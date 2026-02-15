Prev
ઈશાનનું તોફાન, બુમરાહ-પંડ્યાનો મેજિક... ભારત સામે પાકિસ્તાન ફરી પરાસ્ત; T20 વર્લ્ડ કપમાં જીતના 5 મુખ્ય કારણો

India vs Pakistan: સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વવાળી ટીમ ઈન્ડિયાએ T20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાની ટીમ પર જબરદસ્ત વિજય મેળવ્યો છે. ભારતીય ટીમ હવે સુપર-8માં પ્રવેશી ચુકી છે, જ્યારે પાકિસ્તાની ટીમ માટે સમીકરણો થોડા મુશ્કેલ બની ગયા છે. ભારતીય ટીમની બોલિંગ પાકિસ્તાની બેટ્સમેનો પર કહેર બનીને તૂટી પડી હતી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 15, 2026, 11:05 PM IST
  • ભારતીય બોલરો આગળ પાકિસ્તાનની બેટિંગ લાઈનઅપ પત્તાની જેમ વિખેરાઈ
  • T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતનો જીતનો સિલસિલો સતત 11 મેચો સુધી પહોંચ્યો
  • ટીમ ઈન્ડિયા T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં સુપર-8 માટે થઈ ક્વોલિફાય

India vs Pakistan: ભારતીય ટીમે ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં સુપર-8 માટે ક્વોલિફાય કરી લીધું છે. 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ગ્રુપ-એની મેચમાં ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાનને 61 રનથી પરાજય આપ્યો હતો. મેચમાં ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતીય ટીમે 7 વિકેટે 175 રન બનાવ્યા હતા. આ ટાર્ગેટ જીત મેળવવા માટે પૂરતો હતો, કારણ કે પાકિસ્તાની ટીમ 18 ઓવરમાં માત્ર 114 રનમાં જ સમેટાઈ ગઈ હતી.

ભારતીય ટીમની T20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન સામે આ 9 મેચોમાં 8મી જીત છે. સાથે જ T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતનો જીતનો સિલસિલો સતત 11 મેચો સુધી પહોંચી ગયો છે. નોંધનીય છે કે, ગત T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતે સતત 8 મેચ જીતી હતી, જ્યારે ચાલુ વર્લ્ડ કપમાં ભારતે અત્યાર સુધીની ત્રણેય મેચ જીતી લીધી છે. પાકિસ્તાન સામે ભારતની બેટિંગ એટલી ખાસ નહોતી, પણ બોલિંગ અદભૂત રહી હતી. ટીમ ઈન્ડિયાની જીતના આ 5 મુખ્ય કારણો રહ્યા હતા.

ઈશાન કિશનની વિસ્ફોટક બેટિંગ
ભારતની જીતના ઓપનર ઈશાન કિશન રહ્યા. ભારતે અભિષેક શર્માની વિકેટ સસ્તામાં ગુમાવી દીધી હતી, ત્યારબાદ ઈશાન કિશને તોફાની બેટિંગ કરીને ભારતને મજબૂત લય અપાવી હતી. ઈશાને 10 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાની મદદથી 40 બોલમાં 77 રન બનાવ્યા. ઈશાને તિલક વર્મા સાથે બીજી વિકેટ માટે 87 રનની પાર્ટનરશિપ કરી હતી.

હાર્દિક પંડ્યાનો શરૂઆતી ઝટકો
હાર્દિક પંડ્યા ભલે બેટિંગમાં ખાતું ખોલાવી શક્યો નહીં, પરંતુ બોલિંગમાં તેણે પહેલા જ ઓવરમાં કમાલ કરી દીધી. હાર્દિકે ફોર્મમાં ચાલી રહેલા સાહિબઝાદા ફરહાનને શૂન્ય રને આઉટ કર્યો હતો. હાર્દિકે પ્રથમ ઓવરમાં વિકેટ લઈને પાકિસ્તાન પર એવો દબાણ બનાવ્યું જે મેચના અંત સુધી જોવા મળ્યું હતું. મેચની છેલ્લી વિકેટ પણ હાર્દિકે જ લીધી હતી.

બુમરાહનો ડબલ એટેક
જસપ્રીત બુમરાહને જો શરૂઆતની ઓવરમાં વિકેટ મળી જાય, તો વિરોધી ટીમ માટે મેચ જીતવી મુશ્કેલ બની જાય છે. બુમરાહે પાકિસ્તાની ઇનિંગની બીજી ઓવરમાં પહેલા સૈમ અયુબને આઉટ કર્યો અને ત્યારબાદ તે જ ઓવરના છેલ્લા બોલે પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન અલી આગાને પેવેલિયન ભેગો કર્યો. આ ડબલ ઝટકાથી પાકિસ્તાની ટીમ દબાણમાં આવી ગઈ હતી.

સ્પિનર્સની જાળ
ભારતીય સ્પિનરોએ પાકિસ્તાની બેટ્સમેનોને રન બનાવવા માટે તરસાવી દીધા હતા. અક્ષર પટેલે બે મહત્વની વિકેટ ઝડપી, જેમાં બાબર આઝમ અને સેટ થયેલા ઉસ્માન ખાનનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ કુલદીપ યાદવ, તિલક વર્મા અને વરુણ ચક્રવર્તીની ફિરકી સામે પાકિસ્તાની બેટ્સમેનો લાચાર જોવા મળ્યા હતા.

પિચ અને પરિસ્થિતિનો ફાયદો
ભારત માટે ટોસ હારવો પણ ફાયદાકારક સાબિત થયો. પાકિસ્તાને ભારતને ઓછા સ્કોર પર રોકવા માટે પહેલા બોલિંગ પસંદ કરી હતી, પરંતુ જેમ જેમ મેચ આગળ વધી તેમ બેટિંગ કરવી મુશ્કેલ બની ગઈ. પિચ ધીમી હતી જે સ્પિનરો અને પેસર્સ માટે મદદરૂપ બની. મેદાન પર ઝાકળ ન હોવાને કારણે ભારતીય બોલરોને બોલિંગ કરવામાં કોઈ મુશ્કેલી પડી નહીં.

