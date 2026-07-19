/લોર્ડ્સમાં કાળી પટ્ટી પહેરીને કેમ રમવા ઉતર્યા ભારત અને ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડીઓ ? જાણો શું છે કારણ

ENG vs IND 3rd ODI : 19 જુલાઈના રોજ લોર્ડ્સ ખાતે ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી ત્રીજી અને નિર્ણાયક ODI મેચ દરમિયાન ખેલાડીઓ કાળી પટ્ટી પહેરીને મેદાનમાં ઉતર્યા હતા. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના દિગ્ગજ ખેલાડી સર ગારફિલ્ડ સોબર્સનું 17 જુલાઈના રોજ બાર્બાડોસમાં અવસાન થયું હતું, તેથી આજની મેચમાં બંને ટીમોના ખેલાડીઓ હાથ પર કાળી પટ્ટી બાંધીને મેદાનમાં ઉતર્યા હતા.
BCCIએ માહિતી શેર કરી
ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ (BCCI)એ સોશિયલ મીડિયા પર આ માહિતી શેર કરી, જેમાં જણાવ્યું કે ટીમ ઈન્ડિયા સર ગારફિલ્ડ સોબર્સના અવસાન બાદ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે હાથ પર કાળી પટ્ટી બાંધીને ઉતરી હતી.
લોર્ડ્સમાં જાયન્ટ સ્ક્રીન પર સર ગારફિલ્ડ સોબર્સનો ફોટોગ્રાફ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે બંને ટીમોના દર્શકો અને ખેલાડીઓએ મૌન પાળીને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.
#TeamIndia is wearing black armbands to pay tribute to West Indies legend Sir Garfield Sobers following his passing on Friday.#ENGvIND pic.twitter.com/cYXAWc40iT
— BCCI (@BCCI) July 19, 2026
સર ગારફિલ્ડ સોબર્સનું નિધન
સર ગારફિલ્ડ સોબર્સને ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી મહાન ઓલરાઉન્ડરમાંના એક માનવામાં આવે છે. તેમણે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ માટે 93 ટેસ્ટ મેચ રમી, જેમાં 26 સદી સહિત 8,032 રન બનાવ્યા અને 235 વિકેટ લીધી. તેઓ ક્રિકેટ જગતમાં છ બોલમાં છ છગ્ગા મારનાર પ્રથમ ખેલાડી હતા. બેટિંગ, ફાસ્ટ બોલિંગ, સ્પિન અને અસાધારણ ફિલ્ડિંગમાં તેમની વૈવિધ્યતાએ તેમને સૌથી સંપૂર્ણ ક્રિકેટર બનાવ્યા.
તેમના નિધન સાથે ક્રિકેટ જગતે તેમના મહાન આઇકોનમાંથી એક ગુમાવ્યો છે અને ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ બંનેના ખેલાડીઓએ લોર્ડ્સમાં તેમના વારસાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.