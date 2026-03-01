Prev
જો ભારતે આટલા રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો તો જીત પાક્કી ! વેસ્ટ ઈન્ડિઝ T20 વર્લ્ડ કપમાંથી થઈ જશે બહાર

India vs West Indies : ઇંગ્લેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ ત્રણેય ટીમો T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે. રવિવારે ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે સેમિફાઇનલ માટે જોરદાર મુકાબલો થવાની શક્યતા છે. ત્યારે ઇડન ગાર્ડન્સની પિચ કેવી રહેશે અને આ મેચમાં ભારત કેટલા રન બનાવશે તો જીતી શકશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 01, 2026, 03:27 PM IST
  • T20 વર્લ્ડ કપ 2026 હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં છે
  • રવિવારે ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે સેમિફાઇનલ માટે જંગ
  • જે ટીમ જીતશે તે સેમિફાઈનલમાં પહોંચશે

India vs West Indies : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં છે. ઇંગ્લેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડે સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. હવે એક સ્થાન માટે રવિવારે ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ટકરાશે. જે જીતશે તે સેમિફાઈનલમાં પહોંચશે. કોલકાતાના ઐતિહાસિક ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાનારી મેચ માટે ચાહકો ઉત્સાહિત છે. ત્યારે ઇડન ગાર્ડન્સની પિચ કેવી રહેશે અને આ મેચમાં ટોસ કેટલો મહત્વપૂર્ણ રહેશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ અત્યાર સુધી સુપર 8માં બે-બે મેચ રમી ચૂક્યા છે અને તેમના પરિણામો સમાન રહ્યા છે. બંનેએ ઝિમ્બાબ્વે સામે જીત મેળવી હતી, પરંતુ દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ બંનેને હરાવ્યા હતા. પરિણામે સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માટે આ બંને ટીમો વચ્ચે ક્વાર્ટર ફાઇનલ જેવો મુકાબલો છે.

ઇડન ગાર્ડન્સની પિચ કેવી હશે ?

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની બ્લોકબસ્ટર મેચ માટે ડ્રાય પિચ તૈયાર કરવામાં આવી છે. જોકે, મેચ પહેલા પિચમાં પાણી નાખવામાં આવી તેવી શક્યતા છે. તેમ છતાં સ્પિનરો મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે તેવી અપેક્ષા છે. બંને ટીમોની આક્રમક બેટિંગને જોતાં બેટ સાથે એક રોમાંચક સ્પર્ધાની અપેક્ષા છે. પહેલા બોલિંગ આદર્શ રહેશે, જોકે ભારત પોતાનો વેગ જાળવી રાખવા માટે પહેલા બેટિંગ પણ કરી શકે છે. આ પીચ પર 180થી વધુ રન સારો સ્કોર ગણવામાં આવશે.

કેટલા રન બનાવ્યા તો જીત પાક્કી ?

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં ઘણા મોટા હિટર છે. જ્યારે પિચ સ્પિનરોને અનુકૂળ રહેશે, ત્યારે પણ ચોગ્ગા અને છગ્ગાનો વરસાદ થઈ શકે છે. જો ભારતની પહેલા બેટિંગ આવે છે, તો તેણે 200 રન બનાવવા પડશે, કારણ કે આ પીચ પર સરેરાશ 180 રન બને છે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝની બેટિંગ લાઇનઅપમાં નોંધપાત્ર ઊંડાઈ છે. તેથી ટીમ ઈન્ડિયા જો પહેલા બેટિંગ કરે તો સ્કોરબોર્ડ પર ઓછામાં ઓછા તો 200 રન બનાવવા જ પડે તો જીતની શક્યતા વધુ છે.

ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ XI

સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન, તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ

