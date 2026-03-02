T20 વર્લ્ડ કપની વિજેતા ટીમ પર થશે કરોડોનો વરસાદ, જાણો રનર્સ-અપ અને સેમીફાઈનલિસ્ટને કેટલી મળશે પ્રાઈઝ મની?
T20 World Cup 2026 Prize Money: T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની વિજેતા ટીમ પર આ વખતે જબરદસ્ત ધનવર્ષા થવાની છે. વર્ષ 2022 બાદ પ્રાઈઝ મનીને વધુ વધારવામાં આવી છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે, આ વખતે ચેમ્પિયન બનનારી ટીમ સહિત રનર્સ-અપ અને સેમિફાઈનલમાં પહોંચનાર ટીમને કેટલી ધનરાશિ આપવામાં આવશે.
T20 World Cup 2026 Prize Money: T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં હવે માત્ર ત્રણ મેચ બાકી બચી છે. બે સેમિફાઇનલ અને એક ફાઇનલ બાકી છે. ત્યારબાદ T20 વર્લ્ડ કપ 2026નો ચેમ્પિયન કોણ બનશે તેની જાહેર થશે. શું ટીમ ઈન્ડિયા ફરી એકવાર ટાઇટલ પર કબજે કરશે કે પછી નવી ટીમ ચેમ્પિયન બનશે? આ દરમિયાન તમારે એ પણ જાણવું જોઈએ કે, ચેમ્પિયન ટીમને આ વખતે કેટલી ઇનામી રકમ મળશે. અમે તમને ફક્ત વિજેતા ટીમ વિશે જ નહીં, પણ રનર-અપ અને સેમિફાઇનલમાં પહોંચનારાઓને કેટલી રકમ મળશે તેની માહિતી પણ આપીશું. ICCએ ઘણા સમય પહેલા આ વધારાની જાહેરાત કરી હતી.
આ વખતે T20 વર્લ્ડ કપમાં કુલ 20 ટીમોએ ભાગ લીધો
ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં આ વખતે કુલ 20 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. પ્રથમ રાઉન્ડ પછી ફક્ત આઠ ટીમો સુપર-8માં પહોંચી હતી અને બાકીની બધી ટીમો T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી. હવે સુપર 8 રાઉન્ડ પૂર્ણ થઈ ગયો છે, ચાર વધુ ટીમો બહાર થઈ ગઈ છે, હવે માત્ર ચાર ટીમો ટાઇટલ માટે દાવેદાર રહી છે. દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાશે, જ્યારે ભારત બીજા સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે ટકરાશે. આ બન્ને મેચમાં જે ટીમો વિજેતા બનશે તે ફાઇનલમાં પહોંચશે, જ્યારે હારનારી ટીમો વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ જશે.
T20 વર્લ્ડ કપ જીતનારી ટીમને મળશે આટલી રકમ
આ દરમિયાન જો પ્રાઈઝ મનીની વાત કરીએ તો, જ્યારે રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે 2024માં T20 વર્લ્ડ કપનું ટાઈટલ પર કબજો કર્યો હતો, ત્યારે તેમને 20.4 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા હતા. આ વખતે રકમ વધારવામાં આવી છે. જ્યારે ICCએ આ વર્ષના ચેમ્પિયનને આપવામાં આવનારી રકમ વિશે હજુ સુધી કોઈ વિગતો જાહેર કરી નથી, ત્યારે એવું જાણવા મળ્યું છે કે, વિજેતા ટીમને 27 કરોડ રૂપિયાથી વધુ પ્રાઈઝ મની મળશે. આ વખતે ICCએ ટીમો માટે કુલ 120.37 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ ફાળવ્યું છે.
રનર-અપ અને સેમિફાઇનલ ટીમોને શું મળશે?
વિજેતા ટીમ એટલે કે ચેમ્પિયન ટીમને આ 27 કરોડથી વધુ પ્રાઈઝ મની મળશે મળશે. પરંતુ જે ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચે છે અને રનર-અપ રહે છે, તેને પણ લગભગ 14.65 કરોડ રૂપિયા મળશે. ચાર સેમિફાઇનલ ટીમો ફાઇનલ થઈ ગઈ છે. જે ટીમ આગળ નહીં વધે તેને પણ 7.24 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવશે. આટલું જ નહીં, 5મા ક્રમથી 12મા ક્રમે રહેલી ટીમોને 3.48 કરોડ રૂપિયા મળશે.
જો કે, આ એક અંદાજિત રકમ છે. ICC સામાન્ય રીતે ડોલરમાં ઇનામી રકમની જાહેરાત કરે છે, પરંતુ તમારી સુવિધા માટે અમે તેને રૂપિયામાં જણાવી રહ્યા છીએ. કરન્સીનું મૂલ્ય દરરોજ વધઘટ થાય છે, તેથી અહીં ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ રકમ થોડી બદલાઈ શકે છે.
