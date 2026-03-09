ફાઈનલમાં ન્યૂઝીલેન્ડનો રકાસ, દિલ્હી-અમદાવાદ પોલીસે બરાબર મજા લીધી, UP પોલીસે પણ સાથ આપ્યો
T20 World Cup 2026: અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલ ન્યૂઝીલેન્ડ અને ભારત વચ્ચે રમાઈ જેમાં ભારતે શાનદાર જીત મેળવી બેક ટુ બેક ટ્રોફી જીતી. આ જીતમાં ફેન્સની સાથે કેટલાક રાજ્યોની પોલીસ પણ ઉત્સાહિત જોવા મળી અને મજા પણ લીધી. દિલ્હી પોલીસે શરૂઆત કરી ત્યારબાદ અમદાવાદ પોલીસે પણ રસપ્રદ જવાબ આપ્યો અને યુપી પોલીસ પણ પછી તો જોડાઈ.
- ફાઈનલમાં ભારતીય બેટરો અને બોલરોએ ન્યૂઝીલેન્ડની ખુબ ધોલાઈ કરી
- જેને લઈને દિલ્હી પોલીસે હળવા મૂડમાં ટવીટ કરી
- આ ટ્વીટનો અમદાવાદ પોલીસે જવાબ આપ્યો, યુપી પોલીસ પણ તેમાં જોડાઈ ગઈ
Trending Photos
રવિવારે 8 માર્ચ 2026ના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલમાં ભારતે અનેક રેકોર્ડ બનાવીને ન્યૂઝીલેન્ડને ફાઈનલમાં સજ્જડ હારનો સામનો કરાવીને ઉપરાઉપરી બીજી વખત ટ્રોફી જીતી. ભારતે 2024નો ટી20 વર્લ્ડ કપ પણ જીત્યો હતો. ટીમ ઈન્ડિયાએ ઘરઆંગણે ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમની જે હાલત કરી તે આ વર્લ્ડ ક્લાસ ટીમ માટે કોઈ આઘાતથી કમ નહીં હોય. પહેલા બોલરોની જબરદસ્ત ધોલાઈ અને પછી બેટ્સમેનોને પણ ફટાફટ પેવેલીયન ભેગા કર્યા. આમ ફાઈનલ એકતરફી બનાવીને ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવી દીધુ. ફેન્સ તો આ જીત સાથે ખુબ ઉત્સાહિત જોવા મળ્યા પરંતુ કેટલાક રાજ્યોની પોલીસે પણ ખુબ મજા લીધી. શરૂઆત દિલ્હી પોલીસે કરી, ત્યારબાદ અમદાવાદ પોલીસ અને યુપી પોલીસે પણ ખુબ મજા લીધી.
દિલ્હી પોલીસની રસપ્રદ ટ્વીટ
વાત જાણે એમ હતી કે દિલ્હી પોલીસે ભારતીય ટીમની બેટિંગ વખતે ન્યૂઝીલેન્ડના બોલરોની જે રીતે ધોલાઈ થઈ રહી હતી તે જોતા એક ટ્વીટ કરી હતી. જેમાં અમદાવાદ પોલીસને ટેગ કરવામાં આવી હતી. ટ્વીટમાં લખ્યું હતું કે કીવી તરફથી તમને બોલ ગુમ થવાની ફરિયાદો મળી શકે છે. તેને ગંભીરતાથી ન લેતા. આપણા બેટ્સમેન તેને સ્ટેન્ડની બહાર મોકલી રહ્યા છે.
દિલ્હી પોલીસની આ ટ્વીટના જવાબમાં અમદાવાદ પોલીસે પણ જબરદસ્ત જવાબ આપ્યો. લખ્યું કે આ વાત અમારા ધ્યાનમાં લાવવા બદલ આભાર. આ મામલાની જાણકારી વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓને આપવામાં આવી છે.
યુપી પોલીસ પણ જોડાઈ
આ વાતચીતમાં યુપી પોલીસ પણ શું કામ પાછળ રહે? તેણે પણ એક રસપ્રદ ટ્વીટ કરીને લખ્યું કે કેસ સ્ટેટસ અપડેટ. પહેલા ફરિયાદ- બોલ ગુમ થઈ રહ્યા છે. નવી ફરિયાદ- આખી બેટિંગ લાઈન અપ ગુમ છે. અમારું અનુમાન- આ કાનૂન વ્યવસ્થાની સમસ્યા નથી. આ બુમરાહના કારણે છે.
CASE STATUS UPDATE 🚔
Earlier complaint: Ball going missing.
New complaint: Entire batting lineup going missing.
Our assessment: This is not a law & order problem.
This is Bumrah. 🎯🇮🇳#INDvNZ #T20WorldCup2026Final pic.twitter.com/218PYJQ9r6
— UP POLICE (@Uppolice) March 8, 2026
ભારતનું ફાઈનલમાં જબરસ્ત પ્રદર્શન, બુમરાહનો કમાલ
અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ ફાઈનલ મેચમાં ટોસ જીતીને ન્યૂઝીલેન્ડે ભારતને બેટિંગ કરવા માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. ભારતે પોતાની ઈનિંગમાં ન્યૂઝીલેન્ડના બોલરોની જે રીતે ધોલાઈ કરી ત્યારે એક સમયે તો એવું લાગતું હતું કે 300 રનનો સ્કોર થઈ જાય તો પણ નવાઈ નહીં હોય. સંજુ સેમસન, અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિસનથી લઈને શિવમ દુબેએ જે તાબડતોડ બેટિંગ કરી ફેન્સને મજા પડી ગઈ. ભારતીય ટીમે કુલ 18 છગ્ગા ફટકાર્યા. 5 વિકેટ ગુમાવીને 255 રન કર્યા અને ન્યૂઝીલેન્ડને જીતવા માટે 256 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો. ટીમની બોલિંગ પણ ખુબ શાનદાર રહી. જસપ્રીત બુમરાહે 4 વિકેટ લીધી હતી. ન્યૂઝીલેન્ડની આખી ટીમ 159 રનમાં પેવેલિયન ભેગી થઈ હતી અને ભારત 96 રનથી જીત્યું. અક્ષર પટેલે પણ જીતમાં ખુબ મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું. અક્ષરે 3 વિકેટ લીધી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે