટીમ જીતશે તે સેમિફાઈનલમાં પહોંચશે

T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમ 1 માર્ચના રોજ કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ટકરાશે. જે ટીમ આ મેચ જીતશે તે સેમિફાઈનલમાં પહોચી જશે, જ્યારે હારનારી ટીમ આ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે. 

ભારતીય ટીમે સુપર 8માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની હાર સાથે શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ ઝિમ્બાબ્વે સામેની શાનદાર જીતથી તેનો આત્મવિશ્વાસ પાછો મેળવ્યો છે. જો ભારત વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે જીતી જાય છે, તો ઇંગ્લેન્ડ સામે સેમિફાઇનલ મુકાબલો થઈ શકે છે. ઇંગ્લેન્ડ તેની ત્રણેય મેચ જીતીને ગ્રુપ 2 પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર છે. 

ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવવું પડશે

જો ભારત વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવે છે, તો તેઓ ચોક્કસપણે ગ્રુપ 1માં ચાર પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને પહોંચી જશે. દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રથમ સ્થાને લગભગ નિશ્ચિત છે, કારણ કે તેના પહેલાથી જ ચાર પોઈન્ટ છે અને તેનો નેટ રન રેટ ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ બંને કરતા નોંધપાત્ર રીતે સારો છે. દક્ષિણ આફ્રિકાની છેલ્લી સુપર 8 મેચ 1 માર્ચે ઝિમ્બાબ્વે સામે છે, જ્યાં તે જીતવાની શક્યતા દેખાય છે.

ભારત કોની સામે ટકરાશે ?

ગ્રુપ-1માં પ્રથમ સ્થાને રહેનાર ટીમ ગ્રુપ-2માં બીજા નંબરે રહેલી ટીમ સામે સેમિફાઇનલ રમશે. જ્યારે ગ્રુપ-1માં બીજા ક્રમે રહેલી ટીમ ગ્રુપ-2માં ટોપ પર રહેલી ટીમનો સામનો કરશે. દક્ષિણ આફ્રિકા 4 માર્ચે પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ અથવા પાકિસ્તાનનો સામે ટકરાઈ શકે છે. ઇંગ્લેન્ડ 5 માર્ચે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાનારી બીજી સેમિફાઇનલમાં ભારત અથવા વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ટકરાઈ શકે છ. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સેમિફાઇનલની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી લાગે છે.

2024ની સેમિફાઇનલમાં ભારતે ઇંગ્લેન્ડને 68 રનથી હરાવ્યું હતું

T20 વર્લ્ડ કપ 2024 દરમિયાન ભારતે સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને 68 રનથી હરાવ્યું હતું, પરંતુ આ વખતે સ્પર્ધા વધુ કઠિન થવાની ધારણા છે. સુપર 8 તબક્કામાં ઇંગ્લેન્ડે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. પહેલા તેણે શ્રીલંકા સામે ઓછા સ્કોરનો સફળતાપૂર્વક બચાવ કર્યો પછી કેપ્ટન હેરી બ્રુકની શાનદાર સદીના કારણે પાકિસ્તાનને હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યારબાદ ઇંગ્લેન્ડે ન્યુઝીલેન્ડ જેવી મજબૂત ટીમને હરાવી છે.

ઇંગ્લેન્ડની બેટિંગ લાઇનઅપમાં જોસ બટલર, ફિલ સોલ્ટ, હેરી બ્રુક અને વિલ જેક્સ જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, ભારતનો બોલિંગ વિભાગ ઇંગ્લેન્ડ કરતા ઘણો શ્રેષ્ઠ છે, જે મેચમાં નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે છેલ્લી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં અભિષેક શર્માએ માત્ર 54 બોલમાં 135 રન બનાવ્યા હતા અને ઇંગ્લેન્ડ આ મેચમાં હારી ગયું હતું.

