T20 World Cup 2026: અસલ રંગ દેખાડી દીધો પાકિસ્તાને, ભારત સામે મેચ રમવા માટે મૂકી 3 શરત, કોણ માનશે?
Ind Vs Pak: ટી20 વર્લ્ડ કપ શરૂ થઈ ગયો છે પરંતુ હજુ પણ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ રમાશે કે નહીં તેના પર મોટું પ્રશ્નાર્થ ચિન્હ જોવા મળી રહ્યું છે. આ બધા વચ્ચે એવા રિપોર્ટ્સ છે કે પાકિસ્તાન આ મેચ રમવા માટે કેટલીક શરતો મૂકી છે. જો આ શરતો માનવામાં આવે તો તે ભારત સામે મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. જાણો શું છે વિગતો.
અગાઉ પાકિસ્તાને ભારત સામે ટી20 વર્લ્ડ કપમાં મેચ રમવાની ના પાડી હતી. જો કે તેણે આ અંગે કોઈ લેખિતમાં આઈસીસીને આપ્યું નહતું. પરંતુ હવે મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ પાકિસ્તાને આ મેચ રમવા માટે કેટલીક શરતો મૂકી છે. જો આ શરતો માનવામાં આવે તો તે ભારત સામે મેચ રમવા તૈયાર છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ કોઈ પણ ટુર્નામેન્ટમાં જાયન્ટ મેચ તરીકે ગણાય છે. જો આ મેચ ન રમાય તો મોટું નુકસાન થઈ શકે. ટુર્નામેન્ટની આ મોટી મેચ કરાવવા માટે આસીસી પણ પૂરતા પ્રયત્નો કરી રહ્યું છે.
રવિવારે થઈ બેઠક
રવિવારે 8 ફેબ્રુઆરીના પીસીબીના પ્રમુખ મોહસિન નક્વી સાથે ICCની એક બેઠક થઈ જેમાં બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડના અધ્યક્ષ પણ સામેલ હતા. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ પાકિસ્તાને ભારત સામેની મેચ રમવા માટે આઈસીસી સામે ત્રણ શરતો મૂકી હોવાનું કહેવાય છે. આ શરતો માનવામાં આવે તો પાકિસ્તાન ભારત સામે મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. ટી20 વર્લ્ડ કપ તો આમ પણ તે રમી જ રહ્યું છે. બાંગ્લાદેશ આ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થયું જેના બદલે નેધરલેન્ડ્સને ચાન્સ મળ્યો.
ટેલિકોમ એશિયાના એક રિપોર્ટ મુજબ પીસીબીના ચીફ મોહસિન નક્વીએ મેચનો બોયકોટ ખતમ કરવા માટે 3 શરતો મૂકી છે. કઈ કઈ શરતો છે તે જાણો.
પહેલી શરત- પાકિસ્તાનને વર્લ્ડ બોડી(ICC) પાસેથી વધુ રેવન્યૂ જોઈએ છે.
બીજી શરત- ભારત સાથેના દ્વિપક્ષીય ક્રિકેટ સંબંધ ફરીથી શરૂ કરવામાં આવે.
ત્રીજી શરત- ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ખેલાડીઓ પાકિસ્તાનના ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવે.
અત્રે જણાવવાનું કે આ અગાઉ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે આઈસીસીને જણાવ્યું હતું કે સરકારે ભારત સામેની મેચ રમવાની ના પાડી હોવાથી 15મીએ આયોજિત ભારત-પાકિસ્તાનની મેચ તે રમશે નહીં. આ મેચ કોલંબોમાં રમાવવાની છે. આઈસીસીએ એક સ્ટેટમેન્ટ બહાર પાડીને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં એવું પણ કહ્યું હતું કે જો પાકિસ્તાન આ મેચ નહીં રમે તો ગંભીર પરિણામ ભોગવવા માટે તૈયાર રહે.
પાકિસ્તાનની શરતો માનવામાં આવશે?
પાકિસ્તાને જે શરતો મૂકી છે તે જોઈએ તો પહેલી શરત કે રેવન્યૂ વધારે તો આ તો કદાચ માની પણ લે. ત્યારબાદ ત્રીજી શરત જોઈએ કે ભારતીય ખેલાડીઓ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવે તો એમાં પણ કોઈ મોટી વાત નથી. તે પણ માની લે. પરંતુ ત્રીજી શરત...ક્રિકેટના દ્વિપક્ષીય સંબંધો શરૂ થાય એટલે કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટેસ્ટ, વનડે, ટી20 સિરીઝ રમાય તો એ તો શક્ય લાગતું નથી. કારણ કે બીસીસીઆઈ માટે આ શરત માનવી ખુબ મુશ્કેલ છે. લગભગ અશક્ય છે. પાકિસ્તાનની ટેરર સ્પોન્સર પોલીસીના કારણે ભારતે આ સંબંધ પર પૂર્ણવિરામ મૂકેલો છે. એમાં પણ ગત વર્ષે જે પહેલગામ એટેક થયો ત્યારબાદ તો સંબંધો ખુબ વણસી ગયેલા છે. આમ પાકિસ્તાનની આ શરતોમાંથી કેટલી શરતો માનવામાં આવે તે તો આવનારો સમય જ કહેશે. ત્યારે શું ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 15મી ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં મેચ રમાશે કે નહીં તે ચાહકો સવાલ કરી રહ્યા છે.
