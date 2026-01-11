ભારતે 'વિરાટ' જીત સાથે કરી 2026ની શરૂઆત, રોમાંચક મેચમાં હર્ષિત રાણા ચમક્યો; રાહુલે સિક્સર ફટકારી અપાવી જીત
India vs New Zealand: ભારતે વર્ષ 2026ની શરૂઆત ધમાકેદાર જીત સાથે કરી છે. વડોદરાના કોટામ્બી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ 4 વિકેટે વિજય મેળવીને ત્રણ મેચોની વનડે સિરીઝમાં 1-0ની સરસાઈ મેળવી લીધી છે. ન્યુઝીલેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરતા નિર્ધારિત 50 ઓવરમાં 300 રનનો સ્કોર બનાવ્યો હતો. જેના જવાબમાં ભારતે 6 વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્યાંક હાંસલ કરી લીધો હતો.
ત્યારબાદ સંકટમોચક બનેલા કે.એલ. રાહુલ અને હર્ષિત રાણા વચ્ચે 37 રનની મહત્વપૂર્ણ પાર્ટનરશિપ થઈ હતી. હર્ષિત 29 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો, પરંતુ રાહુલે અંત સુધી અણનમ રહીને શાનદાર સિક્સર સાથે ભારતને જીત અપાવી હતી.
વિરાટ કોહલીએ ફટકારી 77મી ODI ફિફ્ટી
શાનદાર ફોર્મમાં ચાલી રહેલા વિરાટ કોહલીએ વર્ષ 2026ની શરૂઆત પણ ધમાકેદાર અંદાજમાં કરી છે. વિરાટ ભલે સદી ચૂકી ગયા, પરંતુ તેમની 93 રનની ઇનિંગ ભારત માટે ખૂબ જ કિંમતી સાબિત થઈ. તેમણે વનડે ઇન્ટરનેશનલમાં પોતાની 77મી અડધી સદી ફટકારી. રસપ્રદ વાત એ છે કે કોહલી છેલ્લા 5 દાવથી સતત 50+ સ્કોર કરી રહ્યા છે.
વિરાટ કોહલી સિવાય કેપ્ટન શુભમન ગિલે પણ 71 બોલમાં 56 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. લાંબા સમય પછી વાપસી કરી રહેલા શ્રેયસ અય્યરે 49 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમી હતી, જો કે બન્ને મેચના મહત્વના સમયે આઉટ થઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ કેએલ રાહુલે મોરચો સંભાળ્યો અને 29 રનની મહત્વની ઇનિંગ રમીને સાબિત કરી દીધું કે શા માટે તેમને ટીમ ઈન્ડિયાના 'સંકટમોચક' કહેવામાં આવે છે.
ન્યુઝીલેન્ડે બનાવ્યા હતા 300 રન
આ અગાઉ ભારતે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ન્યુઝીલેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરતા સ્કોરબોર્ડ પર 300 રન બનાવ્યા હતા. શરૂઆતમાં ડેવોન કોનવે અને હેનરી નિકોલ્સ વચ્ચે 117 રનની પાર્ટનરશિપ થઈ હતી, પરંતુ બન્નેના આઉટ થતા જ 'બ્લેક કેપ્સ'ની ઇનિંગ વેરવિખેર થઈ ગઈ હતી.
જો કે, સ્ટાર બેટ્સમેન ડેરેલ મિશેલે અનુભવ બતાવતા 84 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી અને ન્યુઝીલેન્ડને સન્માનજનક સ્કોર સુધી પહોંચાડી દીધું. ભારત તરફથી મોહમ્મદ સિરાજ, હર્ષિત રાણા અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ 2-2 વિકેટ ઝડપી હતી. કુલદીપ યાદવને એક સફળતા મળી, જ્યારે લાંબા સમય પછી ODIમાં વાપસી કરી રહેલા રવિન્દ્ર જાડેજા એક પણ વિકેટ લઈ શક્યા નહીં.
