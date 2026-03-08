સંજુ સેમસને વર્લ્ડ કપમાં ફટકારી ફિફ્ટીની હેટ્રિક, કોહલી-આફ્રિદીનો તોડ્યો રેકોર્ડ; રચ્યો દુર્લભ રેકોર્ડ
T20 World Cup Final: T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં સંજુ સેમસનનું તોફાન જોવા મળ્યું છે. અમદાવાદમાં રમાયેલી ફાઈનલ મેચમાં સંજુએ ફિફ્ટી ફટકારીને દિગ્ગજોની યાદીમાં પોતાનું નામ નોંધાવી દીધું છે. બીજી તરફ અભિષેકે પણ પોતાના નામે એક ખાસ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
Trending Photos
T20 World Cup Final: T20 વર્લ્ડ કપ 2026નો ફાઈનલ મેચ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે અમદાવાદમાં રમાઈ રહ્યો છે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના ફાઈનલમાં ન્યુઝીલેન્ડે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પરંતુ તેમના આ નિર્ણય પર સંજુ સેમસન અને અભિષેક શર્માએ પાણી ફેરવી દીધું હતું. બન્નેએ તોફાની અંદાજમાં બેટિંગ કરી અને શરૂઆતમાં જ કીવી બોલિંગની કમર તોડી નાખી હતી.
સંજુ સેમસનની ધમાકેદાર ઈનિંગ
આ મેચમાં સંજુ સેમસનના બેટથી વધુ એક ફિફ્ટી જોવા મળી છે. વર્લ્ડ કપમાં આ તેની સતત ત્રીજી ફિફ્ટી છે. કોલકાતા, મુંબઈ અને હવે અમદાવાદમાં અરધી સદીના દમ પર વિકેટકીપર બેટ્સમેન સંજુએ એક મોટું કારનામું કર્યું છે. સેમસને આ ટૂર્નામેન્ટની સેમીફાઈનલ અને ફાઈનલ બન્ને મેચોમાં અડધી સદી ફટકારીને ક્રિકેટના દિગ્ગજોની એક ખાસ ક્લબમાં સ્થાન મેળવી લીધું છે.
T20 વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં અત્યાર સુધી એવા બહુ ઓછા બેટ્સમેનો રહ્યા છે, જેમણે એક જ સીઝનની સેમીફાઈનલ અને ફાઈનલ બન્નેમાં 50 કે તેથી વધુ રન બનાવ્યા હોય. આ ખાસ ક્લબમાં સૌથી પહેલા શાહિદ આફ્રિદીએ વર્ષ 2009માં સ્થાન મેળવ્યું હતું. ત્યારબાદ વિરાટ કોહલીએ 2014ના T20 વર્લ્ડ કપમાં આ કારનામું કર્યું હતું.
દિગ્ગજોના ક્લબમાં સેમસન સામેલ
હવે 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં સંજુ સેમસને પણ સેમીફાઈનલ અને ફાઈનલ બન્નેમાં અડધી સદી ફટકારીને આ ખાસ ક્લબમાં પોતાનું સ્થાન બનાવ્યું છે. સાથે જ સેમસને સેમીફાઈનલ પહેલા વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે પણ ફિફ્ટી લગાવી હતી, જે મેચ ભારત માટે ક્વાર્ટર ફાઈનલ જેવી જ હતી.
સતત 3 અડધી સદી ફટકારનારાઓની યાદીમાં પણ સામેલ
માત્ર એટલું જ નહીં, સંજુ સેમસને સતત ત્રણ મેચમાં 50થી વધુ રન બનાવીને વધુ એક ઈતિહાસ રચ્યો છે. T20 વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં સતત ત્રણ મેચમાં 50થી વધુનો સ્કોર કરનારા બેટ્સમેનોની યાદીમાં પણ તેનું નામ સામેલ થઈ ગયું છે.
આ યાદીમાં શ્રીલંકાના દિગ્ગજ મહેલા જયવર્ધનેએ 2010માં આ કારનામું કર્યું હતું. જ્યારબાદ વિરાટ કોહલીએ 2016થી 2021 વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપમાં સતત ત્રણ વાર 50થી વધુનો સ્કોર બનાવ્યા હતા. આ સિવાય બાબર આઝમ અને કેએલ રાહુલે 2021ના T20 વર્લ્ડ કપમાં આ કારનામું કર્યું હતું.
2026માં અન્ય બે બેટ્સમેનોએ પણ કમાલ કરી
T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં શ્રીલંકાના બેટ્સમેન કુસલ મેન્ડિસ અને પાકિસ્તાનના સાહિબઝાદા ફરહાને પણ સતત ત્રણ મેચમાં 50થી વધુ રન બનાવ્યા છે. હવે આ યાદીમાં સંજુ સેમસનનું નામ પણ ઉમેરાયું છે.
અભિષેકે પણ બનાવ્યો રેકોર્ડ
અભિષેક શર્માએ પણ આ મેચમાં માત્ર 18 બોલમાં જ ફિફ્ટી પૂરી કરી લીધી હતી. T20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલમાં કોઈ બેટ્સમેન દ્વારા ફટકારવામાં આવેલી આ સૌથી ઝડપી ફિફ્ટી છે. અભિષેકે ન્યુઝીલેન્ડના ફિન એલનનો રેકોર્ડ તોડ્યો, જેણે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની સેમીફાઈનલમાં 19 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે