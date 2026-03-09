T20 World Cup 2028: ક્યારે અને ક્યા રમાશે આગામી ટી20 વિશ્વકપ, 12 ટીમો થઈ ગઈ ક્વોલિફાઈ
T20 World Cup 2028 Date & Time: ટી20 વિશ્વકપ 2026ની ટ્રોફી ભારતીય ટીમે જીતી લીધી છે. હવે આગામી ટી20 વિશ્વકપ ક્યાં અને ક્યારે રમાશે તે વિશે પણ જાણી લો. સાથે તેમાં કઈ-કઈ ટીમ રમશે, તેની જાણકારી પણ મેળવી લો.
- ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડની યજમાનીમાં રમાશે ટી20 વિશ્વકપ 2028
- ઓક્ટોબર-નવેમ્બર 2028મા રમાઈ શકે છે ટૂર્નામેન્ટ
- અત્યાર સુધી 12 ટીમો ટી20 વિશ્વકપ 2028 માટે ક્વોલિફાઈ થઈ
T20 World Cup 2028 Host Country: T20 વિશ્વકપ 2026નું સમાપન થઈ ગયું છે. આશરે એક મહિના સુધી દરરોજ મેચ રમાઈ ત્યારે દુનિયાનો ટી20 ચેમ્પિયન મળ્યો છે. સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાનીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરતા ટીમ ઈન્ડિયાએ ટ્રોફી જીતી ઈતિહાસ રચી દીધો છે. આ વચ્ચે હવે તમે તે પણ જાણી લો કે આગામી ટી20 વિશ્વકપ ક્યારે રમાશે અને ક્યાં રમાશે. તેમાં કેટલી ટીમો ભાગ લેશે અને અત્યાર સુધી કેટલી ટીમોએ ક્વોલિફાઈ કરી લીધું છે.
ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડમાં રમાશે
આઈસીસી તરફથી ટી20 વિશ્વકપનું આયોજન દર બે વર્ષે થાય છે. તમને યાદ હશે કે વર્ષ 2024મા પણ ટી20 વિશ્વકપ રમાયો હતો, ત્યારબાદ આ વર્ષે તેનું આયોજન થયું. ભારત અને શ્રીલંકામાં રમાયેલા 2026 ટી20 વિશ્વકપમાં અનેક રોમાંચક મેચ જોવા મળી હતી. હવે 2028મા ફરી ટી20 વિશ્વકપ રમાશે. આ ટૂર્નામેન્ટની યજમાની ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડ કરશે.
ઓક્ટોબરથી નવેમ્બર વચ્ચે રમાઈ શકે છે ટૂર્નામેન્ટ
ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડમાં રમાનાર ટી20 વિશ્વકપ 2028નું આયોજન ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં થવાની સંભાવના છે. હજુ આઈસીસીએ તેના કાર્યક્રમની જાહેરાત કરી નથી. પરંતુ સંભાવના છે કે ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન ઓક્ટોબર-નવેમ્બર 2028મા કરવામાં આવી શકે છે. 2028 ટી20 વિશ્વકપમાં કુલ 20 ટીમો મેદાનમાં ઉતરશે.
આ 12 ટીમોએ જગ્યા મેળવી લીધી
તમને જણાવી દઈએ કે કઈ-કઈ ટીમે આગામી વિશ્વકપમાં પોતાની જગ્યા બનાવી લીધી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડ યજમાન છે, તેથી તેની જગ્યા પાક્કી છે. આ વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ પ્રથમ રાઉન્ડમાં બહાર થઈ ગઈ હતી તો ન્યૂઝીલેન્ડે ફાઈનલમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ વર્ષે એટલે કે 2026મા જે આઠ ટીમોએ સુપર-8મા સ્થાન મેળવ્યું, તેણે પણ આગામી ટી20 વિશ્વકપ માટે ક્વોલિફાઈ કરી લીધું છે. તેમાં ભારત, ઈંગ્લેન્ડ, સાઉથ આફ્રિકા, પાકિસ્તાન, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, શ્રીલંકા અને ઝિમ્બાબ્વેનું નામ સામેલ છે. રેન્કિંગના આધાર પર અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને આયર્લેન્ડની ટીમો પણ આગામી વર્ષે વિશ્વકપમાં રમતી જોવા મળશે. હવે જે આઠ ટીમ બાકી છે તે રિઝનલ ક્વોલિફાયર દ્વારા પ્રવેશ મેળવશે.
