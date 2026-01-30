T20 વર્લ્ડ કપ ટીમની જાહેરાત, 'ગુજરાતી' ખેલાડીને બનાવ્યો કેપ્ટન, આ 'મેચ-ફિક્સર' ખેલાડીને રખાયો બાકાત
T20 World Cup 2026 squad: 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થનારા T20 વર્લ્ડ કપ માટે પોતાની અનેક દેશોએ પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. આ ટીમનું નેતૃત્વ ગુજરાતના મૂળ ભારતીય મૂળના ખેલાડી કરશે. ટીમમાં ભારતીય અને પાકિસ્તાની મૂળના ઘણા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. મેચ ફિક્સિંગના આરોપી એરોન જોન્સને બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે.
T20 World Cup 2026 squad: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા (યુએસએ)એ ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે પોતાની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. આ ટુર્નામેન્ટ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે, જેમાં યુએસએ 7 ફેબ્રુઆરીએ યજમાન ભારત સામે પોતાની પહેલી મેચ રમશે. અનુભવી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન મોનંક પટેલને ફરી એકવાર ટીમનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. 32 વર્ષીય ખેલાડીએ 2024ના T20 વર્લ્ડ કપમાં પણ યુએસએનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.
સુપર 8માં પહોંચીને ઇતિહાસ રચ્યો
આ યુએસએનો સતત બીજો T20 વર્લ્ડ કપ હશે. અગાઉ, 2024માં, ટીમે પોતાની ડેબ્યૂ ટુર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને અને સુપર 8માં પહોંચીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. ટીમમાં ભારતીય, પાકિસ્તાની અને શ્રીલંકન મૂળના ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. ટીમમાં 2024 T20 વર્લ્ડ કપ રમનારા 10 ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે.
સૌરભ નેત્રાવલકરે પણ 6 વિકેટ લીધી
જેસી સિંઘ, એન્ડ્રીસ ગૌસ, મિલિંદ કુમાર, શાયન જહાંગીર, હરમીત સિંઘ, નોસ્થુશ કેનજીગે, શેડલી વાન શાલ્કવિક, સૌરભ નેત્રાવલકર અને અલી ખાન જેવા અનુભવી ખેલાડીઓ ટીમમાં પાછા ફર્યા છે. ખાસ કરીને, એન્ડ્રીસ ગૌસ 2024 વર્લ્ડ કપમાં યુએસએ માટે 219 રન સાથે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો. સૌરભ નેત્રાવલકરે પણ 6 વિકેટ લીધી હતી.
આ ઉપરાંત, ટીમમાં કેટલાક નવા ચહેરાઓ પણ ઉમેરવામાં આવ્યા છે. શુભમ રંજને આ ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન T20Iમાં ડેબ્યૂ કરી શકે છે, જ્યારે મોહમ્મદ મોહસીન અને શિહાન જયસૂર્યા પણ પહેલીવાર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમતા જોવા મળી શકે છે.
જોકે, ટીમ પસંદગીમાં સૌથી મોટો આંચકો એરોન જોન્સની બાદબાકી છે. મેચ ફિક્સિંગના આરોપોને કારણે ICCએ તેને સસ્પેન્ડ કર્યો છે. આ મામલો 2023-24 સીઝન દરમિયાન બાર્બાડોસમાં રમાયેલી BIM10 લીગ સાથે સંબંધિત હોવાનું કહેવાય છે.
યુએસએને ગ્રુપ Aમાં મૂકવામાં આવ્યું છે, જ્યાં તેનો સામનો ભારત, પાકિસ્તાન, નેધરલેન્ડ અને નામિબિયા જેવી મજબૂત ટીમોનો સામનો કરવો પડશે. ટીમ 7 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત સામે તેના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. ત્યારબાદ 10 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં પાકિસ્તાન સાથે મેચ રમશે, જ્યારે અંતિમ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ ચેન્નાઈમાં રમાશે.
યુએસએ ક્રિકેટને 23 સપ્ટેમ્બરે ICC દ્વારા સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યું
23 સપ્ટેમ્બરે, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC)એ ગંભીર વહીવટી અને નાણાકીય ઉલ્લંઘન માટે યુએસએ ક્રિકેટને સસ્પેન્ડ કર્યું હતું. જો કે, ICC બોર્ડે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે રાષ્ટ્રીય ટીમના ખેલાડીઓ આ નિર્ણયથી પ્રભાવિત થશે નહીં. તેથી, યુએસએ રાષ્ટ્રીય ટીમો ICC ઇવેન્ટ્સમાં ભાગ લેવાનું ચાલુ રાખશે, અને જો જરૂરી હોય તો ICC વચગાળાની દેખરેખ હેઠળ ટુર્નામેન્ટ યોજવામાં આવશે.
નવી પસંદગી પદ્ધતિ
યુએસએ ક્રિકેટના સસ્પેન્શન અને ત્યારબાદ પ્રકરણ 11 નાદારીની કાર્યવાહીમાં સ્વૈચ્છિક પ્રવેશથી રાષ્ટ્રીય ટીમ કાર્યક્રમ સામે પડકારો વધ્યા. પરિણામે, ખેલાડીઓની પસંદગી સંપૂર્ણપણે પારદર્શક અને યોગ્યતાના આધારે થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે ICC અને US ઓલિમ્પિક અને પેરાલિમ્પિક સમિતિ (USOPC)ના સહયોગથી એક નવી પસંદગી પદ્ધતિ વિકસાવવામાં આવી હતી.
પસંદગી પેનલના બધા સભ્યોએ USOPCને હિતોના સંઘર્ષના ફોર્મ સબમિટ કર્યા હતા, જ્યારે પસંદગી બેઠકનું નિરીક્ષણ USOPC દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલા અનુપાલન અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આનો હેતુ ક્રિકેટ પસંદગી પ્રક્રિયાઓના નિયમોનું સંપૂર્ણ પાલન સુનિશ્ચિત કરવાનો હતો.
તાલીમ શિબિરનું આયોજન
વર્લ્ડ કપ પહેલા, યુએસએ ટીમે શ્રીલંકામાં કેટલાક અઠવાડિયા સુધી તાલીમ શિબિરનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં ઉપ-ખંડીય પરિસ્થિતિઓ માટે તૈયારી કરવામાં આવી હતી. આ શિબિર કૌશલ્ય વિકાસ, રમત જાગૃતિ અને ટીમ બંધન પર કેન્દ્રિત હતી.
ગુજરાતી પટેલને બનાવ્યો કેપ્ટન
યુએસએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ટીમઃ મોનાંક પટેલ (C), જેસી સિંઘ (VC), એન્ડ્રીસ ગૌસ, શેહાન જયસૂર્યા, મિલિંદ કુમાર, શ્યાન જહાંગીર, સયાતીજા મુક્કામાલા, સંજય કૃષ્ણમૂર્તિ, હરમીત સિંહ, નોસ્તુશ કેંજીગે, શેડલી વૈન શાલ્કવિક, શૌરભ નેત્રવલકર, અલી ખાન, મોહમ્મદ મોહસિન, શુભમ રંજન
યુએસએનું ગ્રુપ સ્ટેજ શેડ્યૂલ
- 7 ફેબ્રુઆરી, 2026: ભારત વિ. યુએસએ, મુંબઈ
- 10 ફેબ્રુઆરી, 2026: પાકિસ્તાન વિ. યુએસએ, કોલંબો
- 13 ફેબ્રુઆરી, 2026: નેધરલેન્ડ વિ. યુએસએ, ચેન્નાઈ
- 15 ફેબ્રુઆરી, 2026: ન્યુઝીલેન્ડ વિ. યુએસએ, ચેન્નાઈ
