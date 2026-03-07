એવું તે શું થયું કે અમદાવાદમાં ફાઈનલ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાએ બદલી હોટલ, જાણો શું છે કારણ
Team India Hotel Change : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મેચ પહેલા ટીમ મેનેજમેન્ટે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લીધા છે. BCCIએ ફાઇનલ પહેલા ટીમ ઇન્ડિયાને નવી હોટલમાં સ્થાનાંતરિત કરી દીધી છે. ત્યારે આ પાછળનું કારણ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
- T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ 8 માર્ચે અમદાવાદમાં રમાશે
- આ મેચ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાશે
- ફાઇનલ પહેલા ટીમ ઇન્ડિયાએ બદલી હોટલ
Team India Hotel Change : T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ 8 માર્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાશે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ અત્યાર સુધી ટીમ ઇન્ડિયા માટે કમનસીબ સાબિત થયું છે. ટીમ ઇન્ડિયાને આ મેદાન પર મોટી મેચોમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તેથી આ ઐતિહાસિક ફાઇનલ મેચ પહેલા ટીમ ઇન્ડિયાએ એક અનોખો નિર્ણય લીધો છે, જેને તમે ટોટકા તરીકે પણ જોઈ શકો છો. ફાઇનલ પહેલા ટીમ ઇન્ડિયાએ તેની હોટલમાં ફેરફાર કર્યો છે.
ફાઇનલ પહેલા ટીમ ઇન્ડિયાએ બદલી હોટલ
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ફાઇનલ મેચ પહેલા ભારતીય ટીમની હોટલમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ નિર્ણય નકારાત્મક ઇતિહાસનો અંત લાવવા અને નવી શરૂઆત કરવા માટે લેવામાં આવ્યો છે. અહેવાલો અનુસાર, ટીમ હવે તે હોટલમાં રહેશે નહીં જ્યાં તે 2023 ODI વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ દરમિયાન રોકાઈ હતી. આ ફેરફારના કારણ અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
ટીમ ઈન્ડિયાએ બે મોટી મેચ હારી
2023 ODI વર્લ્ડ કપ પછી ટીમ ઈન્ડિયા ICC ટુર્નામેન્ટમાં ફક્ત બે મેચ હારી છે. બંને હાર આ જ મેદાન પર થઈ છે. ભારતે 2023 ODI વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ આ જ મેદાન પર રમી હતી, પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હારી ગઈ હતી. તે પછી ટીમ ઈન્ડિયાએ આ વર્લ્ડ કપમાં આ જ મેદાન પર દક્ષિણ આફ્રિકા સામે સુપર 8 મેચ રમી હતી, અને ત્યાં પણ હારી ગઈ હતી. બંને વખત ટીમ ઈન્ડિયા એક જ હોટલમાં રોકાઈ હતી. તેથી ટીમ ઈન્ડિયા આ વખતે ફાઇનલ માટે કોઈ કસર છોડવા માંગતી નથી.
આ મેદાન પર ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો રેકોર્ડ ?
ટીમ ઈન્ડિયાએ અત્યાર સુધી નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં 10 ટી20 મેચ રમી છે. આ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાએ સાત મેચ જીતી છે અને બાકીની ત્રણ હારી છે. ભારતે આ વર્લ્ડ કપમાં પણ અહીં બે મેચ રમી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ નેધરલેન્ડ્સને 17 રનથી હરાવ્યું હતું. જોકે, તેઓ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે સુપર 8માં 76 રનથી હારી ગયા હતા. ટીમ ઈન્ડિયા આ વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધી ફક્ત એક જ મેચ હારી છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે ટીમ ઈન્ડિયા ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે કેવું પ્રદર્શન કરે છે.
