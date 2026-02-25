જો ભારત સેમિફાઈનલમાં ના પહોંચે તો ટિકિટના પૈસા પાછા આપશે ICC ? ટિકિટ ખરીદતા પહેલા જાણી લો
T20 WC Semifinal Tickets : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની નોકઆઉટ મેચોની ટિકિટનું વેચાણ શરૂ થઈ ગયું છે. ICCએ અમદાવાદ અને કોલકાતામાં યોજાનારી મેચો અંગે ચાહકો માટે મહત્વપૂર્ણ માહિતી શેર કરી છે. જો ભારત સેમિફાઈનલમાં પહોંચતું નથી તો ટિકિટના પૈસા પાછા મળશે કે નહીં તે અંગે પણ ICCએ સ્પષ્ટતા કરી છે.
- T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની નોકઆઉટ મેચોની ટિકિટનું વેચાણ શરૂ
- પ્રથમ સેમિફાઇનલ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે
- પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે તો વેન્યુ બદલાઈ જશે
T20 WC Semifinal Tickets : T20 વર્લ્ડ કપની નોકઆઉટ મેચો માટે ક્રિકેટ ચાહકોની આતુરતાનો અંત આવ્યો છે. ICCએ સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ માટે ટિકિટોનું વેચાણ શરૂ કર્યું છે, પરંતુ આ સાથે વેન્યુ અંગે એક નવો પ્રશ્ન ઉભો થયો છે, જે સંપૂર્ણપણે પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકાના પ્રદર્શન પર આધાર રાખે છે. જો તમે મેચ જોવા માટે સ્ટેડિયમ જવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો પૈસા ખર્ચતા પહેલા આ 'નિયમો અને શરતો' સમજવી તમારા માટે જરૂરી છે.
પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા સેમિફાઇનલનું વેન્યુ નક્કી કરશે
જ્યારે વર્લ્ડ કપના વેન્યુ સામાન્ય રીતે પૂર્વનિર્ધારિત હોય છે, આ વખતે ICC એ 'ફ્લોટિંગ વેન્યુ' ફોર્મુલા અપનાવી છે. આનો સીધો અર્થ એ છે કે જો પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થાય છે, તો મેચનું વેન્યુ બદલાશે.
શેડ્યૂલ મુજબ, પ્રથમ સેમિફાઇનલ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે અને ફાઇનલ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાની છે. પરંતુ વાત એ છે કે જો પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો તે કોલકાતાને બદલે કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં સેમિફાઈનલ રમાશે.
એટલું જ નહીં, શ્રીલંકાની ટીમ પણ આ ગણતરીનો ભાગ છે. જો શ્રીલંકા ક્વોલિફાય થાય છે અને ભારત સિવાયની કોઈ ટીમનો સામનો કરે છે, તો તેની નોકઆઉટ મેચ પણ કોલંબોમાં ખસેડવામાં આવશે. જોકે, જો ભારત અને શ્રીલંકા સેમિફાઇનલમાં ટકરાય છે, તો મેચ શેડ્યૂલ મુજબ કોલકાતામાં રમાશે.
ટિકિટના પૈસા રિફંડ આપશે ICC
આ ફેરફાર વચ્ચે ચાહકોના મનમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ હતો કે જો વેન્યુ બદલવામાં આવે તો તેમની ટિકિટના પૈસાનું શું થશે. ICCએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો કોઈ ટીમની ક્વોલિફાયને કારણે મેચ કોલકાતા અથવા અમદાવાદથી બહાર ખસેડવામાં આવે છે, તો દર્શકોને સંપૂર્ણ રિફંડ આપવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે દર્શકોને તેમના પૈસા ગુમાવવાની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તેથી તમે નિશ્ચિંત ટિકિટ ખરીદી શકો છો.
