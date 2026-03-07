Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsઅમદાવાદમાં ટીમ ઈન્ડિયાને ફાયદો મળે તેવી પિચ થઈ રહી છે તૈયાર? ફાઇનલ પહેલા શોકિંગ ખુલાસો

અમદાવાદમાં ટીમ ઈન્ડિયાને ફાયદો મળે તેવી પિચ થઈ રહી છે તૈયાર? ફાઇનલ પહેલા શોકિંગ ખુલાસો

T20 World Cup Final: ટી20 વિશ્વકપ 2026ના ફાઈનલ પહેલા અમદાવાદ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની પિચને લઈને મોટો ખુલાસો થયો છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે ફાઇનલમાં લાલ અને કાળી માટીની મિક્સ્ડ પિચ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે, જે ભારતીય બેટરોને ફાયદો પહોંચાડી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 07, 2026, 05:24 PM IST
  • 8 માર્ચે અમદાવાદમાં રમાશે ટી20 વિશ્વકપ ફાઈનલ
  • ત્રીજી ટ્રોફી જીતવાના ઈરાદા સાથે ઉતરશે ભારતીય ટીમ
  • કાળી અને લાલ માટીથી તૈયાર થશે ફાઈનલની પિચ

Trending Photos

અમદાવાદમાં ટીમ ઈન્ડિયાને ફાયદો મળે તેવી પિચ થઈ રહી છે તૈયાર? ફાઇનલ પહેલા શોકિંગ ખુલાસો

IND vs NZ: અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં અત્યાર સુધી આઈસીસી મેન્સ ટી20 વિશ્વકપમાં કુલ છ મેચ રમાઈ છે અને સાતમી મેચ ફાઈનલના રૂપમાં રમાશે. આ ફાઈનલ મેચ ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રવિવારે રમાશે. આઈસીસી ટૂર્નામેન્ટમાં સામાન્ય રીતે દરેક નિર્ણય આઈસીસીના હાથમાં હોય છે અને આ ટૂર્નામેન્ટમાં પણ તે સ્થિતિ છે. પરંતુ ફાઇનલ પહેલા એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. એક મીડિયા રિપોર્ટ પ્રમાણે ફાઇનલ માટે ભારતીય ટીમને અનુકૂળ આવે તેવી પિચ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે.

ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાનારી ફાઈનલને લઈને લોકોમાં ખુબ ઉત્સાહ છે. અમદાવાદ માટે ખાસ ફ્લાઇટ્સની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. બંને ટીમોએ સેમીફાઈનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. ભારતે ઈંગ્લેન્ડને હરાવી ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી તો ન્યૂઝીલેન્ડે આફ્રિકાને પરાજય આપ્યો હતો.

Add Zee News as a Preferred Source

ભારત માટે અનુકૂળ પિચની તૈયારી
ફાઇનલમાં ભારતને મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવી રહ્યું છે. ઘણા ક્રિકેટ નિષ્ણાંતો અનુસાર ભારતની પાસે આ સમયે ટી20 ક્રિકેટની સૌથી મજબૂત ટીમ છે. હવે સમાચાર છે કે પિચ પણ તેને મદદગાર થઈ શકે છે.

રિપોર્ટ્સ અુસાર ક્યુરેટર મિક્સ્ડ સોઇલ (મિશ્રિત માટી) વાળી પિચ તૈયાર કરી શકે છે. પરંતુ આ પિચમાં કાળી માટીની તુલનામાં લાલ માટી વધુ હશે. દુનિયાના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં લાલ અને કાળા બંને કલરની માટી ઉપલબ્ધ છે, જે દરેક મેદાનમાં હોતી નથી.

જો પિચ પર લાલ માટી વધુ રહે તો બેટરોને મદદ મળે છે, જેનાથી યજમાન ટીમને ફાયદો મળી શકે છે.

2023 વિશ્વકપની યાદ
ભારત માટે આ મેદાન 2023મા કડવી યાદો આપી ચુક્યું છે, ત્યારે ટીમ ઈન્ડિયાએ સતત 10 મેચ જીતી ફાઈનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, જયાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેને પરાજય આપ્યો હતો. આ મુકાબલામાં કાળી માટીની પિચ પર મેચ રમાઈ હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને 240 રનમાં રોકી દીધું હતું.

આફ્રિકા સામે પણ મળી હાર
કાળી માટીની પિચ પર તાજેતરમાં ભારતીય ટીમ પરેશાન થઈ હતી. ટી20 વિશ્વકપ 2026ના સુપર-8 મેચમાં આફ્રિકાએ ભારતને 76 રનથી હરાવ્યું હતું. આ ટી20 વિશ્વકપમાં ભારતની સૌથી મોટી હાર હતી. તે કારણે માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ફાઇનલ માટે એવી પિચ તૈયાર કરવામાં આવશે જેમાં લાલ માટી વધુ હોય, જેથી બેટરોને મદદ મળે અને ભારતની જીતની સંભાવના વધે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
t20 world cup 2026India vs New Zealand Final

Trending news