ટીમ ઈન્ડિયા સાવધાન ! વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેના આ આંકડા જોઈ ડરી ગયા ચાહકો, અચાનક વધી ગયું ટેન્શન, જાણો
IND vs WI T20 World Cup Stats: ટીમ ઈન્ડિયા માટે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે સુપર 8 મેચ કરો યા મરો જેવી હશે. આ મેચ પહેલા, એક આંકડા સામે આવ્યા છે, જેનાથી ટીમ ઈન્ડિયાનું ટેન્શન વધી ગયું છે. જો ટીમ ઈન્ડિયા પોતાની ભૂલો સુધારશે નહીં, તો તેઓ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ શકે છે.
Trending Photos
IND vs WI T20 World Cup Stats: ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની આવનારી મેચ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે હશે. આ મેચ 1 માર્ચે કોલકાતામાં રમાશે. આ મેચ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે, કારણ કે આ મેચ જીતનાર ટીમ સીધી સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવશે. ટીમ ઈન્ડિયા અંગે એક આંકડા પહેલાથી જ સામે આવ્યા છે, જેના કારણે ચાહકોમાં તણાવ વધ્યો છે. જો ટીમ ઈન્ડિયા કેરેબિયન ટીમ સામે સાવધાની નહીં રાખે, તો તેઓ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ શકે છે. ચાલો આ ચિંતાજનક આંકડાને સમજાવીએ.
ટી20 વર્લ્ડ કપમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેના ચિંતાજનક છે આંકડા
ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેના આંકડા ભારતના પક્ષમાં દેખાતા નથી. અત્યાર સુધી, ટુર્નામેન્ટમાં બંને ટીમો વચ્ચે ચાર મેચ રમાઈ છે. આમાંથી, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ત્રણ વખત જીત્યું છે, જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા ફક્ત એક જ વાર જીતી છે.
2009માં, બંને ટીમો પહેલી વાર ICC T20 વર્લ્ડ કપમાં એકબીજા સામે આવી હતી, જે વેસ્ટ ઈન્ડિઝે જીતી હતી. ત્યારબાદ, જ્યારે બંને ટીમો 2010માં ફરી મળી હતી, ત્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ભારતને હરાવ્યું હતું. 2014માં, ટીમ ઈન્ડિયાએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે 7 વિકેટથી મેચ જીતી હતી. છેલ્લી વખત બંને ટીમો 2016માં સામે આવી હતી, જ્યાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ટીમ ઈન્ડિયાને હરાવી હતી અને તેમને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર ફેંકી દીધી હતી.
𝐂𝐨𝐦𝐞𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐭𝐡 𝐇𝐚𝐫𝐝𝐢𝐤 𝐏𝐚𝐧𝐝𝐲𝐚. 🤌
A breathtaking burst at the death by him, powered #TeamIndia past 250 with authority! 🙌
ICC Men’s #T20WorldCup 👉 SUPER 8, #INDvZIM | LIVE NOW ➡️ https://t.co/vIdZg7mGmy pic.twitter.com/LazrvENuz8
— Star Sports (@StarSportsIndia) February 26, 2026
વર્ચ્યુઅલ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં કઠિન સ્પર્ધા થશે
જો ટીમ ઈન્ડિયા આ T20 વર્લ્ડ કપમાં ઇતિહાસ બનાવવા માંગે છે, તો તેણે આ રેકોર્ડ ભૂલી જવો પડશે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ આ ટુર્નામેન્ટમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે. તેથી, આ મેચ જીતવા માટે, ટીમ ઈન્ડિયાએ દરેક વિભાગમાં સારું પ્રદર્શન કરવું પડશે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ હાર પછી આ મેચમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા ઝિમ્બાબ્વે સામે જીત પછી પ્રવેશ કરશે, જે ભારતીય ટીમ માટે ફાયદાકારક હોઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે