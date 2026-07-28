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India Squad for Sri Lanka Tour: શ્રીલંકા સામે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત! બુમરાહ-સુદર્શન પર સસ્પેન્સ, નવા ઓલરાઉન્ડરને મળ્યો મોકો

Team India Squad for Sri Lanka Tour: ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ પૂર્ણ થયા પછી, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ટેસ્ટ ટીમની જાહેરાત કરી છે. ભારતીય ટીમમાં ઈજાની ચિંતાઓ ઓળખાઈ છે. નીતિશ રેડ્ડી અને વોશિંગ્ટન સુંદરને બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 33 વર્ષીય ઓલરાઉન્ડરને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 28, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:11 AM IST
India Squad for Sri Lanka Tour: શ્રીલંકા સામે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત! બુમરાહ-સુદર્શન પર સસ્પેન્સ, નવા ઓલરાઉન્ડરને મળ્યો મોકો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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