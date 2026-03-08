IND vs NZ Final: વિશ્વકપ ફાઈનલમાં ટોસ પહેલા સામે આવી ભારતની પ્લેઈંગ 11, જાણો કોને મળી તક
ICC મેન્સ ટી20 વિશ્વકપની ફાઈનલ મેચ આજે અમદાવાદમાં રમાશે. આ મહામુકાબલામાં ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે ટક્કર થવાની છે. આ મેચને લઈને ભારતની પ્લેઇંગ ઈલેવન પર ખુબ ચર્ચા થઈ રહી હતી.
- T20 વિશ્વકપ ફાઈનલમાં કોઈ ફેરફાર વગર ઉતરશે ટીમ ઈન્ડિયા
- અભિષેક શર્મા અને વરૂણ ચક્રવર્તીને ટીમમાં મળ્યું સ્થાન
- સેમીફાઈનલમાં વિજેતા ટીમ જ ફાઈનલમાં ઉતરશે મેદાનમાં
અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ટી20 વિશ્વકપની ફાઈનલ રમાવાની છે. જ્યાં ભારત ત્રીજી વખત ટ્રોફી જીતવાના ઈરાદા સાથે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ઉતરશે. પરંતુ આ ફાઈનલ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા કોઈ ફેરફાર વગર મેદાનમાં ઉતરશે. એટલે કે જે કોમ્બિનેશન સાથે કેપ્ટન સૂર્યાએ ઈંગ્લેન્ડ સામે સેમીફાઈનલ મેચ રમી હતી, તે ટીમ ફાઈનલમાં જોવા મળશે.
ફાઈનલ મેચ માટે ટીમ ઈન્ડિયા પોતાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કરવા ઈચ્છતી નથી. હકીકતમાં ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં સેમીફાઈનલ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાની જીત બાદ પણ બોલિંગ અને બેટિંગ પર સવાલ ઉઠ્યા હતા. સૌથી વધુ આલોચનાનો સામનો અભિષેક શર્મા અને વરૂણ ચક્રવર્તીએ કર્યો હતો. ત્યારે માનવામાં આવી રહ્યું હતું કે કેપ્ટન ટીમમાં ફેરફાર કરી શકે છે, પરંતુ હવે ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચમાં કોઈ ફેરફાર વગર ઉતરશે.
અભિષેક અને વરૂણ પર ઉઠ્યા હતા સવાલ
સેમીફાઈનલ મેચમાં ઓપનિંગ બેટર અભિષેક ફરી ફ્લોપ રહ્યો હતો. આ વિશ્વકપમાં તેનું બેટ શાંત રહ્યું છે. તો વરૂણ ચક્રવર્તી પણ સવાલોના ઘેરામાં આવ્યો હતો. કારણ કે છેલ્લી કેટલીક મેચમાં વરૂણ ખુબ રન આપી રહ્યો છે. ઈંગ્લેન્ડ સામે તેણે 4 ઓવરમાં 64 રન આપી દીધા હતા.
કુલદીપ અને રિંકુને લાવવાની માગ
વિશ્વકપ ફાઈનલમાં માનવામાં આવી રહ્યું હતું કે ટીમ ઈન્ડિયા બે ફેરફાર કરી શકે છે. અભિષેક શર્માની જગ્યાએ રિંકુ સિંહને લાવવાની માંગ થઈ રહી હતી. ગાવસ્કર સહિત દિગ્ગજોએ તે સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે વરૂણની જગ્યાએ કુલદીપને તક આપવી જોઈએ.
પરંતુ હવે ટીમ કોઈ ફેરફાર વગર મેદાનમાં ઉતરવાની છે. ભારતીય ટીમ 2007 અને 2024મા ટ્રોફી જીતી ચુકી છે. હવે સૂર્યાની નજર ત્રીજા ટાઈટલ પર છે.
ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ફાઈનલ મેચ માટે ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવન
અભિષેક શર્મા, સંજૂ સેમસન, ઈશાન કિશન, સૂર્યકુમાર યાદવ, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, વરૂણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ.
