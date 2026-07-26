/IND vs ZIM : ટીમ ઈન્ડિયાએ ઝિમ્બાબ્વેનો કર્યો વ્હાઈટવોશ, છેલ્લી મેચમાં 35 રને વિજય, સિરીઝ 3-0થી જીતી

IND vs ZIM : ભારતે હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે ઝિમ્બાબ્વે સામેની ત્રીજી ટી20 મેચ 35 રનથી જીતી લીધી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતીય બેટ્સમેનોએ 20 ઓવરમાં 5 વિકેટે 192 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો. જવાબમાં ઝિમ્બાબ્વેની ટીમ ભારતીય બોલિંગ આક્રમણ સામે સંપૂર્ણપણે લાચાર દેખાઈ, 20 ઓવરમાં 7 વિકેટે માત્ર 157 રન જ બનાવી શકી. તેથી ટીમ ઈન્ડિયાએ 35 રનથી મેચ જીતી લીધી અને આ સાથે 3-0થી શ્રેણી પણ જીતી લીધી.
192 રનનો વિશાળ સ્કોર
ટીમ ઈન્ડિયા અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે 26 જુલાઈના રોજ હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે ત્રીજી અને અંતિમ ટી20 મેચ રમાઈ હતી. શ્રેયસ ઐયરે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો હતો. ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી ટીમ ઈન્ડિયાની શરૂઆત ખરાબ રહી. ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા માત્ર 2 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. જોકે, વૈભવ સૂર્યવંશીએ 49 બોલમાં 81 રન બનાવીને શાનદાર ઇનિંગ રમી.
વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઈશાન કિશન 29 રન બનાવ્યા, જ્યારે કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે 27 રનનું યોગદાન આપ્યું. રિંકુ સિંહે 25 રન ઉમેર્યા. આ યોગદાનને કારણે ટીમ ઈન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં 5 વિકેટે 192 રનનો સ્કોર બનાવ્યો. ઝિમ્બાબ્વે તરફથી બ્રેડ ઇવાન્સે 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે કેપ્ટન સિકંદર રઝા, બ્લેસિંગ મુઝારાબાની અને વેસ્લી માધેવેરે એક-એક વિકેટ લીધી.
ઝિમ્બાબ્વેની કારમી હાર
193 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ ટીમની શરૂઆત ખરાબ રહી, તેણે પાવરપ્લે દરમિયાન જ ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી. સ્ટાર બેટ્સમેન રાયન બર્લે 54 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. જોકે, ટીમ 20 ઓવરમાં સાત વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 157 રન જ બનાવી શકી. પરિણામે ટીમ ઇન્ડિયાએ 35 રનથી મેચ જીતી લીધી. ટીમ ઇન્ડિયા તરફથી મયંક યાદવે ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે યશ ઠાકુરે બે વિકેટ લીધી. અશોક શર્મા અને રવિ બિશ્નોઈએ એક-એક વિકેટ લીધી. ટીમ ઇન્ડિયાએ ત્રણેય મેચમાં બેટ અને બોલ બંનેથી સારું પ્રદર્શન કર્યું.
વૈભવે અડધી સદી ફટકારી
વૈભવ સૂર્યવંશીએ 49 બોલમાં 81 રન બનાવ્યા. જેમાં 8 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા. ભારત તરફથી રમતી વખતે આ તેની T20 કારકિર્દીની બીજી અડધી સદી હતી. ખાસ કરીને તેની પહેલી અડધી સદી પણ ઝિમ્બાબ્વે સામે આવી હતી. તેણે અગાઉ આ શ્રેણીની શરૂઆતની મેચ દરમિયાન વિસ્ફોટક અડધી સદી ફટકારી હતી.