/India Squad for Sri Lanka Tour: શ્રીલંકા સામે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત! બુમરાહ-સુદર્શન પર સસ્પેન્સ, નવા ઓલરાઉન્ડરને મળ્યો મોકો

Team India Squad for Sri Lanka Tour: ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસના સમાપન પછી, ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ (BCCI) એ શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ટેસ્ટ ટીમની જાહેરાત કરી. ભારતીય ટીમમાં ઈજાની ચિંતાઓ ઉભી થઈ છે. નીતિશ રેડ્ડી અને વોશિંગ્ટન સુંદરને બહાર કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 33 વર્ષીય નવા ઓલરાઉન્ડરને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. સ્ટાર બોલર જસપ્રીત બુમરાહ પર સસ્પેન્સમાં છે, જ્યારે વોશિંગ્ટન સુંદર ઈજાને કારણે સિરીઝમાંથી બહાર થઈ ગયા છે.
જસપ્રીત બુમરાહને ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન ડાબા ઘૂંટણમાં ઈજા થઈ હતી. સાઈ સુદર્શનનું નામ પણ ટીમમાં છે, પરંતુ તેમની હાજરી પર સસ્પેન્સ છે. બંને ખેલાડીઓની ઉપલબ્ધતા BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (COE) તરફથી ફિટનેસ ક્લિયરન્સ પર નિર્ભર રહેશે. ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન હેમસ્ટ્રિંગ ઈજાનો ભોગ બનેલા વોશિંગ્ટન સુંદર હવે શ્રીલંકા પ્રવાસની પ્રથમ ટેસ્ટ માટે ઉપલબ્ધ નથી.
જાડેજાનું પુનરાગમન
ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાને અફઘાનિસ્તાન સામેની ટેસ્ટ મેચમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ હવે તેમનું પુનરાગમન થયું છે. ભારતીય ટીમને ઓલરાઉન્ડર શ્રેણીમાં બેવડો ફટકો પડ્યો છે. સુંદર ઉપરાંત, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી પણ ટીમમાંથી ગાયબ છે. રેડ્ડીને પણ હેમસ્ટ્રિંગની ઈજા થઈ હતી. અહેવાલો સૂચવે છે કે તેણે COE ખાતે બોલિંગ ફરી શરૂ કરી દીધી છે, પરંતુ પસંદગીકારોએ કોઈ જોખમ ન લેવાનું પસંદ કર્યું નથી.
સરાંશ જૈનને તક મળી
વોશિંગ્ટન સુંદરના સ્થાને સરાંશ જૈનની ટીમ ઈન્ડિયામાં પસંદગી કરવામાં આવી છે. જૈન ઘરેલુ ક્રિકેટમાં એક જાણીતું નામ છે, પરંતુ 33 વર્ષની ઉંમરે, તે ટીમ ઈન્ડિયામાં પ્રવેશી ગયો છે. સરાંશે 2025-26 રણજી ટ્રોફીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું.
મધ્યપ્રદેશ માટે રમતા, તેણે માત્ર સાત મેચમાં 2.64 ના પ્રભાવશાળી ઇકોનોમી રેટથી 30 વિકેટ લીધી હતી. ગયા સિઝનમાં, તેણે આઠ મેચમાં 35 વિકેટ લઈને સનસનાટી મચાવી હતી. 2025 દિલીપ ટ્રોફી ફાઇનલમાં સેન્ટ્રલ ઝોન માટે રમતા, સરાંશે સાઉથ ઝોન સામે પાંચ વિકેટ લઈને ચકિત થઈ ગયો હતો. તેણે ઈરાની ટ્રોફીમાં રેસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયા સામે 6 વિકેટ લઈને પણ ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.
શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ સિરીઝ માટે ટીમ ઈન્ડિયા
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), સાઈ સુદર્શન*, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર, જસપ્રિત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, ગુરનુર બરાડ, દેવદત્ત પડ્ડીકલ, સારાંશ જૈન.