વર્લ્ડ કપ માટે ટીમની જાહેરાત, આ દિગ્ગજને બનાવ્યો કેપ્ટન, જુઓ ટીમ
World Cup Squad: વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ મેગા ઇવેન્ટ પહેલા રમાનારી ODI શ્રેણીમાં આ દિગ્ગજ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. ભારતીય ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકામાં મર્યાદિત ઓવરની શ્રેણી રમવાની છે.
World Cup Squad: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ ICC મેન્સ U19 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી છે. બોર્ડે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે મર્યાદિત ઓવરની શ્રેણી માટે અંડર-19 ટીમની પણ જાહેરાત કરી છે, જેમાં વૈભવ સૂર્યવંશી કેપ્ટન તરીકે છે. જોકે, આયુષ મ્હાત્રે મેગા ઇવેન્ટ માટે ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, કારણ કે તે ઈજાને કારણે આ શ્રેણી માટે ઉપલબ્ધ નથી.
જુનિયર ક્રિકેટ પસંદગી સમિતિએ ICC મેન્સ અંડર-19 ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2026 અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ટીમોની પસંદગી કરી છે. વર્લ્ડ કપ 15 જાન્યુઆરીથી 6 ફેબ્રુઆરી, 2026 દરમિયાન ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં યોજાવાનો છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકામાં, ટીમ ઈન્ડિયા 3 જાન્યુઆરીથી શરૂ થતી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની અંડર-19 ટીમનો સામનો કરશે. આ મેચો 3, 5 અને 7 જાન્યુઆરીએ રમાશે.
દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રવાસ માટે ભારતની અંડર-19 ટીમ
વૈભવ સૂર્યવંશી (કેપ્ટન), એરોન જ્યોર્જ (ઉપ-કેપ્ટન), વેદાંત ત્રિવેદી, અભિજ્ઞાન કુંડુ (વિકેટકીપર), હરવંશ સિંહ (વિકેટકીપર), આર.એસ. એમ્બ્રીસ, કનિષ્ક ચૌહાણ, ખિલન એ.પટેલ, મોહમ્મદ અનન, હેનિલ પટેલ, ડી. દીપેશ, કિશન કુમાર સિંહ, ઉદ્ધવ મોહન, યુવરાજ ગોહિલ અને રાહુલ કુમાર
BCCI એ જાણ કરી છે કે આયુષ મ્હાત્રે અને વિહાન મલ્હોત્રાને કાંડામાં ઈજા થઈ છે અને તેઓ દક્ષિણ આફ્રિકા જઈ શકશે નહીં. બંને ખેલાડીઓ તેમની ઇજાઓના વધુ સંચાલન માટે BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સને રિપોર્ટ કરશે અને ICC મેન્સ અંડર-19 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમમાં જોડાશે.
ICC મેન્સ અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતની અંડર-19 ટીમ
આયુષ મ્હાત્રે (કેપ્ટન), વિહાન મલ્હોત્રા (ઉપ-કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, એરોન જ્યોર્જ, વેદાંત ત્રિવેદી, અભિજ્ઞાન કુંડુ (વિકેટકીપર), હરવંશ સિંહ (વિકેટકીપર), આર.એસ. અંબ્રિસ, કનિષ્ક ચૌહાણ, ખિલન એ. પટેલ, મોહમ્મદ અનન, હેનિલ પટેલ, ડી. દીપેશ, કિશન કુમાર સિંહ અને ઉદ્ધવ મોહન
ICC મેન્સ અંડર-19 વર્લ્ડ કપના આગામી સંસ્કરણમાં 16 ટીમો ભાગ લેશે, જેને ચાર ગ્રુપમાં વિભાજિત કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ સુપર સિક્સ સ્ટેજ, સેમિફાઇનલ અને હરારેમાં ફાઇનલ યોજાશે. પાંચ વખતના ચેમ્પિયન ભારત (2000, 2008, 2012, 2018 અને 2022) ને ગ્રુપ Bમાં ન્યુઝીલેન્ડ, યુએસએ અને બાંગ્લાદેશ સાથે મૂકવામાં આવ્યું છે.
ભારત 5 જાન્યુઆરીએ બુલાવાયોના ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે યુએસએ સામે પોતાનું અભિયાન શરૂ કરશે, ત્યારબાદ 17 જાન્યુઆરીએ તે જ સ્થળે બાંગ્લાદેશ અને 24 જાન્યુઆરીએ ન્યુઝીલેન્ડ સામે મેચ રમશે.
