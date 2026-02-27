Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

પાકિસ્તાન સામે T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવાનો ખતરો, આજની મેચ નક્કી કરશે PAKનું ભાગ્ય !

Pakistan Semifinal Scenario : પાકિસ્તાન માટે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવું અત્યંત મુશ્કેલ છે. આજે સાંજે ન્યુઝીલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે એક મોટી મેચ યોજાવાની છે, જે પાકિસ્તાનનું ભાગ્ય નક્કી કરશે. પાકિસ્તાનનો હજુ શ્રીલંકા સામે મુકાબલો બાકી છે, પરંતુ તે પહેલા ન્યુઝીલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડનો મુકાબલો પાકિસ્તાનનું ભાગ્ય નક્કી કરશે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 27, 2026, 04:00 PM IST
  • T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર 8માં પાકિસ્તાનનું પ્રદર્શન અત્યંત નિરાશાજનક
  • 28 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ શ્રીલંકા સામેની મેચ પાકિસ્તાન માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે
  • આ પહેલા ન્યૂઝીલેન્ડ vs ઇંગ્લેન્ડ મેચ પાકિસ્તાનનું ભાગ્ય નક્કી કરશે 

Trending Photos

પાકિસ્તાન સામે T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવાનો ખતરો, આજની મેચ નક્કી કરશે PAKનું ભાગ્ય !

Pakistan Semifinal Scenario : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર 8માં પાકિસ્તાનનું પ્રદર્શન અત્યંત નિરાશાજનક સાબિત થયું છે. તેઓ અત્યાર સુધી એક પણ મેચ જીતી શક્યા નથી. 28 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ શ્રીલંકા સામેની મેચ પાકિસ્તાન માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. 

પાકિસ્તાનને આ મેચ કોઈપણ ભોગે જીતવી પડશે અને એ પણ મોટા માર્જિનથી. જોકે, આ મેચ પહેલા 27 ફેબ્રુઆરીના રોજ ન્યૂઝીલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની મેચનું પરિણામ પાકિસ્તાનનું ભાગ્ય નક્કી કરશે. જો વરસાદને કારણે મેચ રદ થાય છે, તો પાકિસ્તાન સંપૂર્ણપણે બહાર થઈ જશે.

Add Zee News as a Preferred Source

ન્યૂઝીલેન્ડ vs ઇંગ્લેન્ડ મેચ પાકિસ્તાનનું ભાગ્ય નક્કી કરશે !

ન્યૂઝીલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની મેચ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી છે. ઇંગ્લેન્ડ પહેલાથી જ સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયું છે. ઇંગ્લેન્ડ બે જીત અને ચાર પોઈન્ટ સાથે નંબર 1 ક્રમે છે. ન્યુઝીલેન્ડે તેની બે મેચમાંથી એક જીતી છે અને એકનું રિઝલ્ટ આવ્યું નથી, જ્યારે પાકિસ્તાન બે મેચમાં એક પણ મેચ જીતી શક્યું નથી, તેની એક મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. પાકિસ્તાન હાલમાં એક પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડ ત્રણ પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે.

ન્યુઝીલેન્ડ ઈંગ્લેન્ડને હરાવે, તો પાકિસ્તાન ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર

જો પાકિસ્તાન T20 વર્લ્ડ કપમાં રહેવા માંગે છે, તો તેણે ન્યુઝીલેન્ડ સામે ઈંગ્લેન્ડની જીતની આશા રાખવી પડશે. આ સ્થિતિમાં, પાકિસ્તાન પાસે ન્યુઝીલેન્ડના 3 પોઈન્ટની બરાબરી કરવાની તક છે. જો ન્યુઝીલેન્ડ ઈંગ્લેન્ડને હરાવે છે, તો પાકિસ્તાન ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે. જો વરસાદને કારણે મેચ રદ થાય છે, તો પણ પાકિસ્તાનને નુકસાન થશે. ઈંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડને એક-એક પોઈન્ટ મળશે. ન્યુઝીલેન્ડ 4 પોઈન્ટ પર આવી જશે અને પાકિસ્તાન શ્રીલંકા સામે જીતે તો પણ તેની બરાબરી કરી શકશે નહીં.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
t20 world cup 2026Pakistan Semifinal ScenarioNZ vs ENGpakistan team

Trending news