Cricket Special : T20 વર્લ્ડ કપની કેવી રીતે થઈ શરૂઆત ? ઇંગ્લેન્ડ સાથે છે ખાસ કનેક્શન, જાણો કોણે જીત્યો હતો પહેલો ખિતાબ
T20 World Cup History : T20 વર્લ્ડ કપની શરૂઆત 2007માં થઈ હતી. પહેલી સિઝનમાં કુલ 12 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. શું તમે જાણો છો કે T20 વર્લ્ડ કપ કેવી રીતે શરૂ થયો હતો અને ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડ સાથે તેનું શું કનેક્શન છે, ત્યારે આ લેખમાં T20 વર્લ્ડ કપ શરૂ થવા પાછળની કહાની વિશે જાણીશું.
- 2007માં T20 વર્લ્ડ કપની શરૂઆત થઈ હતી
- પ્રથમ ટૂર્નામેન્ટ સાઉથ આફ્રિકામાં રમાઈ હતી
- પહેલો T20 વર્લ્ડ કપ માત્ર 13 દિવસમાં રમાયો હતો
Trending Photos
T20 World Cup History : ક્રિકેટનો ઇતિહાસ ખૂબ જ જૂનો છે, પરંતુ છેલ્લા બે દાયકામાં ક્રિકેટના સૌથી ઝડપી અને રોમાંચક ફોર્મેટ તરીકે T20 ક્રિકેટ દુનિયાભરમાં લોકપ્રિય બની છે. આજે ICC T20 વર્લ્ડ કપ વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટમાંનો એક માનવામાં આવે છે. પરંતુ આ ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ અને તેનો ઇંગ્લેન્ડ સાથે શું સંબંધ છે, તે જાણવું પણ એટલું જ રસપ્રદ છે.
T20 ક્રિકેટનો ઉદય
T20 ફોર્મેટની કલ્પના ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB)ના માર્કેટિંગ મેનેજર સ્ટુઅર્ટ રોબર્ટસન દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તેમનો ઉદ્દેશ્ય એક એવું ફોર્મેટ બનાવવાનો હતો જે ટૂંકા સમયમાં પૂર્ણ થઈ શકે અને યુવાઓની નવી પેઢીને પ્રેરણા આપે. 2003માં, ઈંગ્લેન્ડે તેની પ્રથમ સ્થાનિક T20 ટુર્નામેન્ટ (ટ્વેન્ટી20 કપ)નું આયોજન કર્યું, જે ખૂબ જ સફળ રહ્યું અને તેને વ્યાપક પ્રશંસા મળી. વિશ્વની પ્રથમ પુરુષોની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ 17 ફેબ્રુઆરી, 2005ના રોજ ઓકલેન્ડમાં ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ હતી.
2007માં T20 વર્લ્ડ કપની શરૂઆત
T20 ફોર્મેટની વધતી લોકપ્રિયતાને ધ્યાનમાં રાખીને ICCએ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે T20 ટૂર્નામેન્ટ શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પરિણામે 2007માં પ્રથમ વખત T20 વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રથમ ટૂર્નામેન્ટ સાઉથ આફ્રિકામાં રમાઈ હતી. તે સમયે ઘણા ક્રિકેટ નિષ્ણાતોને લાગતું હતું કે કદાચ આ ફોર્મેટ લાંબા સમય સુધી ટકી નહીં શકે, પરંતુ ટૂર્નામેન્ટ શરૂ થયા બાદ સમગ્ર વિશ્વમાં તેનો જબરદસ્ત ક્રેઝ જોવા મળ્યો.
પહેલો T20 વર્લ્ડ કપ માત્ર 13 દિવસમાં રમાયો હતો
પહેલો T20 વર્લ્ડ કપ 13 દિવસનો હતો. આ ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચ 11 સપ્ટેમ્બર, 2007ના રોજ રમાઈ હતી. આ ટુર્નામેન્ટ દક્ષિણ આફ્રિકાના ત્રણ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. પહેલું કેપટાઉનમાં ન્યુલેન્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ હતું, જેની ક્ષમતા 22,000 દર્શકોની હતી, બીજું ડર્બનમાં કિંગ્સમીડ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ હતું, જેની ક્ષમતા 25,000 દર્શકોની હતી અને ત્રીજું જોહાનિસબર્ગમાં વાન્ડરર્સ સ્ટેડિયમ હતું, જેની ક્ષમતા 34,000 દર્શકોની હતી.
પહેલા T20 વર્લ્ડ કપમાં કયા દેશો રમ્યા હતા ?
13 દિવસ ચાલેલા પ્રથમ T20 વર્લ્ડ કપમાં 12 દેશોએ ભાગ લીધો હતો. આમાં ટેસ્ટ મેચ રમનારી 10 મોટી ટીમોનો સમાવેશ થતો હતો. આ ઉપરાંત બે નાની ટીમો પણ આ પ્રથમ T20 વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થવામાં સફળ રહી. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇંગ્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા, પાકિસ્તાન, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ અને ઝિમ્બાબ્વે જેવી મોટી ક્રિકેટ ટીમો તેમજ કેન્યા અને સ્કોટલેન્ડ જેવી ઉભરતી ટીમોએ ભાગ લીધો હતો.
પ્રથમ T20 વર્લ્ડ કપ કોણે જીત્યો ?
T20 વર્લ્ડ કપ 2007ની પહેલી ફાઇનલ મેચ 24 સપ્ટેમ્બર, 2007ના રોજ જોહાનિસબર્ગના વાન્ડરર્સ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ હતી. ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ટીમ ઇન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 157 રન બનાવ્યા હતા.
જવાબમાં પાકિસ્તાન 20 ઓવર સુધી પણ મેદાન પર ટકી શક્યું નહોતું. આખી ટીમ 19.3 ઓવરમાં 152 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી અને ભારતે પહેલો T20 વર્લ્ડ કપ 5 રનથી જીત્યો હતો.
યુવા ટીમે રચ્યો ઇતિહાસ
તે સમયે ભારતીય ટીમમાં ઘણા યુવા ખેલાડીઓ હતા જેમ કે યુવરાજ સિંહ, ગૌતમ ગંભીર અને રોહિત શર્મા. ખાસ કરીને યુવરાજ સિંહે ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન એક ઓવરમાં છ છગ્ગા મારીને વિશ્વ ક્રિકેટમાં નવી સિદ્ધિ મેળવી હતી.
આ જીત બાદ ભારતમાં T20 ક્રિકેટનો ક્રેઝ ખૂબ વધી ગયો. આ જ સફળતાના કારણે આગળ જઈને 2008માં ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) જેવી મોટી લીગ શરૂ થઈ, જે આજે વિશ્વની સૌથી લોકપ્રિય ક્રિકેટ લીગ બની ગઈ છે.
ટી20 વર્લ્ડ કપ જીતનારી ટીમો
|વર્ષ
|યજમાન દેશ
|વિજેતા
|રનર-અપ
|2007
|દક્ષિણ આફ્રિકા
|ભારત
|પાકિસ્તાન
|2009
|ઈંગ્લેન્ડ
|પાકિસ્તાન
|શ્રીલંકા
|2010
|વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
|ઈંગ્લેન્ડ
|ઓસ્ટ્રેલિયા
|2012
|શ્રીલંકા
|વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
|શ્રીલંકા
|2014
|બાંગ્લાદેશ
|શ્રીલંકા
|ભારત
|2016
|ભારત
|વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
|ઈંગ્લેન્ડ
|2021
|યુએઈ અને ઓમાન
|ઓસ્ટ્રેલિયા
|ન્યુઝીલેન્ડ
|2022
|ઓસ્ટ્રેલિયા
|ઈંગ્લેન્ડ
|પાકિસ્તાન
|2024
|યુએસએ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
|ભારત
|દક્ષિણ આફ્રિકા
T20 ક્રિકેટની શરૂઆત ભલે ઇંગ્લેન્ડમાંથી થઈ હોય, પરંતુ 2007માં ભારતે પ્રથમ ખિતાબ જીતીને આ ફોર્મેટને વિશ્વભરમાં નવી ઓળખ આપી. આજે T20 વર્લ્ડ કપ ક્રિકેટના સૌથી રોમાંચક અને લોકપ્રિય ટૂર્નામેન્ટમાંનો એક બની ગયો છે અને દરેક એડિશનમાં નવા રેકોર્ડ અને નવા હીરો જોવા મળે છે.
આજે T20 વર્લ્ડ કપ કેમ છે ખાસ
આજે T20 વર્લ્ડ કપ માત્ર એક ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટ નથી, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વ માટે એક મોટો સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલ બની ગયો છે. તેમાં દુનિયાભરના ટોચના ખેલાડીઓ ભાગ લે છે અને દરેક મેચમાં રોમાંચ જોવા મળે છે. આ ટૂર્નામેન્ટ હવે કરોડો ક્રિકેટ ચાહકો માટે સૌથી મોટી રાહ જોવાતી ઇવેન્ટ બની ગઈ છે. નવા દેશો પણ આ ફોર્મેટમાં ઝડપથી આગળ આવી રહ્યા છે, જેના કારણે ક્રિકેટ વધુ વૈશ્વિક બની રહ્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે