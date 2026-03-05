Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsT20 World Cup: ક્વિન્ટન ડીકોકના એક અવાજે આફ્રિકાને કરાવ્યું બહાર, ફરી તૂટ્યું સપનું

T20 World Cup: ક્વિન્ટન ડીકોકના એક અવાજે આફ્રિકાને કરાવ્યું બહાર, ફરી તૂટ્યું સપનું

Quinton de Kock, T20 World Cup 2026: ટી20 વિશ્વકપ 2026ની પ્રથમ સેમીફાઈનલ મેચમાં ક્વિન્ટન ડીકોકની એક ભૂલ સાઉથ આફ્રિકાની ટીમને ભારે પડી છે. આ ભૂલ મેચમાં ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થઈ છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 05, 2026, 09:53 AM IST
  • ક્વિન્ટન ડીકોકની એક ભૂલ ભારે પડી, આફ્રિકા બહાર
  • ટિમ સાઇફર્ટ અને ફિન એલને ન્યૂઝીલેન્ડને અપાવી ફાઈનલની ટિકિટ
  • સતત બીજા વિશ્વકપમાં તૂટ્યું આફ્રિકાનું દિલ

Trending Photos

T20 World Cup: ક્વિન્ટન ડીકોકના એક અવાજે આફ્રિકાને કરાવ્યું બહાર, ફરી તૂટ્યું સપનું

SA vs NZ, T20 World Cup 2026: ટી20 વિશ્વકપ 2026ની પ્રથમ સેમીફાઈનલ મેચ કોલકત્તાના ઈડન ગાર્ડનમાં એકતરફી રહી હતી, જ્યાં ન્યૂઝીલેન્ડે આફ્રિકાને 9 વિકેટે પરાજય આપ્યો છે. આ જીત બાદ ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ ફાઈનલમાં પહોંચી ગઈ છે. આ મેચમાં આફ્રિકાની ટીમ પર વિકેટકીપર ડીકોકની એક ભૂલ ભારે પડી છે. જો ડીકોકે આ ભૂલ ન કરી હોત તો તેની ટીમ મેચ જીતી શકતી હતી.

ડીકોકનો અવાજ અને ટીમ બહાર
આ મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડે ટોસ જીતી પ્રથમ બોલિંગનો નિર્ણય કર્યો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા આફ્રિકાની ટીમ 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ પર 169 રન બનાવી શકી હતી. જવાબમાં ન્યૂઝીલેન્ડની શરૂઆત વિસ્ફોટક રહી. ઓપનિંગ બેટર ફિન એલન અને ટિમ સાઇફર્ટે પ્રથમ વિકેટ માટે 117 રનની ભાગીદારી કરી હતી. જેના કારણે ન્યૂઝીલેન્ડે માત્ર 12.5 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાસિલ કરી લીધો હતો. આ મેચ દરમિયાન એક એવી ક્ષણ આવી, જે આફ્રિકા પર ભારે પડી.

Add Zee News as a Preferred Source

હકીકતમાં ન્યૂઝીલેન્ડની ઈનિંગની બીજી ઓવરના પ્રથમ બોલ પર કગિસો રબાડાએ ટિમ સાઇફર્ટને આઉટ કરવાની તક આપી હતી. બોલ ટોપ એઝને કારણે હવામાં ગયો હતો, પરંતુ ડીકોકે અહીં તક ગુમાવી દીધી હતી. ક્વિન્ટન ડીકોકે ખુદ કેચ માટે કોલ કર્યો હતો. જ્યારે બોલ હવામાં ગયો તો ડીકોક કેચ માટે પાછળ દોડી ફાઈન લેગ તરફ આગળ વધી રહ્યો હતો. પરંતુ તે બોલની નીચે પહોંચી શક્યો નહીં. પરંતુ ડીપ ફાઇન લેગ પર ફીલ્ડિંગ કરી રહેલ ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ બોલની નજીક હતો. પરંતુ ડીકોકે કોલ કર્યો અને કેસ ડ્રોપ થઈ ગયો હતો. આ જીવનદાન ન્યૂઝીલેન્ડ માટે વરદાન સાબિત થયું, કારણ કે સાઇફર્ટ અને એલને ત્યારબાદ આફ્રિકાના બોલરોની ધોલાઈ કરી હતી. જો ડીકોકે આ કોલ ન કર્યો હોત તો બ્રેવિસ કેચ પકડી શકતો હતો. 

ટિમ સાઇફર્ટે અડધી સદી ફટકારી
ટિમ સાઇફર્ટનો કેચ છૂટ્યો ત્યારે તે 11 રન પર બેટિંગ કરી રહ્યો હતો. પરંતુ તેણે જીવનદાનનો ફાયદો ઉઠાવ્યો અને 33 બોલ પર 175.75ની સ્ટ્રાઇક રેટથી 58 રનની ઈનિંગ રમી હતી. આ દરમિયાન સાત ચોગ્ગા અને બે સિક્સ ફટકારી હતી. બીજીતરફ ફિન એલને 33 બોલમાં અણનમ 100 રન ફટકારી દીધા હતા.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
t20 world cup 2026T20 World Cup

Trending news