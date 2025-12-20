T20 WC 2026 : ટીમ ઈન્ડિયાની આજે થશે જાહેરાત... આ 15 ખેલાડીઓનું ચમકશે કિસ્મત, કેપ્ટન-વાઈસ કેપ્ટન બદલાશે ?
T20 WC 2026 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે આજે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવશે. BCCIએ આ માટે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવી છે, જ્યાં મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવની હાજરીમાં ટીમની જાહેરાત કરશે.
Trending Photos
T20 WC 2026 : આજે 20 ડિસેમ્બર, 2025 ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ અને તેના ચાહકો માટે એક મોટો દિવસ છે. આવતા વર્ષે 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરવામાં આવશે. BCCIએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવી છે. મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર અને ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવની હાજરીમાં ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવશે. ત્યારે દરેકના મનમાં એક જ પ્રશ્ન છે, કયા 15 ખેલાડીઓની પસંદગી થશે ?
પહેલાં એ જાણી લઈએ કે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે T20 શ્રેણી રમનાર ટીમ 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં લગભગ સમાન રહેશે. કોઈ ફેરફારની શક્યતા ઓછી છે. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને વાઈસ-કેપ્ટન શુભમન ગિલ સિવાય બધા ખેલાડીઓએ સારું ફોર્મ બતાવ્યું છે. તેથી પસંદગી ખૂબ મુશ્કેલ નહીં હોય. ચાહકોને એક જ પ્રશ્ન છે સૂર્યા અને ગિલ ખરાબ ફોર્મ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હોવાથી, શું કેપ્ટન અને વાઈસ-કેપ્ટનને સ્થાન મળશે કે તેમની સામે કોઈ એક્શન લેવામાં આવશે ? આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ ટીમની જાહેરાત થયા પછી જ ખબર પડશે.
પ્રેસ કોન્ફરન્સ કયા સમયે થશે ?
ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરવા માટે શનિવારે મુંબઈમાં ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના મુખ્યાલયમાં એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કુલ પાંચ પસંદગીકારો હાજર રહેશે. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ પણ બેઠકમાં હાજરી આપી શકે છે. બપોરે 1:30 વાગ્યે એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર ટીમની જાહેરાત કરશે. BCCIએ શુક્રવારે આ માહિતી પહેલાથી જ જાહેર કરી દીધી હતી.
સૂર્યકુમાર યાદવે ચિંતા વધારી
ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત પહેલા સૂર્યકુમાર યાદવના ફોર્મે દરેકની ચિંતા વધારી દીધી છે. તે કેપ્ટન છે, તેથી તેના રમવાનું નક્કી છે, પરંતુ તેના તાજેતરના આંકડા નિરાશાજનક છે. એશિયા કપથી લઈને આફ્રિકા સામેની T20 શ્રેણી સુધી સૂર્યાનું બેટ શાંત રહ્યું છે. 2025 તેના માટે ખૂબ જ ખરાબ વર્ષ હતું. આ વર્ષે તેણે 21 ઇનિંગ્સમાં 13.62ની સરેરાશ અને 123ના સ્ટ્રાઇક રેટથી ફક્ત 218 રન બનાવ્યા. તેણે એક પણ ફિફ્ટી ફટકારી નથી. પરિણામે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં તેના સ્થાન અંગે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. પસંદગીકારો તેના વિશે શું નિર્ણય લે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
વાઈસ-કેપ્ટન શુભમન ગિલનું શું થશે ?
સૌથી મોટો પ્રશ્ન વાઈસ-કેપ્ટન શુભમન ગિલનો છે. ગિલની સ્થિતિ સૂર્યા જેવી જ છે. તે પણ રન માટે તરસ્યો છે. ગિલે આ આખા વર્ષમાં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં એક પણ ફિફ્ટી ફટકારી નથી. ગિલ વારંવાર નિષ્ફળ રહ્યો છે અને સંજુને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો છે. દરમિયાન યશસ્વી જયસ્વાલ ઘરેલુ ક્રિકેટમાં ઘણા રન બનાવ્યા છે. છતાં ઓપનર તરીકે ગિલની સ્થિતિએ તેને ટીમમાં સ્થાન મેળવવામાં રોક્યો છે. તેના ખરાબ ફોર્મ છતાં ગિલનો સમાવેશ નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે વાઈસ-કેપ્ટન છે અને ત્રણેય ફોર્મેટમાં ખેલાડી માટે પસંદગીકારોની પ્રથમ પસંદગી છે.
ભારતની સંભવિત ટીમઃ સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, જિતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, વોશિંગ્ટન સુંદર, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રિત બુમરાહ અને અર્શદીપ સિંહ.
રિઝર્વ ખેલાડી : નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, રિંકુ સિંહ, મોહમ્મદ સિરાજ અને પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે