T20 World Cup Final: શું અમદાવાદ ફરી કરોડો પ્રશંસકોને રડાવશે? ફાઈનલ પહેલા આ એક કારણથી ટેન્શન વધ્યું!

T20 World Cup Final: શું ફરી એકવાર અમદાવાદનું મેદાન ટીમ ઈન્ડિયા માટે સાબિત થશે અનલકી! સોશિયલ મીડિયા પર આ સ્ટેડિયમને ‘અનલકી’ ગણાવવામાં આવી રહ્યું છે. ક્રિકેટ પ્રેમીઓના મનમાં એક ઊંડો ડર પણ છવાયેલો છે. આ ડરનું કારણ કોઈ વિરોધી ટીમ નથી, પરંતુ ફાઈનલ માટેનું વેન્યુ એટલે કે અમદાવાદનું નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ છે.
T20 World Cup Final: ભારતીય ટીમે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલમાં શાનદાર એન્ટ્રી કરી લીધી છે. પરંતુ આ જીતની ખુશીની સાથે ક્રિકેટ પ્રેમીઓના મનમાં એક ઊંડો ડર પણ છવાયેલો છે. આ ડરનું કારણ કોઈ વિરોધી ટીમ નથી, પરંતુ ફાઈનલ માટેનું વેન્યુ એટલે કે અમદાવાદનું નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ છે. અત્યાર સુધીના આંકડા જોઈએ તો ICCની મોટી મેચોમાં આ સ્ટેડિયમ ભારત માટે અનલકી સાબિત થયું છે.
સોશિયલ મીડિયા પર આ સ્ટેડિયમને ‘અનલકી’ ગણાવવામાં આવી રહ્યું છે. ફેન્સના આ ડરનું સૌથી મોટું કારણ 19 નવેમ્બર 2023ની એ યાદ છે, જ્યારે આ જ મેદાન પર ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતના વિજય રથને રોક્યો હતો. સતત 10 મેચ જીત્યા બાદ ભારત ફાઈનલમાં હારી ગયું હતું. ક્રિકેટ પ્રેમીઓને ડર છે કે ક્યાંક ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન ન થાય. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતની 10 મેચોની વિનિંગ સ્ટ્રીક તોડીને ફાઈનલમાં હાર આપી હતી.
ચાલુ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારતને માત્ર એક જ મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ આ જ મેદાન પર ભારતને 76 રને કારમી હાર આપી હતી. આ હાર સાથે ભારતનો સતત 12 T20 મેચ જીતવાનો સિલસિલો પણ અટકી ગયો હતો. નવાઈની વાત એ છે કે જ્યારે પણ ભારતીય ટીમ એક લાંબી 'વિનિંગ સ્ટ્રીક' (જીતનો સિલસિલો) સાથે આ મેદાન પર આવે છે, ત્યારે તે તૂટી જાય છે. આંકડા મુજબ, આ મેદાન પર મોટી ICC નોકઆઉટ મેચોમાં ભારતની જીતની ટકાવારી હાલમાં 0% છે.
8 માર્ચે રમાશે મહાજંગ
1.3 લાખ પ્રેક્ષકોની ક્ષમતા ધરાવતું આ વિશ્વનું સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ 'હોમ એડવાન્ટેજ' આપવાને બદલે ઘણીવાર ભારતીય ખેલાડીઓ પર વધારાનું દબાણ ઉભું કરે છે. 22 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ આ જ વર્લ્ડ કપમાં નેધરલેન્ડ જેવી ટીમ સામે પણ ભારતને જીતવા માટે ઘણો સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો. હવે ભારતીય ટીમ 8 માર્ચે આ જ મેદાન પર ન્યુઝીલેન્ડ સામે ફાઈનલ રમવા ઉતરશે. ફાઈનલ જીતીને ટીમ ઈન્ડિયા આ મેદાન પર પોતાનો રેકોર્ડ સુધારવા અને ટ્રોફી જીતવા માટે એડીચોટીનું જોર લગાવશે.
