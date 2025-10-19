IND vs AUS : ગિલ કેપ્ટન બન્યા બાદ પણ ના બદલાયું નસીબ, ટોસ મામલે બની રહ્યો છે અતૂટ રેકોર્ડ
IND vs AUS : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ પર્થમાં રમાઈ રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયાના નવો કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ માટે મેદાનમાં આવ્યો, પરંતુ આ વખતે પણ ટીમ ઈન્ડિયાનું નસીબ ના બદલાયું.
IND vs AUS : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ પર્થમાં રમાઈ રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ લીધી. ટીમ ઈન્ડિયાનો નવો કેપ્ટન શુભમન ગિલ ટોસ માટે મેદાનમાં આવ્યો, પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયાનું નસીબ યથાવત રહ્યું. ટીમ ઈન્ડિયાએ બે વર્ષમાં એક પણ ODI ટોસ જીત્યો નથી. ભારત હવે આ સંદર્ભમાં એક અતૂટ રેકોર્ડ તરફ આગળ વધી રહ્યું હોય તેવું લાગે છે.
બે વર્ષમાં એક પણ ODIમાં ટોસ ના જીત્યો
ટીમ ઈન્ડિયાએ બે વર્ષમાં એક પણ ODIમાં ટોસ જીત્યો નથી. ભારતે છેલ્લે 2023 ODI વર્લ્ડ કપમાં ટોસ જીત્યો હતો. ત્યારથી રોહિત શર્માને સતત 15 ODI હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. હવે શુભમન ગિલ કેપ્ટન તરીકે હોવા છતાં ટીમ ઈન્ડિયા ટોસ જીતી શકી નથી. શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયા 16મી વખત ટોસ હારી ગઈ છે.
ટીમ ઇન્ડિયાની નબળી શરૂઆત
પર્થમાં ભારતીય ટીમને ખરાબ શરૂઆતનો સામનો કરવો પડ્યો. ભારતનો ટોપ ઓર્ડર ફક્ત 18 રનમાં આઉટ થઈ ગયો. બધાની નજર રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી પર હતી, પરંતુ બંને ખેલાડીઓ આ મેચમાં વાપસી કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. રોહિત શર્મા 8 રન બનાવીને આઉટ થયો, જ્યારે વિરાટ કોહલી સ્કોર કરવામાં નિષ્ફળ ગયો. નવા કેપ્ટન શુભમન ગિલે પણ સસ્તામાં પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી.
બંને ટીમોની પ્લેઇંગ XI
ભારત : રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ.
ઓસ્ટ્રેલિયા : ટ્રેવિસ હેડ, મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), મેથ્યુ શોર્ટ, જોશ ફિલિપ (વિકેટકીપર), મેટ રેનશો, કૂપર કોનોલી, મિશેલ ઓવેન, મિશેલ સ્ટાર્ક, નાથન એલિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, જોશ હેઝલવુડ.
