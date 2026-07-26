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IND vs ZIM : ટીમ ઈન્ડિયાએ ઝિમ્બાબ્વેનો કર્યો વ્હાઈટવોશ, છેલ્લી મેચમાં 35 રને વિજય, સિરીઝ 3-0થી જીતી

IND vs ZIM : ટીમ ઈન્ડિયાએ ઈંગ્લેન્ડ અને આયર્લેન્ડ સામેની ટી20 શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવે શાનદાર વાપસી કરીને ટીમે ઝિમ્બાબ્વે સામેની શ્રેણી 3-0થી જીતી લીધી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ ત્રીજી ટી20 મેચમાં પણ એકતરફી જીત નોંધાવી હતી.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 26, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:57 PM IST
IND vs ZIM : ટીમ ઈન્ડિયાએ ઝિમ્બાબ્વેનો કર્યો વ્હાઈટવોશ, છેલ્લી મેચમાં 35 રને વિજય, સિરીઝ 3-0થી જીતી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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IND vs ZIM : ટીમ ઈન્ડિયાએ ઝિમ્બાબ્વેનો કર્યો વ્હાઈટવોશ, છેલ્લી મેચમાં 35 રને જીત
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