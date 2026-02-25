Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

T20 World Cup: નેટ રનરેટ ભૂલી જાવો, હવે ભારત પાસે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાનો એક જ રસ્તો બાકી છે... જાણી લો ગણિત

ICC ટી20 વિશ્વકપ 2026મા ભારતે અત્યાર સુધી 5 મેચ રમી છે અને તેમાંથી ચાર મેચમાં જીત મળી છે. ભારતે માત્ર એક મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. પરંતુ આ હાર એટલી મોટી છે કે ટીમ ઈન્ડિયા માટે સેમીફાઇનલમાં પહોંચવાનો માર્ગ મુશ્કેલ બની ગયો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 25, 2026, 07:48 PM IST
  • ભારત પાસે સેમીફાઈનલમાં પહોંચવાની એકમાત્ર આશા
  • હવે આફ્રિકાના ભરોસે ટીમ ઈન્ડિયા
  • આફ્રિકા વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવે તે માટે કરવી પડશે પ્રાર્થના
  •  

Trending Photos

T20 World Cup: નેટ રનરેટ ભૂલી જાવો, હવે ભારત પાસે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાનો એક જ રસ્તો બાકી છે... જાણી લો ગણિત

ટીમ ઈન્ડિયાને હાર સુપર-8ની પ્રથમ મેચમાં મળી, જ્યારે આફ્રિકાએ તેને 76 રને હરાવ્યું હતું. આ હારને કારણે ભારતની નેટ રનરેટ -3 ને પાર પહોંચી ગઈ છે. આ હાર બાદ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે જો 3 ટીમો બે-બે મેચ જીતી પહોંચી તો પછી નિર્ણય નેટ રનરેટથી થશે. પરંતુ હવે આ સમીકરણ પણ બદલાઈ ગયું છે.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ખરાબ કરી હાલત
સાઉથ આફ્રિકા સામે મળેલા કારમા પરાજય બાદ વેસ્ટ ઈન્ડિઝે પણ ઝટકો આપવાનું કામ કર્યું છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ઝિમ્બાબ્વે સામે 107 રનના મોટા અંતરે જીત મેળવી હતી. જેના કારણે તેની નેટ રનરેટ +5 ની ઉપર પહોંચી ગઈ છે. એટલે કે આફ્રિકા કરતા પણ વધુ. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ આ સમયે પોઈન્ટ ટેબલમાં પ્રથમ સ્થાને છે.

Add Zee News as a Preferred Source

હવે નેટ રનરેટ ભૂલી જવી પડશે...
વેસ્ટ ઈન્ડિઝની આ મહાજીત બાદ હવે સમીકરણ સંપૂર્ણ રીતે નેટ રનરેટની કહાનીથી આગળ નીકળી ગયા છે. હકીકતમાં ભારત પોતાની બંને મેચ જીતે તો પણ મુશ્કેલ થઈ ગયું છે કે તેની નેટ રનરેટ -3 થી ઓછી થઈ સાઉથ આફ્રિકા કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝથી સારી સ્થિતિમાં પહોંચે. કારણ કે બે જીત બાદ પણ ભારતની નેટ રનરેટ પોઝિટિવમાં આવી જાય તે મોટી વાત છે. તેવામાં જો ભારત, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને આફ્રિકા ત્રણેય બે-બે મેચ જીતે તો તે કહેવું ખોટું નથી કે ભારતની સેમીફાઈનલમાં પહોંચવાની આશા સમાપ્ત થઈ જશે અને પછી આફ્રિકા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્વોલિફાઈ કરશે.

ભારતની પાસે શું છે છેલ્લો માર્ગ
ભારતની પાસે ક્વોલિફાઈ કરવાનો માત્ર એક વિકલ્પ બાકી છે. ટીમ ઈન્ડિયા પોતાની બંને મેચ એટલે કે ઝિમ્બાબ્વે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ જીત મેળવે અને સાથે તે દુવા કરે કે આફ્રિકા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે રમાનારી મેચ આફ્રિકા જીતે. રસપ્રદ વાત છે કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને આફ્રિકાની મેચ ભારત અને ઝિમ્બાબ્વેની મેચ પહેલા ખતમ થઈ જશે. એટલે કે જ્યારે ગુરૂવારે ટીમ ઈન્ડિયા મેદાનમાં ઉતરશે તો તેની પાસે પહેલા જ સેમીફાઈનલની તસવીર સ્પષ્ટ થઈ ગઈ હશે. 

હજુ એક માર્ગ છે પરંતુ....
આમ તો અન્ય એક માર્ગ છે પરંતુ તે વધુ મુશ્કેલ છે. જો ગુરૂવારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અમદાવાદમાં આફ્રિકાને હરાવી દે અને પછી ઝિમ્બાબ્વે પાસે આપણે તે આશા કરવી પડશે કે તે દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવી દે. જોઆમ થયું તો આફ્રિકા પાસે માત્ર બે પોઈન્ટ હશે અને ભારત પોતાની બે મેચ જીતી વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સાથે સેમીફાઈનલમાં પહોંચી જશે.

આ તો એક સંભાવના છે કે ભારત પોતાની બંને મેચમાં એટલી મોટી જીત હાસિલ કરે કે આફ્રિકા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પોત-પોતાની એક-એક મેચ જીતીને પણ નેટ રનરેટમાં પાછળ રહે. પરંતુ આ સંભવ લાગતું નથી. 

મહત્વનું છે કે સેમીફાઈનલનું ગણિત સંપૂર્ણ રીતે ગુંચવાઈ ગયું છે. પરંતુ મેચ દર મેચ સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ રહી છે. તેવામાં ગુરૂવારે રમાનાર ગ્રુપ-1ની બંને મેચ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને સાઉથ આફ્રિકા તથા ભારત અને ઝિમ્બાબ્વેની ટક્કર મહત્વની રહેવાની છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
t20 world cup 2026T20 World Cup Semi Final

Trending news