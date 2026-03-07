Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsT20 World Cup 2026 Prize Money: ચેમ્પિયન ટીમ પર થશે પૈસાનો વરસાદ, હારનારી ટીમો પણ થશે માલામાલ

T20 World Cup 2026 Prize Money: ચેમ્પિયન ટીમ પર થશે પૈસાનો વરસાદ, હારનારી ટીમો પણ થશે માલામાલ

T20 World Cup 2026 Prize Money: ભારતીય ટીમ T20 વર્લ્ડ કપના ફાઈનલ મુકાબલામાં ન્યુઝીલેન્ડનો સામનો કરવા જઈ રહી છે. ભારતીય ટીમ બે વાર T20 વર્લ્ડ કપ જીતી ચુકી છે અને તે એક નવો રેકોર્ડ સ્થાપિત કરવા ઈચ્છશે. આ ખિતાબી મુકાબલાની વિજેતા ટીમને બમ્પર પ્રાઈઝ મની (ઈનામી રકમ) પણ મળશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 07, 2026, 09:20 AM IST

Trending Photos

T20 World Cup 2026 Prize Money: ચેમ્પિયન ટીમ પર થશે પૈસાનો વરસાદ, હારનારી ટીમો પણ થશે માલામાલ

T20 World Cup 2026 Prize Money: આઈસીસી મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલ રવિવારે (8 માર્ચ) અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાવાની છે. આ ફાઈનલ મેચમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડની ટીમો આમને-સામને હશે. ન્યુઝીલેન્ડે પ્રથમ સેમીફાઈનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 9 વિકેટે હરાવ્યું હતું. બીજી તરફ, ભારતીય ટીમે ઈંગ્લેન્ડને 7 રને હરાવીને ફાઈનલમાં એન્ટ્રી કરી છે. ભારતીય ટીમ સતત બીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીતવાનો પ્રયાસ કરશે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે અત્યાર સુધી એક પણ T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો નથી.

વિજેતા અને રનર-અપને કેટલા મળશે?
ખિતાબી મુકાબલા બાદ વિજેતા અને ઉપ-વિજેતા ટીમો પર પૈસાનો વરસાદ થશે. અહેવાલો અનુસાર, T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીતનારી ટીમને 3 મિલિયન ડોલર (આશરે ₹27.50 કરોડ) મળશે. જ્યારે ફાઈનલ હારનારી ટીમ એટલે કે રનર-અપને 1.6 મિલિયન ડોલર (આશરે ₹14.67 કરોડ) ની ઈનામી રકમ મળશે.

Add Zee News as a Preferred Source

તેમજ સેમીફાઈનલમાં હારનારી ટીમો, ઈંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકાને એકસમાન 0.79 મિલિયન ડોલર (આશરે ₹7.24 કરોડ) મળવાના છે. ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) એ પ્રાઈઝ મનીને અલગ-અલગ સ્ટેજ મુજબ વહેંચી છે, જેથી તમામ ટીમોને ફાયદો થઈ શકે. 5મા થી 12મા સ્થાન સુધીની ટીમોને 0.38 મિલિયન ડોલર (આશરે ₹3.48 કરોડ) આપવામાં આવશે. જ્યારે 13મા થી 20મા સ્થાને રહેલી ટીમો માટે 0.25 મિલિયન ડોલર (આશરે ₹2.29 કરોડ) ની ઈનામી રકમ નક્કી કરવામાં આવી છે.

ICC આપી રહ્યું છે રેકોર્ડબ્રેક મની
ICC એ આ વખતે કુલ 13.5 મિલિયન ડોલર (આશરે ₹123.77 કરોડ) નું પ્રાઈઝ પૂલ રાખ્યું છે, જે 2024 ના T20 વર્લ્ડ કપની સરખામણીમાં લગભગ 20 ટકા વધુ છે. ગયા T20 વર્લ્ડ કપમાં ICC એ 11.25 મિલિયન ડોલર વહેંચ્યા હતા. જેમાં વિજેતા ભારતીય ટીમને 2.45 મિલિયન ડોલર અને ઉપ-વિજેતા દક્ષિણ આફ્રિકાને 1.28 મિલિયન ડોલરની ઈનામી રકમ મળી હતી.

તે સ્પષ્ટ છે કે T20 ક્રિકેટની લોકપ્રિયતા અને આ ટૂર્નામેન્ટની કોમર્શિયલ વેલ્યુ સતત વધી રહી છે. T20 વર્લ્ડ કપ માત્ર ક્રિકેટના રોમાંચનું મંચ નથી, પરંતુ તેમાં ભાગ લેનારી ટીમો માટે આર્થિક રીતે પણ મોટું પ્લેટફોર્મ બની ગયું છે. વધતી જતી પ્રાઈઝ મની દર્શાવે છે કે T20 ક્રિકેટનું ગ્લોબલ માર્કેટ સતત મજબૂત થઈ રહ્યું છે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની પ્રાઈઝ મની

સ્થાન અંદાજિત ઈનામી રકમ (INR)
વિજેતા આશરે ₹27.50 કરોડ
ઉપ-વિજેતા (રનર-અપ) આશરે ₹14.67 કરોડ
સેમીફાઈનલમાં હારનાર ટીમો આશરે ₹7.24 કરોડ
5મા થી 12મા સ્થાનની ટીમો આશરે ₹3.48 કરોડ
13મા થી 20મા સ્થાનની ટીમો આશરે ₹2.29 કરોડ

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
t20 world cup 2026T20 World Cup 2026 prize moneyt20 world cup 2026 winner prize moneyt20 world cup 2026 runner up prize money

Trending news