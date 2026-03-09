T20 World Cup: ન્યુઝીલેન્ડ સામે ભવ્ય જીત બાદ ટીમ ઈન્ડિયાએ રચ્યો ઈતિહાસ, તોડ્યા 18 વર્લ્ડ રેકોર્ડ; જાણો
India Wins T20 World Cup: ભારતે ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ ફાઇનલ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો. ભારત T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફીને ડિફેન્ડ કરનાર પ્રથમ દેશ બન્યો છે. અમદાવાદમાં રમાયેલી ફાઇનલ મેચમાં ભારતે પ્રથમ ઇનિંગમાં 255 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે કિવી ટીમ જવાબમાં ફક્ત 159 રન જ બનાવી શકી હતી.
- ફાઈનલમાં ધમાકેદાર જીત સાથે ભારતની ટ્રોફી પર કબજો
- ટીમ ઇન્ડિયાએ રચ્યો અવિશ્વસનીય કીર્તિમાન!
- એક જીત અને ભારતીય ટીમે બદલી નાખ્યો ક્રિકેટનો ઇતિહાસ
Trending Photos
India Wins T20 World Cup: ટીમ ઈન્ડિયા ફરી એકવાર T20 વર્લ્ડ કપની ચેમ્પિયન બની છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ ફાઇનલ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવ્યું છે. આ શાનદાર જીત સાથે ભારતે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ટ્રોફી જીતી લીધી છે. આ જીત સાથે ભારતીય ટીમે ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં 18 મોટા વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યા છે, જે અત્યાર સુધી કોઈ અન્ય ટીમ બનાવી શકી નથી.
ટીમ ઈન્ડિયાએ 2007માં મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની કેપ્ટનશીપમાં પોતાનો પહેલો T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. ત્યારબાદ ભારતે રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપમાં 2024નો T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. હવે ભારતે સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપમાં 2026નો T20 વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે.
ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો રેકોર્ડ તોડ્યો
ભારત હવે સૌથી વધુ મેન્સ વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી (ફક્ત ODI અને T20 ફોર્મેટમાં) જીતનારના મામલામાં દુનિયાનો બીજો દેશ બન્યો છે. ભારતે વનડે અને T20 ફોર્મેટમાં મળીને 5 મેન્સ વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતવાનું કારનામું કર્યું છે. ભારતે આ સંદર્ભમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમે ચાર વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી છે. દુનિયામાં સૌથી વધુ 7 વર્લ્ડ કપની ટ્રોફી જીતવાનો વર્લ્ડ રિકોર્ડ ઓસ્ટ્રેલિયાના નામે છે.
ટીમ ઈન્ડિયાએ બનાવ્યા આ 18 રેકોર્ડ
3 વર્ષમાં 3 ICC ટ્રોફી: ભારતે 2024 (T20), 2025 (ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી) અને 2026 (T20) જીતીને સતત પ્રભુત્વ જાળવ્યું.
3 T20 વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ: ભારત 2007, 2024 અને 2026માં ચેમ્પિયન બની 3 ટ્રોફી જીતનાર વિશ્વનો પ્રથમ દેશ બન્યો.
100+ સિક્સરનો રેકોર્ડ: એક જ T20 વર્લ્ડ કપ એડિશનમાં 106 સિક્સર ફટકારનારી ભારત દુનિયાની પ્રથમ ટીમ બની.
સૌથી વધુ 200+ સ્કોર: T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ભારતે સૌથી વધુ 7 વખત 200 રનથી વધુનો સ્કોર બનાવ્યો છે.
ફાઈનલનો સર્વોચ્ચ સ્કોર: ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 255 રન બનાવી T20 વર્લ્ડ કપ ફાઈનલનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો સ્કોર નોંધાવ્યો.
પાવરપ્લેમાં ધબડકો: ભારતે ફાઈનલની પ્રથમ 6 ઓવરમાં 92 રન બનાવી વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસના સૌથી મોટા પાવરપ્લે સ્કોરની બરાબરી કરી.
રનના અંતરે સૌથી મોટી જીત: ફાઈનલમાં ન્યૂઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવી ભારતે વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસની પોતાની સૌથી મોટી જીત મેળવી.
સંજુની 89 રનની ઇનિંગ: સંજુ સેમસને ફાઈનલમાં 89 રન બનાવી વર્લ્ડ કપ ફાઈનલના ઇતિહાસનો સૌથી મોટો વ્યક્તિગત સ્કોર બનાવ્યો.
ફાઈનલમાં સૌથી વધુ સિક્સ: ભારતે ફાઈનલ મેચમાં કુલ 18 સિક્સર ફટકારી જે કોઈપણ ટીમ દ્વારા ફાઈનલમાં સર્વોચ્ચ છે.
ઝડપી ટીમ સદી: ભારતે માત્ર 7.2 ઓવરમાં 100 રન પૂરા કરી નોકઆઉટ મેચોમાં સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ બનાવ્યો.
બુમરાહ - ટોપ ફાસ્ટ બોલર: જસપ્રીત બુમરાહ T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં 40 વિકેટ સાથે સૌથી સફળ ફાસ્ટ બોલર બન્યા.
બુમરાહનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન: બુમરાહે ફાઈનલમાં 15 રન આપી 4 વિકેટ લીધી, જે ફાઈનલ ઇતિહાસનું બીજું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન છે.
કોહલીનો રેકોર્ડ તૂટ્યો: સંજુ સેમસને એક એડિશનમાં 321 રન બનાવી વિરાટ કોહલીના 319 રનનો ભારતીય રેકોર્ડ તોડ્યો.
સતત 3 અડધી સદી: સંજુ એક જ વર્લ્ડ કપમાં સતત ત્રણ ફિફ્ટી (80+ સ્કોર) ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય બેટર બન્યો.
સિક્સર કિંગ સંજુ: સંજુએ આ ટૂર્નામેન્ટમાં કુલ 24 સિક્સર ફટકારી ફિન એલનનો (20) વર્લ્ડ રેકોર્ડ ધ્વસ્ત કર્યો.
ઐતિહાસિક ઓપનિંગ ભાગીદારી: સંજુ અને અભિષેકે ફાઈનલમાં 98 રનની ઓપનિંગ પાર્ટનરશિપ કરી જે ફાઈનલ માટે રેકોર્ડ છે.
અભિષેકની તોફાની ફિફ્ટી: અભિષેક શર્માએ માત્ર 18 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી ભારત માટે ત્રીજી સૌથી ઝડપી ફિફ્ટી નોંધાવી.
ગંભીરનો અજેય રેકોર્ડ: ખેલાડી અને કોચ તરીકે ગૌતમ ગંભીર પોતાની કારકિર્દીની તમામ મોટી ફાઈનલ જીતવામાં સફળ રહ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે