ભારત સુપર-8માં કોની કોની સામે ટકરાશે ? આવી ગયું શેડ્યૂલ, જાણો ક્યારે છે પ્રથમ મેચ
Team India Super 8 Schedule : ભારત અને નેધરલેન્ડ વચ્ચે આજે અમદાવાદમાં છેલ્લી ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા સુપર-8માં પહોંચી ગઈ છે. ત્યારે સુપર-8માં ભારતનો મુકાબલો કઈ ટીમો સામે થશે અને ક્યારે રમાશે પ્રથમ મેચ, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Team India Super 8 Schedule : T20 વર્લ્ડ કપમાં સુપર-8નો જંગ થોડા દિવસોમાં શરૂ થશે. શ્રીલંકાના પલ્લેકેલેમાં ઝિમ્બાબ્વે અને આયર્લેન્ડ મેચ વરસાદને કારણે રદ થતાં ટીમ ઇન્ડિયાનું સુપર 8 શેડ્યૂલ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ભારતીય ટીમ લીગ સ્ટેજમાં બાકીની એક મેચ રમશે, ત્યારબાદ સુપર 8માં ત્રણ મેચ રમશે. ભારતીય ટીમ કોની સામે, ક્યારે અને ક્યાં મેચ રમશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
નેધરલેન્ડ સામે ભારતની અંતિમ લીગ મેચ
ટીમ ઇન્ડિયાની અંતિમ લીગ મેચ નેધરલેન્ડ સામે રમશે. સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ઇન્ડિયાએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની તેની પ્રથમ ત્રણ મેચ જીતી લીધી છે. ત્રણ જીત અને છ પોઈન્ટ સાથે ભારતીય ટીમ પહેલાથી જ સુપર 8માં પહોંચી ગઈ છે. હવે અંતિમ લીગ મેચમાં ભારતીય ટીમ નેધરલેન્ડ્સ સામે રમશે. આ મેચ 18 ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
ભારતીય ટીમની પ્રથમ સુપર-8 મેચ
ભારતીય ટીમ 22 ફેબ્રુઆરીએ પોતાની પ્રથમ સુપર-8 મેચ રમશે. આ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે, જ્યાં તેનો મુકાબલો દક્ષિણ આફ્રિકા સામે થશે. દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ પણ સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. આ વર્ષે T20 વર્લ્ડ કપ શરૂ થયો તે પહેલાં ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે એક વોર્મ-અપ મેચ રમી હતી, જેમાં ભારત જીત્યું હતું. ભારતીય ટીમ તેની છેલ્લી લીગ મેચ રમ્યા પછી અમદાવાદમાં જ રહેશે, જ્યાં 22 ફેબ્રુઆરીએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે મેચ રમશે.
26 ફેબ્રુઆરીએ બીજી મેચ
આ પછી 26 ફેબ્રુઆરીએ બીજી સુપર-8 મેચ રમાશે. પહેલા એવું લાગતું હતું કે આ મેચ ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમશે, પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. ભારતીય ટીમ ઝિમ્બાબ્વેનો સામનો કરશે, જે ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને સુપર 8માં પહોંચ્યું છે. આ મેચ સરળ નહીં હોય, તેથી ટીમ ઈન્ડિયાએ તૈયાર રહેવું પડશે. આ મેચ ચેન્નાઈના ચેપોક સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
છેલ્લી સુપર 8 મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ટકરાશે
ભારતીય ટીમ 1 માર્ચે કોલકાતાના ઐતિહાસિક ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાનારી તેની છેલ્લી સુપર 8 મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો સામનો કરશે. જો ભારત આ ત્રણ મેચ જીતે છે, તો ટીમ સેમિફાઇનલમાં પહોંચી જશે. બે મેચ જીતીને સુપર-4માં પહોંચવું પણ શક્ય છે, પરંતુ તેના માટે ઘણા કેલક્યુલેશન પર નિર્ભર રહેવું પડશે. હવે આગામી મેચોમાં ભારતીય ટીમ કેવું પ્રદર્શન કરે છે તેના પર બધાની નજર છે.
ભારતનું સુપર-8 શેડ્યૂલ
- 22 ફેબ્રુઆરી : અમદાવાદમાં ભારત vs દક્ષિણ આફ્રિકા
- 26 ફેબ્રુઆરી : ચેન્નાઈમાં ભારત vs ઝિમ્બાબ્વે
- 1 માર્ચ : કોલકાતામાં ભારત vs વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
