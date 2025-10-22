ભારત માટે સારા સમાચાર, વાપસી માટે તૈયાર છે આ ખતરનાક ખેલાડી, ફિટનેસ પર આવ્યું મોટું અપડેટ
દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ હાલમાં પાકિસ્તાનના પ્રવાસે છે. તેમના પ્રવાસ પછી તેઓ ભારત જશે. દક્ષિણ આફ્રિકા તેમના પ્રવાસ દરમિયાન બે ટેસ્ટ, ત્રણ વનડે અને પાંચ ટી20 મેચ રમશે. આ સિરીઝ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે.
ભારતીય ટીમ હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં વ્યસ્ત છે. આ પછી ભારતીય ટીમ યજમાન દેશ સામે પાંચ T20 મેચ પણ રમશે. ઓલરાઉન્ડર નીતિશ કુમાર રેડ્ડીને ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે ODI અને T20 બંને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. હાર્દિક પંડ્યાની ઈજાને કારણે નીતિશને આ તક મળી. નીતિશે પર્થમાં ODI ડેબ્યૂ કર્યું હતું, જ્યાં તેને ભારતના પૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્માએ તેને ડેબ્યૂ કેપ આપી હતી.
ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન ભારતીય ટીમ માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. હાર્દિક પંડ્યા તેની ઈજામાંથી સ્વસ્થ થવાની આરે છે. એવી આશા છે કે તે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI અને T20 શ્રેણી માટે ફિટ થઈ જશે. હાર્દિકને એશિયા કપ 2025ની ટાઇટલ મેચ પહેલા ડાબા પગમાં ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે ફાઇનલમાં રમી શક્યો નહોતો. ઈજાને કારણે તે ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ ગુમાવી ચૂક્યો છે.
હાર્દિક પંડ્યા ચાર અઠવાડિયા માટે તાલીમ લેશે
હાર્દિક પંડ્યા 14 ઓક્ટોબરે બેંગલુરુમાં BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ પહોંચ્યો છે, જ્યાં તે રિહેબમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. જોકે હાર્દિક દિવાળી માટે મુંબઈ આવ્યો હતો, પરંતુ હવે તેણે ફરીથી તાલીમ શરૂ કરી દીધી છે. તે સંપૂર્ણપણે ફિટ થવા અને દક્ષિણ આફ્રિકા શ્રેણી માટે વાપસી માટે તૈયાર થવા માટે લગભગ ચાર અઠવાડિયા માટે COE ખાતે તાલીમ લેશે.
સારા સમાચાર એ છે કે હાર્દિક પંડ્યાને સર્જરીની જરૂર નહોતી. BCCI મેડિકલ ટીમ તેની દરેક ચાલ પર નજર રાખી રહી છે, કારણ કે તે સફેદ બોલ ક્રિકેટમાં મુખ્ય ખેલાડી છે. આવતા વર્ષે યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને BCCI હાર્દિકની ફિટનેસ સાથે કોઈ જોખમ લેવા માંગતું નથી.
