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'ટીમને મારી બેટિંગ પર ભરોસો નહોતો...' ગાલે ટેસ્ટ વચ્ચે રવિન્દ્ર જાડેજાનું છલકાયું દર્દ, જણાવ્યું તેમની સાથે કેવી રીતે થયો ભેદભાવ

Ravindra Jadeja: રવિન્દ્ર જાડેજાએ તેમના આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયરના શરૂઆતના સંઘર્ષોને લઈને મોટો ખુલાસો કર્યો છે. જાડેજાએ જણાવ્યું કે, ભારતીય ટીમમાં સતત નીચલા ક્રમે બેટિંગ કરવાથી તેમના આત્મવિશ્વાસ પર અસર પડી હતી અને તેમને લાગતું હતું કે, ટીમને તેમની બેટિંગ પર પૂરો ભરોસો નથી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 16, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:35 PM IST
'ટીમને મારી બેટિંગ પર ભરોસો નહોતો...' ગાલે ટેસ્ટ વચ્ચે રવિન્દ્ર જાડેજાનું છલકાયું દર્દ, જણાવ્યું તેમની સાથે કેવી રીતે થયો ભેદભાવ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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