ટીમ ઈન્ડિયા સાવધાન ! વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેના આ આંકડા જોઈ ડરી ગયા ચાહકો, અચાનક વધી ગયું ટેન્શન, જાણો

IND vs WI T20 World Cup Stats: ટીમ ઈન્ડિયા માટે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે સુપર 8 મેચ કરો યા મરો જેવી હશે. આ મેચ પહેલા, એક આંકડા સામે આવ્યા છે, જેનાથી ટીમ ઈન્ડિયાનું ટેન્શન વધી ગયું છે. જો ટીમ ઈન્ડિયા પોતાની ભૂલો સુધારશે નહીં, તો તેઓ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 27, 2026, 09:05 PM IST

IND vs WI T20 World Cup Stats: ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની આવનારી મેચ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે હશે. આ મેચ 1 માર્ચે કોલકાતામાં રમાશે. આ મેચ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે, કારણ કે આ મેચ જીતનાર ટીમ સીધી સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવશે. ટીમ ઈન્ડિયા અંગે એક આંકડા પહેલાથી જ સામે આવ્યા છે, જેના કારણે ચાહકોમાં તણાવ વધ્યો છે. જો ટીમ ઈન્ડિયા કેરેબિયન ટીમ સામે સાવધાની નહીં રાખે, તો તેઓ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ શકે છે. ચાલો આ ચિંતાજનક આંકડાને સમજાવીએ.

ટી20 વર્લ્ડ કપમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેના ચિંતાજનક છે આંકડા

ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેના આંકડા ભારતના પક્ષમાં દેખાતા નથી. અત્યાર સુધી, ટુર્નામેન્ટમાં બંને ટીમો વચ્ચે ચાર મેચ રમાઈ છે. આમાંથી, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ત્રણ વખત જીત્યું છે, જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા ફક્ત એક જ વાર જીતી છે.

2009માં, બંને ટીમો પહેલી વાર ICC T20 વર્લ્ડ કપમાં એકબીજા સામે આવી હતી, જે વેસ્ટ ઈન્ડિઝે જીતી હતી. ત્યારબાદ, જ્યારે બંને ટીમો 2010માં ફરી મળી હતી, ત્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ભારતને હરાવ્યું હતું. 2014માં, ટીમ ઈન્ડિયાએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે 7 વિકેટથી મેચ જીતી હતી. છેલ્લી વખત બંને ટીમો 2016માં સામે આવી હતી, જ્યાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ટીમ ઈન્ડિયાને હરાવી હતી અને તેમને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર ફેંકી દીધી હતી.

 

વર્ચ્યુઅલ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં કઠિન સ્પર્ધા થશે

જો ટીમ ઈન્ડિયા આ T20 વર્લ્ડ કપમાં ઇતિહાસ બનાવવા માંગે છે, તો તેણે આ રેકોર્ડ ભૂલી જવો પડશે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ આ ટુર્નામેન્ટમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે. તેથી, આ મેચ જીતવા માટે, ટીમ ઈન્ડિયાએ દરેક વિભાગમાં સારું પ્રદર્શન કરવું પડશે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ હાર પછી આ મેચમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા ઝિમ્બાબ્વે સામે જીત પછી પ્રવેશ કરશે, જે ભારતીય ટીમ માટે ફાયદાકારક હોઈ શકે છે.
 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
