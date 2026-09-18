'ઈંગ્લેન્ડમાં સંજુને બહાર કરવો એ...' ગંભીરે કર્યો મોટો ખુલાસો, વૈભવ સૂર્યવંશીને પણ આપ્યો સ્પષ્ટ મેસેજ

Gautam Gambhir : અભિષેક શર્મા અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રીજી T20 મેચમાં માત્ર 30 બોલમાં સદી ફટકારીને ચર્ચામાં આવ્યો છે, ત્યારે સંજુ સેમસને પણ આ જ શ્રેણીમાં પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી. ઈંગ્લેન્ડ અને આયર્લેન્ડના પ્રવાસ દરમિયાન સતત નિષ્ફળતા બાદ ટીમમાંથી બહાર કરાયેલા સંજુએ અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચોમાં 180ના સ્ટ્રાઈક રેટ સાથે કુલ 117 રન બનાવ્યા, જેમાં બે અડધી સદીનો પણ સમાવેશ થાય છે.
સંજુ અંગે ગંભીરનું મોટું નિવેદન
ગંભીરે જણાવ્યું હતું કે ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન સંજુને ટીમમાંથી બહાર રાખવો એ તેના કોચિંગ કાર્યકાળનો સૌથી મુશ્કેલ નિર્ણય હતો. તેણે સ્વીકાર્યું કે વર્લ્ડ કપ પહેલાં સંજુના પ્રદર્શનને જોતાં, આ નિર્ણય લેવો જરાય સરળ નહોતો. જોકે, ગંભીરે એ પણ નોંધ્યું હતું કે ટીમ મેનેજમેન્ટે ઘણીવાર ખેલાડીના વર્તમાન ફોર્મના આધારે નિર્ણયો લેવા પડે છે.
વૈભવ સૂર્યવંશીને ટીમ ઈન્ડિયામાં કેવી રીતે મળશે સ્થાન ?
ગંભીરના મતે T20 ક્રિકેટ માત્ર રન કે વિકેટ પૂરતી સીમિત નથી, ખેલાડી કે ટીમ જે પ્રભાવ ઊભો કરે છે તે વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. આ જ કારણ છે કે તેણે માત્ર અભિષેકની વ્યક્તિગત સદીને બદલે પાવરપ્લેમાં ટીમના 100 રનને મોટી સિદ્ધિ ગણાવી. તેના કોચિંગ કાર્યકાળ દરમિયાન ભારતે પ્રથમ વખત પાવરપ્લેમાં 100 રન બનાવ્યા. ગંભીરે ભારપૂર્વક કહ્યું કે ટીમે આ આક્રમક માનસિકતા સાથે આગળ વધવું જોઈએ અને હવે તેમનું આગામી લક્ષ્ય 300 રનનો સ્કોર બનાવવાનું છે.
વર્લ્ડ કપની ટીમ પર કેમ વિશ્વાસ ?
ગંભીરે સંજુ અંગે એક અન્ય મુદ્દો પણ સ્પષ્ટ કર્યો. તેણે જણાવ્યું કે ટીમ મેનેજમેન્ટ શરૂઆતથી જ વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમનું કોમ્બિનેશન ફરીથી અપનાવવા બાબતે સ્પષ્ટ હતું. ગંભીરે કહ્યું હતું કે માત્ર બે-ત્રણ મેચો કે એક-બે શ્રેણીમાં નિષ્ફળ જવાથી કોઈ ખેલાડી ખરાબ ખેલાડી બની જતો નથી. ભારત બે વર્લ્ડ કપ વચ્ચેના સમયગાળામાં અજેય રહ્યું હતું અને અંતે ટુર્નામેન્ટ જીત્યું હતું. તેથી માત્ર થોડાક અવરોધોને કારણે તે ટીમ કે તેના ખેલાડીઓ પરનો વિશ્વાસ છોડી શકાય નહીં.
સંજુની વાપસીને કારણે વૈભવે રાહ જોવી પડી
અફઘાનિસ્તાન શ્રેણી માટે સંજુની વાપસીની સીધી અસર 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી પર પડી, જેને પ્લેઈંગ ઈલેવનની બહાર બેસવું પડ્યું. ગંભીરે આને વૈભવ માટે કોઈ અવરોધ કે નિષ્ફળતા તરીકે નહીં, પરંતુ પ્રતીક્ષાના સમયગાળા તરીકે વર્ણવ્યો. ગંભીરે જણાવ્યું કે ટીમ મેનેજમેન્ટ વૈભવની પ્રતિભા અને ક્ષમતાથી સંપૂર્ણપણે વાકેફ છે. જોકે, જે ખેલાડી લગભગ બે વર્ષથી સતત સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો હોય તેને સ્વાભાવિક રીતે જ ટીમમાં હાલ જોડાયેલા ખેલાડી કરતાં પહેલા પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે.
ગંભીરનો મેસેજ સ્પષ્ટ હતો ખેલાડી 15 વર્ષનો હોય કે 30 વર્ષનો, જો તેણે તકની રાહ જોવી પડે, તો તેણે રાહ જોવી જ પડે. ભારતીય ક્રિકેટમાં સ્પર્ધાનું સ્વરૂપ આવું જ છે અને ડ્રેસિંગ રૂમમાં આવી પ્રતિભાનું હોવું એ જ ટીમને મજબૂત બનાવે છે.