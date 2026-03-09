પાણી પીવડાવવું, નેટ્સમાં બોલિંગ.... ચેમ્પિયન બન્યા બાદ આ શું બોલ્યો સિરાજ? વાયરલ થયો Video
Mohammed Siraj, T20 World Cup 2026 Final: ટી20 વિશ્વકપ 2026માં ટીમ ઈન્ડિયાના ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજને માત્ર 1 મેચ રમવાની તક મળી. પરંતુ ટીમ ચેમ્પિયન બન્યા બાદ તેણે મોટું નિવેદન આપ્યું છે.
- મોહમ્મદ સિરાજે કહ્યુ 'બહાર બેસીને પણ ભૂમિકા મોટી હોય છે
- વિશ્વકપમાં સિરાજે માત્ર એક મેચ રમી હતી
- ઈજાગ્રસ્ત હર્ષિત રાણાના સ્થાને સિરાજને મળી હતી તક
Mohammed Siraj, T20 World Cup 2026 Final: ટી20 વિશ્વકપ 2026 ભારતીય ટીમ માટે ખાસ રહ્યો. લગભગ દરેક મેચમાં ટીમ માટે નવો મેચ વિનર સામે આવ્યો અને પછી અમદાવાદમાં ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવી ટ્રોફી કબજે કરી. આ ખુશી વચ્ચે ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજનું એવું નિવેદન સામે આવ્યું, જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ ગયું છે. તેને ટી20 વિશ્વકપમાં માત્ર એક મેચ રમવાની તક મળી હતી.
સિરાજના આ નિવેદને જીત્યું ફેન્સનું દિલ
મોહમ્મદ સિરાજે આ ઐતિહાસિક જીત પર કહ્યુ- 'બધુ ઉપરવાળા (ભગવાન) નો પ્લાન છે. હું તો ટીમમાં નહોતો, ઉપરવાળાએ તક આપી અને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનાવી દીધો.' પરંતુ સિરાજને ટૂર્નામેન્ટમાં માત્ર એક મેચ રમવાની તક મળી હતી. બાકી સમય તે ડગઆઉટમાં બેઠો હતો. જ્યારે તેને પૂછવામાં આવ્યું કે પ્લેઈંગ ઈલેવનમાંથી બહાર રહેવું નિરાશાજનક હોઈ શકે છે, પરંતુ બેંચ પર બેઠેલા ખેલાડીની ભૂમિકા કેટલી મહત્વની હોય છે, તો સિરાજે સુંદર જવાબ આપ્યો.
મોહમ્મદ સિરાજે કહ્યુ 'બહાર બેસીને પણ ભૂમિકા મોટી હોય છે. પાણી પીવળાવવું, નેટ્સમાં બોલિંગ કરવી, ટીમનો માહોલ સારો રાખવો અને હંમેશા ટીમને પ્રાથમિકતા આપવી. આ બધી વસ્તુ ટીમની સફળતામાં મહત્વનું યોગદાન આપે છે. વ્યક્તિગત લક્ષ્ય કરતા ટીમનું લક્ષ્ય મહત્વનું છે.' સિરાજનો આ જવાબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે, કારણ કે વર્લ્ડ કપ જેવી મોટી ટૂર્નામેન્ટ જીતવામાં માત્ર મેદાન પર રમનાર જ ખેલાડી નહીં, પરંતુ સપોર્ટ સ્ટાફ અને બેંચ પર બેઠેલા પણ એટલા જવાબદાર હોય છે. બહાર રહીને પણ તેણે ટીમનો જુસ્સો વધાર્યો, માહોલ પોઝિટિવ રાખ્યો અને ક્યારેય ફરિયાદ કરી નહીં.
સિરાજે અમેરિકા સામે રમી હતી મેચ
સિરાજને ટૂર્નામેન્ટની પ્રથમ મેચ રમવાની તક મળી હતી. જેમાં અમેરિકા વિરુદ્ધ તેણે 4 ઓવરમાં 29 રન આપી ત્રણ વિકેટ લીધી હતી. પરંતુ ટીમના સમીકરણને કારણે તેને આગળ રમવાની તક મળી નહીં. સિરાજને હર્ષિત રાણા ઈજાગ્રસ્ત થતાં વિશ્વકપની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો.
