ટીમ ઈન્ડિયાની જીતના 5 હીરો... આ ખેલાડીઓએ ભારતને બનાવી દીધું વર્લ્ડ ચેમ્પિયન....

T20 World Cup 2026: ભારતે ટી20 વિશ્વકપ 2026 જીતી ઈતિહાસ રચી દીધો છે. ભારતની આ જીતમાં ઘણા ખેલાડીઓનું યોગદાન રહ્યું છે. પરંતુ આજે અમે તમને પાંચ ખેલાડીઓ વિશે જણાવીશું જેણે ટૂર્નામેન્ટમાં મહત્વના સમયે પ્રદર્શન કરી ટીમને ચેમ્પિયન બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 09, 2026, 11:24 AM IST
  • ત્રણ ટી20 વિશ્વકપ જીતનાર પ્રથમ દેશ બન્યો ભારત
  • ઘરઆંગણે પ્રથમવાર કોઈ ટીમે જીત્યો ટી20 વિશ્વકપ
  • ભારતની જીતમાં બુમરાહ, સંજુ સેમસન અને હાર્દિકનું મહત્વનું યોગદાન

T20 World Cup 2026 Final India vs New Zealand: ભારતીય ટીમે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ટી20 વિશ્વકપ જીતી ઈતિહાસ રચી દીધો છે. ભારત સતત બીજીવાર ટ્રોફી જીતનારી પ્રથમ ટીમ બની છે, તો ત્રણ ટી20 વિશ્વકપ જીતનાર પ્રથમ ટીમ બની ગઈ છે. આ સાથે પ્રથમવાર કોઈ ટીમ પોતાના ઘરમાં ટી20 વિશ્વકપ જીતી છે. ભારતની આ જીતમાં ઘણા ખેલાડીઓનું યોગદાન રહેલું છે. આજે અમે તમને આ જીતના હીરો વિશે જણાવીશું.

ફાઈનલમાં ભારતની ધમાલ
ટોસ જીતીને ન્યૂઝીલેન્ડે ભારતને પ્રથમ બેટિંગ કરવા આમંત્રણ આપ્યું હતું. ભારતે 20 ઓવરમાં 5 વિકેટે 255 રન ફટકારી દીધા હતા. સેમીફાઈનલમાં ભારતે 253 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ માત્ર સાત રને જીત મળી હતી. પરંતુ ફાઈનલમાં ભારતીય બોલરોએ કમાલ કર્યો હતો. ભારતે 96 રનથી જીત મેળવી ટ્રોફી કબજે કરી હતી. 

અમે તેવા પાંચ ક્રિકેટરો વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જેણે ટૂર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું

સંજૂ સેમસન
આખરે સંજુ સેમસને કમાલ કરી દીધો છે. સંજુ વર્ષોથી ભારતીય ટીમ સાથે જોડાયેલો છે, પરંતુ તેણે અનેક મેચોમાં બહાર બેસવું પડ્યું છે. વિશ્વકપ પહેલા પણ તેના ફોર્મ પર સવાલ ઉઠી રહ્યાં હતા અને શરૂઆતી મેચોમાં બહાર પણ બેસવાનો વારો આવ્યો હતો. પરંતુ સંજુએ જે રીતે વાપસી કરી તે એક ઈતિહાસ છે. સંજૂએ સેમીફાઈનલ, ફાઈનલ સહિત સતત ત્રણ મેચમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. તેણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે 97*, સેમીમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે 89 રન અને ફાઈનલમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 89 રન ફટકાર્યા હતા. તે પ્લેયર ઓફ ધ ટૂર્નામેન્ટ રહ્યો છે.

ઈશાન કિશન
ઈશાન કિશન છેલ્લા ઘણા સમયથી ટીમમાંથી બહાર હતો. પરંતુ ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે વિશ્વકપ પહેલા તેની ટીમમાં વાપસી થઈ હતી. ન્યૂઝીલેન્ડ સામે પાંચ મેચની ટી20 સિરીઝમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી કિશને પોતાની દાવેદારી નોંધાવી હતી. વિશ્વકપ ફાઈનલમાં પણ તેણે 25 બોલમાં 54 રન ફટકાર્યા હતા. જ્યારે પાકિસ્તાન સામે મહત્વની મેચમાં પણ 40 બોલમાં 77 રન બનાવ્યા હતા. ઈશાન કિશને ટૂર્નામેન્ટમાં 9 મેચમાં 317 રન ફટકાર્યા હતા.

શિવમ દુબે
શિવમ દુબે 2024મા ટી20 વિશ્વકપ જીતનારી ટીમમાં પણ સામેલ હતો. છેલ્લા કેટલાક સમયથી તેનું પ્રદર્શન શાનદાર રહ્યું છે. સ્પિનરો સામે સિક્સ ફટકારવા માટે દુબે જાણીતો છે. તેણે આ ટૂર્નામેન્ટમાં ઘણી શાનદાર ઈનિંગ રમી હતી. ફાઈનલમાં પણ તેણે 8 બોલમાં 26 રન ફટકારી ટીમનો સ્કોર 250ને પાર પહોંચાડી દીધો હતો.

હાર્દિક પંડ્યા
હાર્દિક પંડ્યા ભારતીય ટીમનો સ્તંભ છે. તે બેટિંગ ઉપરાંત બોલિંગથી મેચ જીતાડે છે. હાર્દિક પંડ્યાએ ઓલરાઉન્ડર તરીકે પોતાની છાપ છોડી છે. તે મહત્વના સમયે વિકેટ અપાવવા ઉપરાંત અંતમાં આક્રમક બેટિંગ કરે છે. 2024ના ટી20 વિશ્વકપમાં પણ હાર્દિકની ભૂમિકા મહત્વની હતી. હાર્દિકે 2026ના ટી20 વિશ્વકપમાં પણ કમાલનું પ્રદર્શન કર્યું હતું.

જસપ્રીત બુમરાહ
જસપ્રીત બુમરાહ વિશ્વ ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં સૌથી અનોખો બોલર છે. બુમરાહ સતત પોતાના શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે ચર્ચામાં રહે છે. ટીમ જ્યારે સંકટમાં હોય ત્યારે કેપ્ટનની નજર બુમરાહ પર જાય છે અને તે ક્યારેય નિરાશ કરતો નથી. ફાઈનલમાં પણ બુમરાહે માત્ર 15 રન આપી ચાર વિકેટ લીધી હતી. સેમીફાઈનલની જીતમાં પણ બુમરાહની બોલિંગ મહત્વની રહી હતી. બુમરાહ ભારતીય ટીમ માટે કોહીનૂર છે.

