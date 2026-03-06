Prev
T20 World Cup Final: શું અમદાવાદ ફરી કરોડો પ્રશંસકોને રડાવશે? ફાઈનલ પહેલા આ એક કારણથી ટેન્શન વધ્યું!

T20 World Cup Final: શું ફરી એકવાર અમદાવાદનું મેદાન ટીમ ઈન્ડિયા માટે સાબિત થશે અનલકી! સોશિયલ મીડિયા પર આ સ્ટેડિયમને ‘અનલકી’ ગણાવવામાં આવી રહ્યું છે. ક્રિકેટ પ્રેમીઓના મનમાં એક ઊંડો ડર પણ છવાયેલો છે. આ ડરનું કારણ કોઈ વિરોધી ટીમ નથી, પરંતુ ફાઈનલ માટેનું વેન્યુ એટલે કે અમદાવાદનું નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 06, 2026, 11:57 AM IST
  • અમદાવાદનું મેદાન ટીમ ઈન્ડિયા માટે સાબિત થશે અનલકી!
  • જીતની ખુશીની સાથે ક્રિકેટ પ્રેમીઓના મનમાં એક ઊંડો ડર
  • ફેન્સ હજુ ભૂલ્યા નથી કે 19 નવેમ્બર 2023ની હાર
  • દક્ષિણ આફ્રિકા સામે મળી હતી હાર

T20 World Cup Final: ભારતીય ટીમે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલમાં શાનદાર એન્ટ્રી કરી લીધી છે. પરંતુ આ જીતની ખુશીની સાથે ક્રિકેટ પ્રેમીઓના મનમાં એક ઊંડો ડર પણ છવાયેલો છે. આ ડરનું કારણ કોઈ વિરોધી ટીમ નથી, પરંતુ ફાઈનલ માટેનું વેન્યુ એટલે કે અમદાવાદનું નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ છે. અત્યાર સુધીના આંકડા જોઈએ તો ICCની મોટી મેચોમાં આ સ્ટેડિયમ ભારત માટે અનલકી સાબિત થયું છે.

ફેન્સ હજુ ભૂલ્યા નથી કે 19 નવેમ્બર 2023ની હાર
સોશિયલ મીડિયા પર આ સ્ટેડિયમને ‘અનલકી’ ગણાવવામાં આવી રહ્યું છે. ફેન્સના આ ડરનું સૌથી મોટું કારણ 19 નવેમ્બર 2023ની એ યાદ છે, જ્યારે આ જ મેદાન પર ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતના વિજય રથને રોક્યો હતો. સતત 10 મેચ જીત્યા બાદ ભારત ફાઈનલમાં હારી ગયું હતું. ક્રિકેટ પ્રેમીઓને ડર છે કે ક્યાંક ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન ન થાય. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતની 10 મેચોની વિનિંગ સ્ટ્રીક તોડીને ફાઈનલમાં હાર આપી હતી.

દક્ષિણ આફ્રિકા સામે મળી હતી હાર
ચાલુ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારતને માત્ર એક જ મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ આ જ મેદાન પર ભારતને 76 રને કારમી હાર આપી હતી. આ હાર સાથે ભારતનો સતત 12 T20 મેચ જીતવાનો સિલસિલો પણ અટકી ગયો હતો. નવાઈની વાત એ છે કે જ્યારે પણ ભારતીય ટીમ એક લાંબી 'વિનિંગ સ્ટ્રીક' (જીતનો સિલસિલો) સાથે આ મેદાન પર આવે છે, ત્યારે તે તૂટી જાય છે. આંકડા મુજબ, આ મેદાન પર મોટી ICC નોકઆઉટ મેચોમાં ભારતની જીતની ટકાવારી હાલમાં 0% છે.

8 માર્ચે રમાશે મહાજંગ
1.3 લાખ પ્રેક્ષકોની ક્ષમતા ધરાવતું આ વિશ્વનું સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ 'હોમ એડવાન્ટેજ' આપવાને બદલે ઘણીવાર ભારતીય ખેલાડીઓ પર વધારાનું દબાણ ઉભું કરે છે. 22 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ આ જ વર્લ્ડ કપમાં નેધરલેન્ડ જેવી ટીમ સામે પણ ભારતને જીતવા માટે ઘણો સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો. હવે ભારતીય ટીમ 8 માર્ચે આ જ મેદાન પર ન્યુઝીલેન્ડ સામે ફાઈનલ રમવા ઉતરશે. ફાઈનલ જીતીને ટીમ ઈન્ડિયા આ મેદાન પર પોતાનો રેકોર્ડ સુધારવા અને ટ્રોફી જીતવા માટે એડીચોટીનું જોર લગાવશે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

