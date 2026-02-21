T20 World Cup Super-8: જો વરસાદને કારણે રદ્દ થાય સુપર-8ની મેચ તો શું થશે? જાણી લો ICCનો નિયમ
T20 World Cup Super-8: ટી20 વિશ્વકપ 2026ના સુપર-8 રાઉન્ડ પહેલા મેચ પર વરસાદનું સંકટ છવાયેલું છે. તેવામાં સૌથી મોટો સવાલ છે કે જો સુપર-8મા કોઈ મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ જાય તો શું થશે. આ મોટી મેચો માટે આઈસીસીનો નિયમ શું છે.
Trending Photos
T20 World Cup Super-8: ટી20 વિશ્વકપ 2026મા આજથી સુપર-8 રાઉન્ડની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. આ રાઉન્ડ માટે ભારત, સાઉથ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે, ઈંગ્લેન્ડ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, શ્રીલંકા, પાકિસ્તાન અને ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમોએ ક્વોલિફાઈ કર્યું છે. આ ટીમોને બે ગ્રુપમાં વિભાજીત કરવામાં આવી છે, જ્યાં બધી ટીમ આપસમાં એક-એક મેચ રમશે અને ગ્રુપની ટોપ-2 ટીમો સેમીફાઈનલ માટે ક્વોલિફાઈ કરશે. તેવામાં દરેક ટીમો માટે એક-એક મેચ મહત્વની રહેવાની છે. પરંતુ જો આ દરમિયાન કોઈ મેચ વરસાદમાં ધોવાઈ જાય તો શું થશે?
જો વરસાદને કારણે રદ્દ થાય સુપર-8ની મેચ તો શું થશે?
ગ્રુપ સ્ટેજની જેમ સુપર-8 રાઉન્ડની મેચ પણ ભારત અને શ્રીલંકામાં રમાશે. કોલંબોમાં સતત થઈ રહેલા વરસાદને કારણે દરેકના મનમાં સવાલ છે કે મુકાબલો રદ્દ થાય તો શું થશે? મહત્વનું છે કે સુપર-8 મેચ માટે રિઝર્વ ડેની કોઈ વ્યવસ્થા નથી, જે ગ્રુપ સ્ટેજની જેમ છે. આઈસીસીના નિયમ પ્રમાણે ટી20 મેચના પરિણામ માટે બંને ટીમોએ ઓછામાં ઓછી 5-5 ઓવર રમવી જરૂરી છે. તેવામાં અમ્પાયરનો પ્રયાસ રહેશે કે મેચ રમાડવામાં આવે, જેથી પરિણામ આવી શકે.
આ પણ વાંચોઃ અભિષેક શર્મા થશે બહાર! આવી ગયું ટીમ ઈન્ડિયાના પ્લેઈંગ ઈલેવન પર અપડેટ, ભારતીય કોચે જણાવ્યું
જો વરસાદને કારણે મેચ 5-5 ઓવરની પણ ન રમાઈ શકે તો તેને રદ્દ કરવામાં આવશે. તેવામાં બંને ટીમોને 1-1 પોઈન્ટ મળશે. મેચમાં કોઈ વિજેતા હશે નહીં અને નેટ રનરેટ પર કોઈ અસર પડશે નહીં. પોઈન્ટ ટેબલમાં બંને ટીમોના પોઈન્ટ બરાબર વધશે, પરંતુ જીતનો ફાયદો કોઈને મળશે નહીં.
1 ટીમોએ રમવાની છે ત્રણ મેચ
સુપર-8મા દરેક એક ટીમે ત્રણ મેચ રમવાની છે, તેવામાં દરેક મુકાબલો મહત્વનો છે. સુપર-8મા દરેક જીત પર બે પોઈન્ટ મળે છે, તેથી વરસાદને કારણે મેચ રદ્દ થાય તો જીતની તક ગુમાવવી પડી શકે છે, અને સેમીફાઈનલની આશાને ઝટકો લાગી શકે છે. ખાસ કરી તે ટીમો માટે જે નેટ રનરેટમાં આગળ કે પાછળ છે, આ સ્થિતિ નુકસાનદાયક સાબિત થઈ શકે છે. ટૂર્નામેન્ટમાં ગ્રુપ રાઉન્ડમાં આયર્લેન્ડ અને ઝિમ્બાબ્વેની મેચ વરસાદને કારણે રદ્દ થઈ ગઈ હતી, જ્યાં બંનેને 1-1 પોઈન્ટ મળ્યો હતો, જેનાથી સુપર 8ના ક્વોલીફિકેશન પર મોટી અસર પડી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે