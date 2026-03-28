10 ટીમ, 74 મેચ.... IPL 2026 શું નવું છે? ફટાફટ જાણી લો 10 મોટી વાતો
IPL 2026 FAQs: આઈપીએલ 2026ની શરૂઆત 28 માર્ચ 2026થી થઈ રહી છે. આ વખતે ફેન્સ માટે સિઝન ખાસ રહેવાની છે. બીસીસીઆઈએ લીગને રોમાંચક બનાવવા માટે કેટલાક નિયમોમાં ફેરફાર પણ કર્યાં છે.
- આજથી શરૂ થશે ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની નવી સિઝન
- પ્રથમ મેચમાં આરસીબી અને હૈદરાબાદ વચ્ચે ટક્કર
- 31 મેએ રમાશે ટૂર્નામેન્ટનો ફાઈનલ મુકાબલો
IPL 2026 FAQs: ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની નવી સિઝન આજથી શરૂ થઈ રહી છે. આજે ચિન્નાસ્વામીમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે ટક્કર થશે. તો ટૂર્નામેન્ટની ફાઈનલ 31 મેએ રમાશે. આ દરમિયાન ફેન્સને 10 ટીમો વચ્ચે કુલ 74 મેચ જોવા મળશે. પરંતુ પ્લેઓફ માટે કાર્યક્રમ હજુ જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી.
નવા વેન્યુ અને હોમ ગ્રાઉન્ડ
આ સિઝનમાં કેટલીક ટીમો બે હોમ ગ્રાઉન્ડનો ઉપયોગ કરશે. આરસીબી પોતાની બે હોમ મેચ રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ સ્ટેડિયમમાં રમશે. તો પંજાબ કિંગ્સ ચાર મેચ ન્યૂ ચંદીગઢ અને ત્રણ ધર્મશાળામાં રમશે. રાજસ્થાન પણ ચાર મેચ જયપુર અને ત્રણ ગુવાહાટીમાં રમશે.
મેચ ટાઇમિંગ અને ફોર્મેટ
આ 10 ટીમોને 5-5ના બે ગ્રુપમાં રાખવામાં આવી છે. ગ્રુપ-એમા ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ, કોલકત્તા નાઇટ રાઇજર્ડ, રાજસ્થાન રોયલ્સ, આરસીબી અને પંજાબ કિંગ્સ છે. તો ગ્રુપ બીમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ, ગુજરાત ટાઈટન્સ, દિલ્હી કેપિટલ્સ અને લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ છે. આ દરમિયાન ટીમો પોતાના ગ્રુપની ટીમો સામે એક વખત અને બીજા ગ્રુપની ટીમો સામે બે વખત રમશે. મેચ ટાઇમિંગની વાત કરીએ તો સાંજે 7.30 કલાકે શરૂ થશે. તો બપોરની મેચ 3.30 કલાકે શરૂ થશે.
મોટા ટ્રેડ અને ઓક્શન બાદ ટીમમાં ફેરફાર
આ વખતે ઓક્શન પહેલા ઘણા મોટા ટ્રેડ થયા. રાજસ્થાન રોયલ્સમાંથી સંજુ સેમસન ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સમાં ગયો, બદલામાં રવીન્દ્ર જાડેજા અને સેમ કરન આવ્યા. પરંતુ કરન ઈજાને કારણે બહાર થઈ ગયો છે. બાકી ટ્રેડમાં મોહમ્મદ શમી સનરાઇઝર્સથી લખનઉમાં ગયો, નિતીશ રાણા રાજસ્થાનથી દિલ્હી પહોંચ્યો. મયંક માર્કંડે કોલકત્તાથી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પહોંચ્યો અને અર્જુન તેંડુલકર મુંબઈથી લખનૌ પહોંચ્યો છે.
હરાજીની ખાસ વાતો
હરાજીમાં સૌથી મોંઘો વિદેશી ખેલાડી કેમરૂન ગ્રીન રહ્યો, જેને કોલકત્તાએ 25.2 કરોડમાં ખરીદ્યો. આ સિવાય ફાસ્ટ બોલર મથીશા પથિરાનાને પણ 18 કરોડ મળ્યા હતા. આરસીબીએ વેંકટેશ અય્યરનડે 7 કરોડમાં પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યો. બીજીતરફ અનકેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓ પર પૈસાનો વરસાદ થયો હતો. 20 વર્ષિય સ્પિન ઓલરાઉન્ડર પ્રશાંત વીર અને 19 વર્ષીય કાર્તિક શર્માને ચેન્નઈએ 14.2 કરોડમાં ખરીદ્યા હતા. જમ્મુના ફાસ્ટ બોલર આકિબ નબીને પણ દિલ્હીએ 8.4 કરોડમાં પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યો હતો.
ઈજાએ વધારી ટીમોની ચિંતા
ઘણા મોટા ખેલાડી ઈજા કે અન્ય કારણેથી ઉપલબ્ધ નથી. કેકેઆરનો હર્ષિત રાણા અને આકાશ દીપ ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. પથિરાના પણ એપ્રિલમાં હાજર થઈ શકે છે. હૈદરાબાદનો કેપ્ટન કમિન્સ પ્રથમ હાફમાં રમશે નહીં. આરસીબીનો જોશ હેઝલવુડ શરૂઆતી મેચોમાં ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. આ સિવાય લોકી ફર્ગ્યુસન પણ શરૂઆતી મેચોમાં જોવા મળશે નહીં. તો દિલ્હીની ટીમમાં સામેલ બેન ડકેટે પોતાનું નામ પરત લઈ લીધું છે.
આ સિઝનમાં નહીં જોવા મળે ઘણા ચહેરા
ગ્લેન મેક્સવેલ, ફાફ ડુ પ્લેસિસ અને મોઈન અલી ઓક્શનમાં આવ્યા નહોતા અને તે પીએસએલમાં રમી રહ્યાં છે. આંદ્રે રસેલે આઈપીએલમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે અને તે કેકેઆરના સપોર્ટ સ્ટાફમાં જોડાયો છે. તેવામાં આ સ્ટાર ખેલાડી મેદાનમાં જોવા મળશે નહીં.
સપોર્ટ સ્ટાફમાં પણ ફેરફાર
ઘણી મોટી ટીમોના કોચિંગ સ્ટાફમાં ફેરફાર થયો છે. રાજસ્થાન રોયલ્સમાં કુમાર સાંગાકારા હેડ કોચ અને ક્રિકેટ ડાયરેક્ટર બન્યા છે. કોલકત્તામાં અભિષેક નાયર હેડ કોચ બન્યો છે. તો શિન વોટસન સહાયક કોચ અને ટિમ સાઉથી બોલિંગ કોચ તરીકે ટીમમાં જોડાયા છે.
શું આ ધોનીની હશે છેલ્લી સિઝન
ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સમાં સંજુ સેમસનની એન્ટ્રી બાદ સૌથી મોટો સવાલ એમએસ ધોનીના ભવિષ્યને લઈએ છે. શું આ તેની છેલ્લી સિઝન હશે? પરંતુ આ સવાલનો જવાબ માત્ર ધોની આપી શકે છે.
BCCI એ બનાવ્યા નવા નિયમ
કોઈપણ ટીમને મેચના દિવસે પ્રેક્ટિસ કે ટ્રેનિંગ કરવાની મંજૂરી મળશે નનહીં.
કોઈપણ ટીમને બેથી વધુ પ્રેક્ટિસ મેચ રમવાની મંજૂરી નથી.
કોઈપણ ટીમ પ્રેક્ટિસ નેટ્સ શેર કરશે નહીં. દરેક ટીમને પ્રેક્ટિસ માટે નવી નેટ્સ મળશે.
જે પિચ પર કોઈપણ હોમ ટીમ પોતાની પ્રથમ મેચ રમશે, તેના પર 4 દિવસ પહેલાથી ટ્રેનિંગ કે પ્રેક્ટિસની મંજૂરી મળશે નહીં.
પરિવાર અને મિત્રોને ખેલાડીઓની સાથે ટ્રાવેલ કરવાની મંજૂરી નથી.
BCCI એ IPL 2026 દરમિયાન ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફને મેદાન પર લાગેલા LEB બોર્ડની પાસે બેસવા પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે.
