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લોર્ડ્સમાં કાળી પટ્ટી પહેરીને કેમ રમવા ઉતર્યા ભારત અને ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડીઓ ? જાણો શું છે કારણ

ENG vs IND 3rd ODI : 19 જુલાઈના રોજ લોર્ડ્સ ખાતે રમાનારી ત્રીજી વનડે પહેલા ભારત અને ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડીઓએ સર ગારફિલ્ડ સોબર્સને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. ખેલાડીઓએ એક મિનિટનું મૌન પાળ્યું. બંને ટીમોના ખેલાડીઓ હાથ પર કાળી પટ્ટી બાંધીને મેદાનમાં ઉતર્યા હતા.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 19, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:06 PM IST
લોર્ડ્સમાં કાળી પટ્ટી પહેરીને કેમ રમવા ઉતર્યા ભારત અને ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડીઓ ? જાણો શું છે કારણ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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